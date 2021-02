Corona in Italien: Gnadenlos - Regionen planen Impf-Alleingang

Norditalienische Regionen wollen auf eigene Initiative Corona-Vakzine ordern. Die Europäische Kommission mahnt zur Vorsicht. Währenddessen formiert sich eine neue Regierung in Rom.

Regionen Norditaliens planen zusätzliche Impfstoffe von ausländischen Lieferanten zu bestellen.

Dabei handelt es sich offenbar um den Biontech/Pfizer-Impfstoff.

Die Europäische Kommission reagiert verhalten auf die Initiative.

Venedig - Aus Mangel an bisheriger Versorgung. Mit diesem Argument begründete Luca Zaia, Präsident der italienischen Region Venetien, den Schritt, auf eigene Faust zusätzliche Impfdosen gegen das Coronavirus zu bestellen. Am Freitag verkündete der Politiker der Partei Lega, die italienische Arzneimittelbehörde gebeten zu haben, zusätzliche Dosen an Vakzinen von ausländischen Lieferanten kaufen zu dürfen. Das berichtete unter anderem das Nachrichtenportal Euractiv.

Fünf norditalienische Regionen - Norditalien gilt als die wirtschaftsstärkste Region des Landes - sind mit dem Anliegen nach vorne geprescht. Italien ist nicht das erste EU-Land, das vom Gesamt-Plan der Europäischen Union ausschert. Ungarn hat bereits mit der Verabreichung des russischen Covid-19-Impfstoffs Sputnik V begonnen. Auch Dosen des chinesischen Impfstoffes von Sinopharm sind eingetroffen. In Brüssel sorgt der Alleingang von Viktor Orban für Verärgerung. Die Zulassung erfolgte ohne die Genehmigung der Europäische Arzneimittel-Agentur. EU-Länder können selbstständig Impfstoffe per Notfallerlass zulassen. Dennoch: Die Arzneimittel-Agentur der EU dringt darauf, bei der Zulassung nicht von geltenden Vorschriften für die Zulassung von Arzneimitteln abzuweichen.

Norditalien mit Eigen-Initiative bei Impfstoff-Beschaffung - Zusätzliche Dosen von Biontech/Pfizer

Das bedeutet, auch im Fall Italiens steht die Europäische Union der Impfstoff-Beschaffung nicht grundsätzlich im Weg. Anders als bei Ungarn soll es sich bei den begehrten Dosen um den Biontech/Pfizer-Impfstoff handeln, wie unter anderem die Bild berichtet. „Der Kauf von Impfstoffen wird legal und in Übereinstimmung mit den Regeln und Richtlinien erfolgen: Heute stehen wir vor einer stillen Regierung, während Europa stattdessen sagt, dass es nicht verboten ist, sie zu kaufen“, sagte Luca Zaia auf der Pressekonferenz. Laut Euractiv machten die norditalienischen Regionen Piemont, Lombardei, Friaul-Julisch Venetien und Emilia Romagna ähnliche Schritte.

Luca Zaia hat der italienischen Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore - eines der Leitmedien des Landes - zufolge den Umfang der geplanten Lieferung verraten. Es handele sich um insgesamt 27 Millionen Impfstoff-Dosen - ein Angebot über 12 Millionen, ein Angebot über 15 Millionen Dosen. Zaia betonte, so die Zeitung, in Bezug auf EU-Richtlinien: „Es ist möglich für die eigene Region Impfstoffe zu erwerben. Wir haben Angebote von Vermittlern auf europäischem Gebiet für Impfstoffe, die von EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) zugelassen sind.“

Mario Draghi: Neue Regierung in Italien - EU-Kommission reagiert verhalten auf Norditaliens Vorpreschen

All das geschieht, während sich in Italien aktuell eine neue Regierung unter Mario Draghi formt. Erst in ein paar Tagen werde klar sein, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza auf die Anfrage der Regionen Norditaliens reagieren werde, so Euractiv. „Alles, was außerhalb des EU-Kanals liegt, ist mit äußerster Vorsicht zu beobachten“, verkündete EU-Kommissions-Sprecher Eric Mamer auf die Initiative Italiens. (aka)

