Keine Intensivbetten mehr: Deutscher Nachbar sucht Platz für schwerkranke Corona-Patienten - Operationen abgesagt

In Frankreich verschärft sich die Corona-Lage dramatisch. In und rund um Paris gibt es keine Intensivbetten mehr für Covid-19-Patienten. Das gilt auch für andere Regionen.

München/Paris - Tagtäglich vermeldet Frankreich in der Coronavirus-Pandemie im Schnitt rund 20.000 Neuinfektionen mit Corona. Trotz eines harten Dauer-Lockdowns, der seit Monaten gilt. Der Nachbar Deutschlands bekommt die Covid-19-Lage offensichtlich nicht in den Griff.

Coronavirus-Pandemie in Frankreich: Keine Intensivbetten mehr in der Hauptstadt Paris und Umgebung

Mehr noch: Diese spitzt sich nun ein weiteres Mal in der Corona-Krise bedenklich zu. Konkret: Laut eines Statements der Regierung von Staatspräsident Emmanuel Macron ist die Situation in den Krankenhäusern der Pariser Region Île de France „besonders besorgniserregend“.

Demnach sind fast alle zur Verfügung stehenden rund eintausend Intensivbetten für Corona-Patienten fast vollständig belegt. Deshalb werden nicht erst ab Mittwoch (10. März) wieder schwerkranke Patienten in andere Regionen Frankreichs - oder auch nach Belgien - verlegt.

Doch: Auch in anderen Regionen sind die Intensivstationen voll. Es ist eine vergleichbare Situation mit der im Frühjahr 2020 in der ersten Welle der Pandemie.

Coronavirus-Pandemie in Frankreich: Wieder müssen etliche Corona-Patienten verlegt werden

So kündigte etwa die regionale Gesundheitsbehörde der Region Hauts-de-France im Norden des Landes eine Verlegung von Intensivpatienten in belgische Krankenhäuser an.

Derweil wurden Corona-Patienten aus Dunkerque (Dünkirchen) in die Normandie gebracht. In und rund um Paris hatte die regionale Gesundheitsbehörde Krankenhäuser aufgefordert, nicht notwendige Operationen zu verschieben, um die Intensivstationen wegen der Coronavirus-Pandemie (ein weiteres Mal) zu entlasten.

Coronavirus-Pandemie in Frankreich: Ganztägige Ausgangssperre an der Côte d‘Azur am Mittelmeer

Premier Jean Castex hatte vergangene Woche von 20 Départments (Regionen) mit hoher Warnstufe gefordert, verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung zu erarbeiten. So wird es zum Beispiel an der bei Ausflüglern und Urlaubern beliebten Côte d‘Azur an der Mittelmeerküste am dritten Wochenende in Folge eine ganztägige Ausgangssperre geben.

Frankreichs Kampf gegen das Virus geht weiter - und erlebt gerade die nächste knifflige Prüfung. (pm)