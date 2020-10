Corona in Europa: Lockdowns und Inzidenzwerte von 1300 - welche Länder aktuell am schlimmsten betroffen sind

Lockdown 2.0? Die Corona-Lage in Europa spitzt sich zu. Zwei deutschen Nachbarländern droht jetzt der Kontrollverlust. Ein Überblick, wo das Virus derzeit am stärksten grassiert.

In Europa werden immer mehr Corona-Fälle* registriert.

In einigen Ländern werden die Maßnahmen drastisch verschärft.

Auch ein erneuter Lockdown scheint teils nicht mehr ausgeschlossen.

München - Die Corona-Pandemie nimmt aktuell ordentlich an Fahrt auf. In Deutschland wurden am Mittwoch fast 15.000 neue Fälle gemeldet - ein trauriger Rekord. Die Politik appelliert daher an die Bevölkerung und stellt klar: Die Lage ist ernst, und das in ganz Europa. Denn nicht nur in der Bundesrepublik werden täglich mehr Neuinfektionen gemeldet. Anderswo ist die Situation sogar noch prekärer. Ein Überblick.

Coronavirus in Österreich: Lockdown für Kurz „Ultima-Maßnahme“

Die Corona-Lage in Österreich spitzt sich immer weiter zu. Zuletzt lagen die täglichen Neuinfektionen immer über 2400, vergangene Woche wurden sogar mehr als 3600 neue Fälle gemeldet. Brennpunkt des Landes bleibt dabei nach wie vor Wien. In der Hauptstadt wurden binnen einer Woche 4375 Covid-19-Fälle gemeldet. Aber auch Ober- und Niederösterreich (3635 / 2834) sind schwer betroffen.

Die schwarz-grüne Bundesregierung ist daher gefordert. „Wenn das Wachstum weiter so rasant ist, stoßen wir an die Grenzen der Belastbarkeit der Intensivmedizin. Das müssen wir verhindern“, erklärte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) jüngst. Selbst ein zweiter Lockdown ist nicht mehr ausgeschlossen, sei jedoch die „Ultima-Maßnahme“.

+ Österreichs Kanzler Sebastian Kurz warnt vor weiteren drastischen Maßnahmen. © Aris Oikonomou/dpa

Coronavirus in Frankreich: 52.000 Neuinfektionen binnen einen Tages - Millionenmarke geknackt

Höchst angespannt ist die Lage aktuell in Frankreich. Vor wenigen Tagen meldete die Grande Nation besorgniserregende 52.010 Neuinfektionen an einem Tag. Mittlerweile sind die Zahlen deutlich zurückgegangen, angesichts von mehr als 33.000 neuen Fällen am Dienstag kann von Entspannung jedoch keine Rede sein. Zumal sich die Zahl der täglichen Todesopfer mit 523 zuletzt verdoppelt hat. Frankreich hat seit Ausbruch der Pandemie nun mehr als eine Million Covid-19-Fälle zu verzeichnen.

Wie der Sender BFM TV am Dienstagabend berichtete, berate die französische Regierung über eine weitere Verschärfung der Maßnahmen, allerdings sollen sie nicht so drastisch ausfallen wie im März. Es wird erwartet, dass sich Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend zu entsprechenden Restriktionen äußert. Zur Eindämmung des Virus* gilt bereits eine nächtliche Ausgangssperre für rund zwei Drittel der Bewohner des Landes, also rund 46 Millionen Menschen. In den Nachtstunden dürfen die Menschen in den betroffenen Départements ihr Haus nur mit einem triftigen Grund verlassen.

Corona in Spanien: Ministerpräsident Sánchez will Notstand bis Mai 2021

Auch Spanien bekommt Corona nicht wirklich in den Griff. Am Dienstag kamen 18.418 neue Fälle hinzu, wie in Frankreich ist die Marke von einer Million Infizierten seit einigen Tagen überschritten. Während im Sommer die täglichen Todesfälle an einer Hand abzuzählen waren, versetzen das Land nun 283 Covid-19-Tote binnen 24 Stunden in Alarmbereitschaft.

Ministerpräsident Pedro Sánchez rief vergangene Woche den erneuten Gesundheitsnotstand aus. Er gilt im Moment für zwei Wochen, soll laut Sánchez aber bis Mai 2021, also mehr als ein halbes Jahr lang, verlängert werden. Im Parlament muss darüber noch abgestimmt werden. Der Ausgang ist offen, da sich die konservative Opposition vehement dagegen ausspricht. Wie die Restriktionen dann aussehen könnten, ist im Moment bereits ersichtlich. Derzeit gelten strenge Maskenregeln sowie ein nächtliches Ausgehverbot.

Corona in den Niederlanden: Krankenhäuser überlastet - Teil-Lockdown angeordnet

In den Niederlanden war zuletzt ebenso ein rasanter Anstieg an Neuinfektionen zu beobachten. Am Dienstag lag die Zahl der neuen Fälle den zweiten Tag in Folge im fünfstelligen Bereich. Weil viele Krankenhäuser überlastet sind, wurden bereits erste Covid-19-Patienten in deutschen Kliniken untergebracht.

