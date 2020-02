Coronavirus von Hund und Katze auf Mensch übertragbar? Gerücht hat dramatische Folgen für Haustiere

Das Coronavirus sorgt weltweit für Angst. Gerüchten zufolge sollen Hunde und Katzen die Krankheit übertragen. Dies hat massive Folgen für die Haustiere in China.

Wegen des Coronavirus* haben viele Chinesen ihre Häuser verlassen oder können nicht in diese zurückkehren.

Zurückgelassene Haustiere drohen zu verhungern.

Dabei hält sich das Gerücht, dass Hunde oder Katzen das Coronavirus auf den Mensch übertragen können.

Wuhan - Das Coronavirus legt weite Teile Chinas aktuell lahm. Straßensperren blockieren die Durchfahrt, zudem gelten Ausgangssperren und der Bus- und Zug-Verkehr wurde ebenso extrem eingeschränkt. Auch in Europa und dem Rest der Welt greift die Angst vor dem Erreger um sich. Dabei halten sich sowohl in China, als auch in Deutschland hartnäckig Gerüchte, wonach Haustiere, wie Hunde oder Katzen, das Coronavirus auf den Menschen übertragen würden. Dies hat vor allem in Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus, schlimme Konsequenzen für viele Haustiere.

Coronavirus: Hunde und Katzen in China tausendfach zurückgelassen

Wuhan, die Millionen-Metropole im Zentrum Chinas, ist derzeit wie leer gefegt. Die ganze Stadt ist eine einzige Sperrzone und viele Häuser sind genauso leer wie die Straßen, denn: Viele Menschen haben die Stadt noch vor der Sperrung verlassen oder befinden sich zur Behandlung in den Krankenhäusern der Stadt. Hier herrschen nach Berichten chaotische Zustände - Leichen werden in Wartezimmern gelagert.

Zurückgelassen worden sind vielerorts Haustiere. Und diese drohen nun zu verhungern. Dies gilt nicht nur für Wuhan, sondern auch für weite Teile Chinas. Denn das Coronavirus tauchte während des Neujahrsfests im chinesischen Mondkalender auf. Zu diesem Anlass machten sich viele Millionen Menschen auf die Reise zu Angehörigen und Familien. Durch die errichteten Sperren können die Tiere nun nicht versorgt werden. So wurde der Hashtag „Rettet die in Wuhan zurückgelassenen Haustiere“ auf der Social-Media-Plattform Weibo, die in China sehr beliebt ist, häufig verwendet. Das berichtet etwa das China Internet Information Center.

Coronavirus-Ansteckung: Hunde und Katzen als Überträger auf den Menschen?

Viele Tiere sind demnach Opfer der Sperrungen geworden. Allerdings könnten viele Hunde und Katzen auch bewusst zurückgelassen oder sogar ausgesetzt worden sein, da sich hartnäckig das Gerücht hält, dass die Tiere das Coronavirus auf den Menschen übertragen könnten.

Dem hat die Welt-Gesundheitsorganisation (WHO) kürzlich widersprochen: „Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis darauf, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen sich mit dem Coronavirus infizieren können“, informiert die WHO.

Die WHO äußerte sich kürzlich auch zur Meldung aus China, dass ein Medikament zur Behandlung des Coronavirus gefunden worden sei.

