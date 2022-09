Gutes Corona-Symptom: Sollte man sich nach der Infektion über Kopfweh freuen?

Von: Linus Prien

Das Coronavirus kann mit starken Symptomen einhergehen. Einer neuen Studie zufolge können Kopfschmerzen jedoch ein gutes Zeichen bei einer Infektion sein.

Montpelier - Das Coronavirus beginnt mit dem Ende des Sommers wieder für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Unterschiedliche Prognosen beschreiben mögliche Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten. Eines haben die Prognosen der Experten jedoch gemein: Viele Menschen werden sich mit dem Coronavirus anstecken. Wenn man Glück hat, geht die Infektion relativ schnell und ohne große Beschwerden vorbei.

Jedoch kann eine Infektion mit dem Coronavirus auch starke Symptome mit sich bringen. Von Kopfschmerzen über Husten zu Fieber. Eine neue Studie besagt nun jedoch, dass starke Kopfschmerzen möglicherweise ein positives Zeichen darstellen könnten.

Coronavirus: Kopfschmerzen als gutes Zeichen?

Wissenschaftler, unter anderem von der University of Vermont, haben eine Studie mit einem interessanten Ergebnis veröffentlicht. Die Forscher haben in ihrer Arbeit 48 Studien mit insgesamt über 43.000 Corona-Patienten in stationärer Behandlung ausgewertet. Circa 81 Prozent der untersuchten Patienten galten als wieder genesen. Ungefähr 19 Prozent verstarben. Von den beobachteten Patienten litten circa zehn Prozent an Kopfschmerzen. Die Forscher konnten dabei herausfinden: Die Überlebenschancen dieser Patienten waren etwa doppelt so hoch, wie die der anderen. Auch unter der Berücksichtigung des Alters der Patienten blieb der Effekt bestehen. Bei Patienten hingegen, die im Verlauf der Krankheit Atemwegsprobleme entwickelt hatten, sank die Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich.

Coronavirus: Forscher betonen die Notwendigkeit weiterer Studien

Die Studie ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Wie die Forscher selbst betonen, bezieht sich ihre Arbeit ausschließlich auf Studien, vor der Corona-Impfung und vor dem Auftreten gewisser Mutationen. Aus diesem Grund könne man die gewonnenen Erkenntnisse nicht unbedingt verallgemeinern. Eine weitere Einschränkung der Arbeit sei, dass manche Patienten zum Zeitpunkt der Erhebung nicht in der Lage waren, zu kommunizieren und aus diesem Grund manche Symptome gegebenenfalls nicht erhoben werden konnten.

Die Autoren der Studie hielten fest: „Unsere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Kopfschmerzen, die als Folge einer Infektion auftreten, kein „unspezifisches“ Symptom sind, sondern ein Indikator für eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit sein können.“ Des Weiteren wiesen sie darauf hin, dass die Stuidenlage erweitert werden müsse. (lp)