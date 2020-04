Corona: Führt Schwedens Sonderweg in „Katastrophe“? Finnland hat gigantische Vorratszentren „unter Geheimhaltung“

Die Corona-Krise hat in Europa verheerende Folgen. Tausende Menschen sind bereits an Covid-19 gestorben. Alle Neuigkeiten im News-Ticker.

Schweden verfolgt bislang eine andere Strategie in der Corona*-Krise als die meisten europäischen Länder.

Indes steigt die Zahl der Infizierten in Europa weiter an.

An Covid-19 sind in Schweden bislang 477 Menschen gestorben.

An Covid-19 sind in Schweden bislang 477 Menschen gestorben.



Update vom 7. April, 14.45 Uhr: Während der Mangel an Schutzartikeln viele Länder im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 weiter belastet und vor eine große Herausforderung stellt, muss sich ein Land um die Thematik keine allzu großen Sorgen machen.

Einem Bericht der „New York Times“ hat Finnland über Jahre hinweg Schutzartikel gehortet und soll im Besitz eines gigantischen Vorrats sein. Darunter sollen sich nicht nur Masken, Handschuhe und Schutzanzüge befinden, sondern auch Getreide, Treibstoff und andere Rohstoffe. All das soll in den Lagern der Nationalen Notfallversorgungsbehörde (NESA) liegen.

Corona in Finnland: „Vorratszentren unterliegen der Geheimhaltung“

Für den Ernstfall auch vorbereitet zu sein, liege in der DNA der Finnen, so der Chef der NESA, Tomi Lounema, gegenüber der „New York Times“. Wie viele Masken und weitere medizinische Materialien das Land jedoch exakt verfügt, wird nicht bekannt. „Alle Informationen zu unseren Vorratszentren unterliegen der Geheimhaltung“, so Lounema.

Aktuellen Fallzahlen zufolge sind in Finnland aktuell knapp 2.300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 27 Menschen starben bislang an Covid-19 (Quelle: John-Hopkins-University, 7. April, 15.05 Uhr).

Unsere Erstmeldung vom 7. April 2020: Corona: Führt Schwedens Sonderweg in „Katastrophe“? Krankenschwester mit alarmierendem Bericht

Stockholm - Die Corona-Krise* in Europa schränkt das Leben vieler Menschen ein. Italien und Spanien verzeichnen bislang die verheerendsten Folgen des Coronavirus Sars-CoV-2*. Tausende Menschen sind infiziert, tausende Menschen sind durch Covid-19 gestorben. Während das Leben in weiten Teilen Europas durch Ausgangsbeschränkungen großteils stillsteht, verfolgte ein Land eine andere Linie - und die Kritik dafür wird immer lauter.

Corona in Europa: Sonderweg in Schweden - keine Ausgangsbeschränkungen, Schulen weiterhin geöffnet

Schweden verfolgt in der Corona-Pandemie bisher eine andere Strategie als die meisten anderen europäischen Staaten. Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen*. Schulen, Restaurants und Sportstätten sind weiterhin geöffnet.

Die schwedische Regierung rief die Menschen lediglich dazu auf, Abstand zu ihren Mitmenschen zu halten und nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Dabei war sie den Empfehlungen der obersten Gesundheitsbehörde und des S taatsepidemiologen Anders Tegnell gefolgt. Noch vor kurzem hatte Tegnell gesagt: „Ich würde Skifahren gehen.“

Zudem gilt ein Versammlungsverbot für mehr als 50 Menschen sowie ein Besuchsverbot in Pflegeheimen. Das Ziel war es, die Ausbreitung des Virus möglichst einzudämmen.

Die Handhabung der Corona-Situation wird in Schweden jedoch nicht von jedem als positiv betrachtet. Sten Linnarsson, Professor für molekulare Systembiologie am Karolinska-Institut, wies auf ein hohes Risiko hin, „dass wir die bisherige Strategie bald bereuen.“

Söderberg-Nauclér, eine Kollegin Linnsarssons, sagte: „Wir verfolgen nicht, wir isolieren nicht genug - wir haben das Virus losgelassen.“ Sie warnt vor einer „Katastrophe“. Beide zählen zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes, der die Forderung nach flächendeckenden Tests in der Bevölkerung stellt, wie „ntv“ berichtet.

Offiziellen Angaben zufolge hat Schweden vergleichsweise niedrige Fallzahlen*. So sind 7.206 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 477 starben an Covid-19.

Corona in Schweden: Ernüchternder Bericht einer Krankenschwester geht viral

Doch die Kritik wird lauter. Der Bericht einer Krankenschwester der Uni-Klinik Uppsala auf Facebook zog die Aufmerksamkeit auf sich und findet viel Anklang in Schweden. Der Beitrag wurde bereits mehr als 40.000 Mal geteilt.

„Die letzten Tage waren erdrückend, jetzt strömen die Patienten mit Covid-19 wirklich zu uns und sie sind krank, sehr schwer krankt“, schrieb sie und weiter: „Von denen, die wir derzeit betreuen, ist die Hälfte jünger als 50 Jahre. Und nicht jeder hat Vorerkrankungen.“ Dazu veröffentlicht sie ein Selfie, das die Spuren etlicher Überstunden nicht verbergen kann.