Um der Pandemie Herr zu werden, gilt seit dem 14. Oktober ein sogenannter Teil-Lockdown, das heißt Restaurants und Bars sind geschlossen. Aufgrund der angespannten Lage wurde vom Auswärtigen Amt für das ganze Land eine Reisewarnung ausgesprochen.

Coronavirus in Belgien: Inzidenzwerte von bis zu 2000 - Arbeiten trotzt Infektion

Im Nachbarland Belgien droht ein kompletter Kontrollverlust. In dem gut zehn-Millionen-Einwohner Land lagen die täglichen Neuinfektionen zuletzt stets im fünfstelligen Bereich. Landesweit wurden in den vergangenen sieben Tagen stets über 13.000 neue Fälle festgestellt - mehr als im um ein vielfaches größeren Deutschland. In der EU verzeichnet relativ zur Einwohnerzahl derzeit nur Tschechien mehr Ansteckungen.

In den Großstädten Brüssel und Lüttich kletterten die Inzidenzwerte vergangene Woche auf 1700 beziehungsweise 2000. Das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps, denn bereits jetzt ist mehr als die Hälfte der Intensivbetten belegt. Das Krankenhauspersonal muss nach Gewerkschaftsangaben trotz Corona-Infektion arbeiten. Ansonsten sei die Notlage vor Ort nicht stemmbar. Zur Eindämmung herrscht eine strenge Maskenpflicht sowie eine landesweite Ausgangssperre von 22 bis sechs Uhr morgens.

Corona in Tschechien: Lockdownähnliche Zustände - das Land befindet sich im Stillstand

Seit Wochen ist die Covid-19-Lage in Tschechien außer Kontrolle. Deutschlands Nachbarland schlittert durch die Krise - und das, obwohl der von Ministerpräsident Andrej Babis geführte EU-Staat einst als Vorreiter in Sachen Pandemiebekämpfung galt. Tschechien hat ähnlich viele Einwohner wie Belgien und kommt ebenso auf eine bedenkliche Zahl an Neuinfektionen. 15.663 neue Fälle wurden am Dienstag gemeldet.

Das Land ist im Moment von Lockdown-ähnlichen Zuständen gezeichnet. Lediglich Geschäfte der Grundversorgung wie Lebensmittelläden oder Apotheken dürfen noch öffnen. Ab Mittwoch gilt zusätzlich eine nächtliche Ausgangssperre. Die Bewohner dürfen zwischen 21 Uhr und 4.59 Uhr nicht mehr ihre Häuser verlassen. Die Einreise von Touristen ist verboten.

+ Stille Zeiten in Prag: Tschechien greift aufgrund steigender Corona-Zahlen zu drastischen Maßnahmen, die einem landesweiten Lockdown gleichkommen. © Kateøina ulová/CTK/dpa

Coronavirus in Schweden: Trotz steigenden Zahlen - Land hält an Sonderweg fest

In nahezu allen europäischen Ländern sind die Fallzahlen gestiegen. Auch Schweden bleibt vor der Herbstwelle* nicht ausgenommen. Am Dienstag meldete das nationale Gesundheitsamt mit 1870 Neuinfektionen den höchsten Tageswert seit Ende Juni. Nichtsdestotrotz will das skandinavische Land am eingeschlagenen Sonderweg festhalten. Der Kurs bleibt locker.

In Schweden kann von einer Verschärfung der Maßnahmen im Moment keine Rede sein. Maskenpflicht oder Ausgangssperren gelten im Land nicht - und sollen nach aktuellem Stand auch nicht eingeführt werden. Schwedens Chefepidemiologe Anders Tegnell warnt vor landesweiten Corona-Restriktionen: „Die Leute können sich an so strenge Anwweisungen nur eine begrenzte Zeit lang halten und das Timing ist entscheidend“, mahnt er und meint: „Wir dürfen nicht zu früh anfangen und auch nicht zu lange warten.“

Corona: Die 14-Tages-Inzidenz in Europa (Quelle: WHO, Stand: 28. Oktober, 11 Uhr)

1. Andorra : 1724 Fälle pro 100.000 Einwohner

: 1724 Fälle pro 100.000 Einwohner 2. Tschechien : 1375

: 1375 3. Belgien : 1297

: 1297 4. Armenien : 772

: 772 5. Luxemburg : 758

: 758 7. Niederlande : 702

: 702 10. Frankreich : 648

: 648 18. Österreich : 318

: 318 19. Spanien : 308

: 308 37. Deutschland : 143

: 143 43: Schweden: 98

Aussagekräftiger als die reinen Fallzahlen sind indes die Inzidenzwerte* der Länder, die zeigen, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner infizieren. Die Weltgesundheitsorganisation gibt diese Zahlen im Zeitraum von zwei Wochen an. Die Daten der WHO unterstreichen, wie prekär die Lage in Tschechien, den Benelux-Staaten und Frankreich ist, zeigen aber auch, dass Deutschland und auch Schweden im europäischen Vergleich aktuell weniger stark von der Pandemie betroffen sind. Wie immer in diesen dynamischen Zeiten gilt: Die Daten sind nur eine Momentaufnahme. Darauf ausruhen sollte man sich also nicht. (as) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks