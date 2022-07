Corona-Vorwürfe gegen Ischgl: Kläger können doch wieder auf Schadenersatz hoffen

Von: Bettina Menzel

Österreich, Ischgl: Wintersportler stehen vor einem Schild mit „Ischgl“-Schriftzug im Sonnenschein. Nun brachte das Wiener Oberlandesgericht Bewegung in ein Verfahren zum Corona-Ausbruch 2020 in Ischgl. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das Oberlandesgericht Wien sieht erhebliche Verfahrensmängel in einem Urteil der ersten Instanz - jetzt können Urlauber, die sich in Ischgl mit Corona infiziert hatten, wieder auf Schadenersatz hoffen.

Wien - Zahlreiche Urlauber klagten auf Schadenersatz, nachdem sie sich im österreichischen Wintersportort Ischgl an Corona infiziert hatten. Die Schuldfrage in der Causa Ischgl schien eigentlich schon geklärt, denn die Schadenersatzklage eines Touristen war im Januar abgewiesen worden. Doch das Oberlandesgericht (OLG) Wien hob am Montag das Urteil der ersten Instanz wegen erheblicher Mängel auf. Etwa hundert Kläger können nun doch wieder auf Schadenersatz hoffen.

Deshalb sieht das Oberlandesgericht Wien schwere Mängel am ersten Urteil

Im vergangenen Januar hatte das Landesgericht für Zivilrechtssachen die Klage eines Urlaubers abgewiesen, der Schmerzensgeld, Heilungs- und Pflegekosten sowie seinen entgangenen Verdienst eingeklagt hatte. Laut Klageschrift warf er den Behörden „katastrophales Miss-Management“ vor und machte sie daher für seine Corona-Ansteckung in Ischgl verantwortlich. Es liege kein rechtswidriges oder schuldhaftes Verhalten von Organen der Republik vor, hieß es damals in der Begründung der Klage-Abweisung. Das OLG Wien stellte nun allerdings Verfahrensmängel der ersten Instanz fest. Demnach hatte das Landesgericht nicht geklärt, ob der Kläger vor seiner Abreise eine Mitteilung des Landes Tirol zum Coronavirus vom 5. März 2020 kannte. Der Urlauber hatte sich vom 7. bis 13. März 2020 in Ischgl aufgehalten und sich seiner Überzeugung zufolge dort mit dem Coronavirus infiziert.

Die Tiroler Medienstelle habe noch am späten Nachmittag des 5. März 2020 verbreitet, dass sich an Corona erkrankte Urlauber aus Island nach ersten Erkenntnissen bei der Rückreise im Flugzeug angesteckt hätten. Eine Infektion in Tirol sei daher „aus medizinischer Sicht“ wenig wahrscheinlich, hieß es. Dabei sei zu diesem Zeitpunkt bekannt gewesen, dass bei zwei Infizierten die ersten Symptome bereits in Ischgl aufgetreten seien, argumentiert das OLG. Darin liege „eine rechtswidrig und schuldhaft erfolgte Information“, wofür eine grundsätzliche Haftung der Republik Österreich bestehe.

OLG: Erste Instanz muss klären, ob der Urlauber die Tiroler Pressemitteilung kannte und ihr vertraute

Das OLG verwies an die erste Instanz zurück. Das Gericht müsse nun klären, ob der Urlauber die Mitteilung kannte, darauf vertraute und deswegen im März 2020 weiter in Ischgl blieb, hieß es in der Begründung. Der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) wertete das Urteil als Erfolg für in Ischgl erkrankte Urlauber. Das Gericht habe festgestellt, dass die Presseinformation der Tiroler Landesregierung im März 2020 „irreführend falsch“ sowie „rechtswidrig und schuldhaft“ gewesen sei. Der VSV vertritt die Interessen von rund 100 Klägern, die bisher alle in erster Instanz gescheitert waren.

Ischgl-Chronologie: Deshalb rückte der Tiroler Wintersportort in den Corona-Fokus

Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 rückte der Wintersportort Ischgl in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das Tiroler Dorf galt als Viren-Drehscheibe, von hier aus fand das Coronavirus offenbar seinen Weg in die ganze Welt. Aus Sicht vieler einheimischer Gastronomen und Verantwortlicher eine Vereinfachung, die dem Wintersportort die Verantwortung zuschob.

Doch nicht zuletzt aufgrund der teils chaotischen Zustände bei ihrer Abreise am abrupten Ende der Wintersaison 19/20 sollen Tausende Touristen das Virus in Teilen Europas verbreitet haben. Auch die Après-Ski-Szene des Ortes war wohl ein ideales Umfeld für die Übertragung des Virus. Das Nachrichtenmagazin Spiegel spricht nach Recherchen von bis zu 11.000 Infektionsfällen, die mit Ischgl in Verbindung stehen. In der darauffolgenden Wintersaison 20/21 blieb Ischgl komplett geschlossen.

Im vergangenen Jahr blieb es lange spannend, ob eine Wintersaison 21/22 stattfinden würde. Erst fiel der vierte Lockdown in Österreich genau mit dem Beginn der Skisaison zusammen. Doch dann lockerte Österreich eine Liftregel und schließlich öffnete Ischgl unter strengen Auflagen mit etwa zwei Wochen Verspätung. Der positive Fall eines Kitzloch-Mitarbeiters im Dezember 2021 erinnerte viele an die erste Corona-Saison: Schon 2020 meldete die Après-Ski-Bar Kitzloch den ersten offiziellen Corona-Fall in Ischgl, wenig später mussten am 10. März zunächst alle Après-Ski-Bars und dann drei Tage später das ganze Skigebiet schließen.

Anders jedoch in der Saison 21/22: Während zu Beginn noch Maskenpflicht galt, es Abstandsregeln gab und auch vielerorts ein Impfnachweis gezeigt werden musste, schien Corona am Ende der Wintersaison in Ischgl fast vergessen. Dass das Urteil nun neu aufgerollt wird, bringt das Thema Corona wieder in den kleinen Wintersportort zurück (bm mit Material von dpa/AFP).