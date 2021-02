Eine Impfung gegen alle Coronaviren? Forscher arbeiten auf Durchbruch hin

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie läuft. Damit die Welt nicht gleich in die nächste Krise stürzt, muss sie vorbereitet sein. Forscher setzen sich für einen besonderen Impfstoff ein.

La Jolla - Der Blick in die Zukunft: Wie können weitere Pandemien verhindert werden? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der SARS-CoV-2-Stamm nicht das letzte neue Coronavirus sein. Schon vor der aktuellen Corona-Pandemie gab es tödliche Coronaviren - weshalb im Frühjahr des vergangenen Jahres noch überall vom „neuartigen Coronavirus“ zu lesen war. Das Virus SARS-Cov löste beispielsweise 2002/2003 die SARS-Pandemie aus, MERS-Cov wütete 2012.

Dass 2020 in Rekordgeschwindigkeit Impfstoffe gegen SARS-Cov-2 entdeckt werden konnten, hängt unter anderem damit zusammen, dass über Coronaviren schon einiges bekannt war. Außerdem begünstigten Eigenschaften dieses Stammes das Impfstoffdesign - insbesondere das Spike-Protein auf der Virusoberfläche. Doch das muss nicht immer so sein. Hinzu kommen verschiedene Mutationen, die das Virus verändern und gefährlicher machen. Es besteht die Gefahr, dass die jetzigen Impfstoffe irgendwann nicht mehr so gut wirken, wie sie es jetzt tun.

Pan-Coronavirus-Impfstoff: Ein Wirkstoff, der vor weiteren Pandemien schützen soll

Darauf weisen auch die beiden Forscher Dennis Burton und Eric Topol hin. Sie forderten deshalb in einem Aufsatz des Fachmagazins Nature einen alternativen Ansatz für die Vorbereitung auf Pandemien.

Die Idee von Wissenschaftlern: Warum entwickelt man nicht einen Super-Impfstoff, der gegen alle Coronaviren wirkt? „Solche Pan-Virus-Impfstoffe könnten im Voraus hergestellt und eingesetzt werden, bevor die nächste auftretende Infektion zu einer Pandemie wird“, schreiben Burton und Topol. Dazu müsse nun in Grundlagenforschung investiert werden. Denn die Menschheit habe bereits erlebt, dass ein Virusstamm „mehr Todesfälle verursachen als ein Weltkrieg und zu wirtschaftlichen Schäden in Billionenhöhe führen“ kann. Aktion statt Reaktion lautet der Gedanke. „Sicherlich können globale Regierungen, die zusammen zwei Billionen US-Dollar pro Jahr für Verteidigung ausgeben, ein paar hundert Millionen Dollar finden, um die nächste Pandemie zu stoppen?“

Kritiker solcher Pan-Virus-Impfstoffe verweisen auf die Schwierigkeiten, sogenannte breit neutralisierende Antikörper mit ausreichender Wirksamkeit zu isolieren, die gegen verschiedene Stämme verwandter Viren wirken. Das Vorhaben ist sehr komplex. „Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die ideale Breite der Antworten für eine ganze Familie von Viren zu erhalten“, reagieren die Forscher Burton und Topol darauf im Nature-Beitrag. Doch es könnten Kompromisse und neue Methoden entwickelt werden. In ersten Ansätzen gebe es hierzu schon Fortschritte, auch unabhängig von Coronaviren.

Impfstoff gegen alle Coronaviren? Forscher präsentieren erste Ansätze

Nach dem SARS-Ausbruch forschte beispielsweise Maria Elena Bottazzi, Virologin vom Baylor College of Medicine in Houston, Texas, mit Kollegen jahrelang an einem Wirkstoff. 2016, als ihnen das Geld ausging und sie laut New York Times keine weitere Unterstützung für einen solchen Pan-Coronavirus-Impfstoff erhielten, landete das Mittel im Gefrierschrank. Laut einem Bericht von abc7 gab es Überlegungen, diesen Impfstoff auch im Kampf gegen das aktuelle Coronavirus zu testen.

Und es gibt noch weitere Ansätze: Kayvon Modjarrad, Direktor des Programms für neu auftretende Infektionskrankheiten am Walter Reed Army Institute of Research, präsentierte etwa bei CNN ein Konzept. Und auch Pamela Bjorkman, eine Molekularbiologin vom California Institute of Technology (Caltech), veröffentlichte gemeinsam mit Kollegen in der Zeitschrift Sciene einen Bericht über ein ausführlicheres Experiment mit einem universellen Coronavirus-Impfstoff. (cibo)