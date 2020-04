Coronavirus Großbritannien: Mehr als 10.000 Tote - hohe Dunkelziffer befürchtet  

Großbritannien steht der Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie nach Ansicht von Experten bevor. Es fehlt an Tests, Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

In Großbritannien ist die Lage wegen des Coronavirus* ernst.

ist die Lage wegen des Coronavirus* ernst. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19* steigt rasant. Hier finden Sie aktuelle Fallzahlen weltweit*.

Der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) ist am Limit.

London - Die britische Regierung hat zögerlich Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 unternommen. Strikte Ausgangsbeschränkungen hatte der britische Premier Boris Johnson am 23. März erlassen. Diese Regeln sollten eigentlich am Ostermontag (13. April) überprüft werden.

Boris Johnson (55) ist jedoch selbst an Covid-19 erkrankt. Der britische Regierungschef musste im Krankenhaus sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Mittlerweile ist Johnson aber auf der Weg der Besserung. Am Ostersonntag (12. April) konnte Johnson die Klinik verlassen.

Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen ist im Vereinigten Königreich kaum in Sicht. Nach Angabe von Außenminister Dominic Raab, Stellvertreter des britischen Premiers, ist voraussichtlich erst Ende der Woche damit zu rechnen.

Coronavirus in Großbritannien - Zahl der Todesopfer über 10.000 - Dunkelziffer groß

In Großbritannien sind am Sonntag 657 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert, wie BBC.com berichtet. Die Zahl der Toten liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 10.612 (Stand: 12. April, 16.17 Uhr Ortszeit). In der Statistik würden laut BBC jedoch nur Todesfälle in Krankenhäusern erfasst, Todesopfer in Pflegeheimen und Seniorenheimen jedoch nicht. Es wird mit einer großen Dunkelziffer gerechnet.

Damit haben die Todesfälle am Sonntag die 10.000 Marke überschritten, wie Experten erwartet hatten. Bei den Coronavirus-Fällen vermeldet das Gesundheitsministerium 84.279 (Stand: 12. April, 16.17 Uhr Ortszeit).

Don’t leave the house this weekend.



Keep in touch with friends and family using your phone, social media and email.

#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/xc54k3NK6Q — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 12, 2020

Coronavirus in Großbritannien - Höhepunkt noch nicht erreicht

Großbritannien könnte nach Einschätzung der Wellcome-Stiftung in der Bilanz das am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Land in Europa werden. Im Vereinigten Königreich werde die Todesrate möglicherweise die höchste sein, sagte der Direktor der Stiftung, Jeremy Farrar, dem britischen Sender BBC.

Massentests könnten noch helfen, Zeit zu gewinnen, um das Gesundheitswesen aufzurüsten. Nach dem jetzigen Ausbruch rechnet der Experte, der auch die britische Regierung berät, mit einer zweiten und dritten Welle. Er hoffe auf einen Impfstoff bis Herbst, dann müsse noch die Produktion für die Impfung vieler Millionen Menschen hochgefahren werden. „Ich würde hoffen, dass wir das in zwölf Monaten schaffen, aber das ist an sich schon ein beispielloser Ehrgeiz“, so Farrar.

ml

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.