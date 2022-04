Coronavirus in Hamburg: Bleibt Hotspot-Regel bestehen?

Hamburg Corona Hotspot: Aber wie lange noch? © Hanno Bode/imago

Fallen auch in Hamburg zum 1. Mai alle Coronaregeln oder nicht? Die Politik scheint sich darüber aktuell uneinig zu sein und verwirrt die Hamburger.

Hamburg – Die Regelungen und Lockerungen in der Corona-Pandemie verwirren nicht nur die Hamburger Bürger, sondern auch die Politiker selbst. Zuerst wurde vom rot-grünen Senat ein Antrag gestellt, Hamburg zum Corona-Hotspot zu erklären, dem die Bürgerschaft stattgab. Auch die Linke war dafür, CDU, FDP und AfD dagegen.

Ein Eilantrag der AfD, die Hotspot-Regelung aufzuheben, wurde vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Die Bürgerschaft habe zum Wohle der Bevölkerung richtig entschieden. Trotzdem kündigte der Senat an, dass die Regelung nur noch bis zum 30. April andauern solle. Besonders die Linke ist verwirrt, da sie nicht erkennen könne, dass sich das Risiko in den letzten zwei Wochen verringert habe.

Aktuell gilt in Hamburg in geschlossenen Räumen weiterhin die FFP2-Maskenpflicht, in Geschäften des täglichen Bedarfs sind teilweise auch medizinische Masken erlaubt. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie Clubs und Diskotheken gilt die 2G-Plus-Regelung. Außerdem müssen Infizierte auch weiterhin für 10 Tage in Quarantäne. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.