Alkohol als Schutz vor Corona? Beliebtes Getränk soll Infektionsrisiko senken

Von: Felix Durach

Chinesische Wissenschaftler konnten in einer Studie einen Zusammenhang zwischen Trinkgewohnheiten und dem Risiko auf eine Corona-Infektion feststellen (Symbolbild). © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Chinesische Forscher haben in einer Studie die Trinkgewohnheiten von Personen mit deren Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona zu infizieren verglichen. Mit überraschenden Ergebnissen.

Shenzhen - Die Coronavirus-Pandemie steht auch knapp zwei Jahre nachdem erstmaligen Auftreten des Sars-CoV-2-Virus in Europa im Frühjahr 2020 weiterhin auf der politischen und gesellschaftlichen Tagesordnung. Die hochansteckende Coronavirus-Variante Omikron sorgt in den letzten Wochen und Monaten für rekordverdächtige Neuinfektionszahlen in weiten Teilen Europas. In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Freitag (4. Februar) 248.838 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Auch wenn in vielen Ländern bereits die Corona-Maßnahmen zum Teil gänzlich aufgehoben wurden, ist die Pandemie nach Einschätzung vieler Experten noch nicht überstanden. Umso wichtiger bleibt deswegen eine weiterführende Erforschung des Coronavirus und dessen Einfluss auf den Menschen von Wissenschaftlern weltweit. Wissenschaftliche Arbeiten über das Coronavirus erscheinen mittlerweile wöchentlich und bringen zum Teil weiter Licht ins Dunkel.

Coronavirus: Trinkverhalten und Infektionsrisiko - Chinesische Studie zeigt Zusammenhänge

Viel Aufmerksamkeit erhielt zuletzt eine Studie von einem Team aus Wissenschaftlern des Shenzhen Mental Health Centers in China, die Anfang Januar in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Frontiers in Nutrition“ erschien. In dieser wurde der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und der Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, untersucht. Die Ergebnisse waren dabei auf den ersten Blick überraschend.

Die Forscher haben im Rahmen ihrer Arbeit insgesamt 437.957 Personen aus der britischen Biobank-Datenbank in Alkohol-Konsumenten und Nicht-Alkohol-Konsumenten unterteilt und mittels Regressionsanalyse den Zusammenhang zwischen dem Trinkverhalten und der Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion erhoben. Die Alkohol-Konsumenten wurden je nach Trinkverhalten wiederum in weitere Untergruppen eingeteilt. Neben der Trinkhäufigkeit wurde dabei auch zwischen der favorisierten Art des alkoholischen Getränks unterschieden.

Coronavirus: Geringeres Infektionsrisiko unter Rotwein-Trinkern - Risiko bei Bier-Trinkern erhöht

Dabei kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus zu infizieren zwischen den einzelnen Gruppen stark schwankt. So konnte bei Rotweintrinkern ein zwischen zehn und 17 Prozent niedrigeres Risiko für eine Corona-Infektion festgestellt werden - unabhängig von der konsumierten Menge. Auch bei Weißwein- und Sekttrinkern konnte ein zwischen sieben und acht Prozent niedrigeres Risiko festgemacht werden. Allerdings nur, wenn diese weniger als fünf Gläser in der Woche konsumiert hatten.

Entgegengesetzte Ergebnisse lieferte die Studie jedoch für Bier. Bei Konsumenten von Bier oder Cider wurde ein zwischen sieben und 28 Prozent höheres Risiko für eine Corona-Infektion festgestellt - abhängig von der getrunkenen Menge.

Corona-Studie: Kann Rotwein wirklich das Infektionsrisiko senken?

Könnte regelmäßiger Rotwein-Konsum also tatsächlich das Risiko einer Corona-Infektion positiv beeinflussen? Hier ist Vorsicht angebracht. Zwar nennen die Autoren in ihrer Arbeit die hohe Konzentration von Polyphenolen im Wein als möglichen Erklärungsansatz für ein gesundheitsfördernde Wirkung von Rotwein, verweisen jedoch auch darauf, dass weitere Studien benötigt werden, um diese Aspekte genauer zu untersuchen.

Ein weiterer Erklärungsansatz für die Ergebnisse könnte jedoch der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomische Status und dem Trinkverhalten der Probanden sein. Wein- und Sekttrinker sind tendenziell wohlhabender als Biertrinker. Ein niedrigeres Infektionsrisiko könnte sich also auch durch die unterschiedlichen Lebensumstände erklären lassen. So könnten wohlhabendere Personen unter anderem bessere Möglichkeiten haben, im Home-Office zu arbeiten oder andere Situationen zu vermeiden, in denen eine erhöhte Infektionsgefahr besteht.

Generell sollte die Studie nicht als Handlungsanweisung zum Alkoholkonsum angesehen werden, um das Risiko einer Coronainfektion zu senken. Die Forscher verweisen jedoch darauf, dass man durch eine gezielte öffentliche Aufklärungskampagne und Gesundheitsberatung unter Konsumenten von Bier und Cider, das Risiko für Infektionen in dieser Gruppe senken könnte. (fd)