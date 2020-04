In der ARD: Yogeshwar platzt wegen Corona-Exit-Planung der Kragen - „Das Ding brennt immer noch“

Herr Randa Yogeshwar ist offensichtlich ebenso wie Prof. Lesch in allen Fakultäten zu Hause. Letzthin hat Herr Yogeshwar unserer Firma noch eine Urkunde für die TOP 100 (TOP Innovator) verliehen und heute ist er schon Medizinmann - einfach genial.

was macht ihn kompetenter................weil er Moderator von Wissenschafts-Sendungen ist? Sorry ich muss mich nicht mit dem Hintern in kochendes Wasser setzen und weiß trotzdem wie man eine Bockwurst warm macht !!!