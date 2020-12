Corona: Großbritannien beginnt als erstes EU-Land mit den Impfungen - Großteil muss sich allerdings gedulden

Großbritannien hat den Biontech-Impfstoff zugelassen und startet als erstes EU-Land das landesweite Impfprogramm gegen das Coronavirus.

Großbritannien hat den Corona-Impfstoff* von Biontech zugelassen.

hat den von zugelassen. Heute startet das landesweite Coronavirus-Impfprogramm.

Es gibt keine generelle Impfpflicht.

Großbritannien - Knapp eine Woche nach der Zulassung des Impfstoffs beginnt Großbritannien als erstes europäisches Land mit flächendeckender Impfung gegen das Coronavirus. Begonnen werden soll mit den besonders gefährdeten Gruppen: Menschen, die schon über 80 Jahre alt sind und sich aktuell in Behandlung oder im Krankenhaus befinden. Zusätzlich aber auch noch die Mitarbeiter von Pflegeheimen.

Corona-Impstoff: Großbritannien beginnt mit flächendeckenden Impfungen

Am Dienstag (8. Dezember) beginnt Großbritannien mit der flächendeckenden Impfung. Vor einer Woche hatte die britische Regierung den Antrag auf Notfallzulassung stattgegeben. Der Impfstoff von BionTech muss bei minus 70 Grad transportiert und gelagert werden, wozu nicht jedes Krankenhaus in Großbritannien in der Lage ist.

Darunter die Klinik in Croyden. Sie gehört zu den 50 Krankenhäusern im Vereinigten Königreich, an die die ersten 800.000 Dosen des Impfstoffes* ausgehändigt werden. Insgesamt reicht die Menge für insgesamt 400.000 Menschen. Als Erstes sind die dran, die besonders gefährdet sind - darauf einigte sich die Regierung. Eine generelle Impfpflicht gibt es nicht.

Corona-Impfung: Der Großteil der Briten muss sich noch gedulden - Prognose liegt bei „Januar, Februar, März“

Selbstständig einen Impftermin ausmachen kann man nicht. Hierzu muss man darauf warten, dass man vom nationalen Gesundheitsdienst NHS kontaktiert wird. „Wir nehmen mit den Patienten Kontakt auf, die ohnehin zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus kommen. Außerdem bekommen es die Patienten, die im Moment noch bei uns sind auf die Verlegung in ein Pflegeheim warten. Und wir bitten die Pflegeheime, uns zu sagen, welche Mitarbeiter sie schicken werden“, sagt Danny Mortimer vom britischen Gesundheitsdienst NHS.

Bis sich die Mehrheit der Briten allerdings gegen das Coronavirus impfen lassen kann, wird es wohl noch etwas dauern. Man müsse erst darauf warten, bis im kommenden Jahr genügend Dosen bereitstehen, um das Programm auszuweiten. „Januar, Februar, März“ hält NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson für realistisch und sagt ganz klar: „Ich glaube nicht, dass die Menschen in den kommenden Tagen irgendwas erwarten sollten.“ (mrf)

