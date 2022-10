Corona-Impfstoff zum Einatmen: China startet Verteilung eines „Aerosol-Vakzins“

China, Peking: Menschen stehen am Donnerstag vor einer Corona-Teststelle Schlange. © Mark Schiefelbein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Omikron-Subvarianten des Coronavirus sind besonders ansteckend. China gab am Mittwoch in Shanghai erstmals einen Impfstoff zum Inhalieren aus. Der könnte Vorteile haben.

Shanghai - China verfolgt eine strenge Null-Covid-Politik. Lockdowns und Betriebsschließungen belasten die Wirtschaft – am Mittwoch meldete etwa das Unternehmen Foxconn einen Ausbruch des Coronavirus in der größten iPhone-Fabrik der Welt, in der rund 300.000 Menschen arbeiten. Umso größer also die Bedeutung der Impfstoffe gegen das Virus. China ließ bereits im September einen Covid-19-Impfstoff zum Einatmen zu – der könnte besonders gut gegen die Omikron-Varianten helfen. Am Mittwoch wurde das „Aerosol-Vakzin“ erstmals in Shanghai verabreicht.

So funktioniert der Impfstoff zum Einatmen: Fünf Sekunden Luft anhalten

Im Kampf gegen die besonders ansteckenden Omikron-Varianten setzt China nun offenbar auf Vakzine zum Inhalieren und ließ im September als erstes Land der Welt einen entsprechenden Corona-Impfstoff zu. Am Mittwoch begann die Verteilung des „Aerosol-Vakzins“ in der chinesischen Stadt Shanghai, wie die Tagesschau unter Berufung auf chinesische Staatsmedien berichtete. Der Impfstoff befindet sich in einem transparenten Becher. Die dort enthaltene Luft sollen die Probanden einatmen und im Anschluss mindestens fünf Sekunden lang anhalten. Ein so geimpfter Patient sagte, das Vakzin habe „etwas süßlich geschmeckt“. Womöglich könnte diese Impfung eine gute Alternative für Verbraucher mit Angst vor Spritzen sein.

Das neuartige Vakzin des Herstellers CanSino Biologics ist als Notfall-Mittel für Corona-Auffrischungsimpfungen gedacht, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Nach Unternehmensangaben ist der Impfstoff leichter zu lagern als herkömmliche Corona-Vakzine. Auch in anderen Ländern, darunter den USA, Kanada und Kuba, arbeiten Wissenschaftler an Impfstoffen, die durch die Nase verabreicht werden können. In Deutschland forschen Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover an der Corona-Impfung ohne Piks.

Coronavirus: Warum Inhalieren besser gegen Omikron wirken könnte

An Omikron angepasste Impfstoffe haben deutliche Vorteile im Schutz vor den aktuell vorherrschenden BA.4 und BA.5-Varianten. Darauf wies kürzlich etwa eine Studie der Virologin Sandra Ciesek und weiteren Wissenschaftlern hin. Noch besser könnten womöglich angepasste Booster wirken, die über die Nase verabreicht werden. Denn mit dem Einatmen gelangt der Impfstoff direkt an Schleimhäute und in die Lunge, wo das Virus meist besonders heftig zuschlägt – und von wo aus auch am ehesten die Übertragung auf andere Menschen erfolgt.

Laut einer im Juli 2021 in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studie rief der Aerosol-Impfstoff bei Probanden starke Antikörperreaktionen hervor, wie der Hersteller CanSino mitteilte. „Mit nur einem Fünftel der Dosierung der intramuskulären Version trainiert die inhalierte Version die Immungedächtnisfunktion des Körpers, indem sie die natürliche Infektion des Virus nachahmt“, so CanSino weiter. Die Infektion werde wirksam eingedämmt und die Übertragung blockiert, hieß es.

Eine Forschungsarbeit der Universität Yale unter der Leitung von Akiko Iwasaki beschäftigte sich ebenfalls mit diesem Thema und fand heraus, dass die sogenannte „Prime und Spike“-Methode eine besonders gute Immunantwort erzielte. Dabei handelt es sich um die Kombination aus Grundimmunisierung mit mRNA-Impfstoffen und einem zusätzlichen „Spike“ in Form des Einatmens des Impfstoffs, was laut Forschern offenbar „das mukosale Immungedächtnis in den Atemwegen“ stärkt.