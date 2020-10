Corona in Italien: Neuinfektionen sprengen alte Dimensionen - Conte reagiert mit massiven Verschärfungen

In der Corona-Pandemie steigt bei vielen Italienern die Furcht vor Engpässen - mitten in der Hauptstadt kommt es nun zu gewalttätigen Zusammenstößen. Die News im Ticker.

In der Corona-Pandemie* hat die zweite Welle * das Mittelmeerland Italien bereits erreicht.

hat die zweite * das Mittelmeerland bereits erreicht. Im Kampf gegen das Sars-CoV-2 -Virus* warnt die Regierung vor einem neuen Lockdown - und greift zu drastischen Maßnahmen .

-Virus* warnt die Regierung vor einem neuen - und greift zu drastischen . Die Zahl der nachgewiesenen täglichen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus* hat in dem Land nun einen Rekordwert erreicht (siehe Erstmeldung).

erreicht (siehe Erstmeldung). Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 25. Oktober, 20.06 Uhr: In Italien hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages erstmals die Marke von 20.000 überschritten. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, wurden 21.273 neue Corona-Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem Mittelmeerland damit 525.782 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg am Sonntag um 128 auf 37.338.

Corona in Italien: Sprecher von Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsident Conte infiziert

Update vom 25. Oktober, 17.31 Uhr: In Italien haben sich sowohl der Sprecher von Staatspräsident Sergio Mattarella als auch der Sprecher von Ministerpräsident Giuseppe Conte mit dem Coronavirus infiziert. Mattarellas Sprecher Giovanni Grasso sagte am Sonntag, er habe sich am Samstag testen lassen, nachdem er am Freitag eine hohe Temperatur festgestellt hatte. Am Sonntag habe er dann das positive Testergebnis erhalten, fühle sich aber relativ gut, schrieb Grasso auf Twitter. Nach einem negativen Test vom Mittwoch habe er keinen direkten Kontakt mehr zum Staatspräsidenten gehabt.

Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. — giovanni grasso (@_giovannigrasso) October 25, 2020

Conte-Sprecher Rocco Casalino sagte in einer Erklärung, er habe am späten Samstagabend von seinem positiven Corona-Testergebnis erfahren. Zuvor habe er leichte Symptome verspürt. Am Dienstag sei er zum letzten Mal im Büro des Regierungschefs gewesen - mit Maske und Abstand zu anderen Menschen. Zuletzt sei er am Mittwoch negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Corona in Italien: Conte reagiert mit massiven Verschärfungen

Update vom 25. Oktober, 13.31 Uhr: Auch wenn es deshalb teils zu Krawallen kam (siehe Rom, siehe Neapel): Die Italiener müssen sich ab Montag im Alltag wegen Corona wieder stärker beschränken. Kinos, Theater, Bäder, Ski-Resorts, Konzerthallen und Fitnessstudios sollen dann schließen, für Restaurants und Bars gilt eine Sperrstunde ab 18 Uhr. Das teilte des Büro von Regierungschef Giuseppe Conte am Sonntag mit.

Ferner muss der Unterricht für mindestens 75 Prozent der Gymnasialschüler online abgehalten werden. Die Conte-Regierung empfiehlt zudem dringend, auf den Empfang von Gästen zu Hause sowie auf nicht dringende Reisen zu verzichten.

Die Behörden des Landes hatten am Samstag fast 20.000 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Italien war während der ersten Corona-Welle eines der am schwersten betroffenen Länder der Welt. Insgesamt wurden hier dem italienischen Gesundheitsministeriums zufolge mehr als 500.000 Corona-Infektionen nachgewiesen, 37.000 Menschen starben.

+ Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte (Archivbild) verschärft die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie. © Mauro Scrobogna/LaPresse/AP/dpa

Corona in Italien: Krawalle gegen Ausgangssperren & Co. eskalieren - Polizisten verletzt

Update vom 25. Oktober, 11.29 Uhr: Die Krawalle kommen im Vorfeld der befürchteten Corona-Regel-Verschärfungen des italienischen Ministerpräsident Giuseppe Conte: Im Zentrum von Rom haben etwa 200 maskierte Demonstranten der rechtsextremistischen Gruppierung Forza Nuova in der Nacht zum Sonntag Polizisten mit Leuchtraketen und Knallkörpern attackiert, überdies setzten sie Mülltonnen in Brand.

Nach Angaben der Zeitung La Repubblica wurden zwei Polizisten verletzt. Sieben Demonstranten wurden demnach festgenommen. Die Zeitung Corriere delle Sera twitterte Fotos der Ausschreitungen:

Forza Nuova sfida il coprifuoco, bottiglie contro la polizia a Roma https://t.co/wLai5tYbg3 pic.twitter.com/zUF6JbsfPz — Corriere della Sera (@Corriere) October 24, 2020

Coronavirus in Italien: Rechtsextremisten zünden bei Demo Feuerwerk in Nationalfarben

Die Demonstranten hatten sich auf der Piazza del Popolo versammelt, einem der bekanntesten Plätze der italienischen Hauptstadt. Sie entzündeten dort eine Minute vor Mitternacht ein Feuerwerk in den italienischen Nationalfarben. In der Region Latium, zu der Rom gehört, gilt eine Ausgangssperre von Mitternacht bis 05.00 Uhr.

Zuvor hatte es Online-Aufrufe gegeben, dem Beispiel von Neapel zu folgen (siehe Update vom 24. Oktober, 9.21 Uhr), wo es bereits Attacken gegen Polizisten gegeben hatte. Bislang gelten in drei italienischen Regionen (Latium, Kampanien, Lombardei) nächtliche Ausgangssperren. In den kommenden Tagen werden auch die Regionen Piemont und Sizilien solche Sperren verhängen.

Eine erneute landesweite Ausgangssperre wie im Frühjahr, als das Land zwei Monate lang weitgehend stillgelegt war, lehnt Conte bislang ab - an diesem Sonntag könnte er möglicherweise neue Restriktionen verkünden.

+ Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten der rechtsextremistischen Gruppe Forza Nuova in Rom © Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa

Corona in Italien: Neue traurige Rekordzahlen - harte Regelverschärfungen wohl ab Montag

Update vom 24. Oktober, 18.45 Uhr: Rekord-Corona-Zahlen in Italien: Am Samstag hat das südeuropäische Land binnen eines Tages 19.644 neue Fälle verzeichnet und damit so viele wie noch nie zuvor. Der bisherige Höchststand vom Freitag wurde um 500 übertroffen. Laut Gesundheitsministerium gibt es nun mehr als 200.000 aktive Corona-Fälle in Italien. 151 Menschen starben seit Freitag an dem Virus, insgesamt liegt die Opferzahl bei 37.210.

Die Region Lombardei mit fast 42.000 Fällen ist am schwersten betroffen. Kampanien (26.300) und Latium (21.400) folgen. Allein in Mailand gab es an einem Tag 2.306 neue Fälle, in Neapel 890, in der Hauptstadt Rom 976.

+ Eine Frau mit Mund-Nasenschutz vor dem Mailänder Dom. © Claudio Furlan / dpa

Corona in Italien: Neue Regeln schon ab Montag

Ministerpräsident Conte will offenbar direkt auf die steigenden Zahlen reagieren. Nach Angaben der italienischen Medien berät er sich seit Samstagmorgen mit hochrangigen Politikern über eine weitere Verschärfung der Maßnahmen. Dass die Regeln angezogen werden, sei sicher - nur die Details würden noch ausgehandelt, schreibt etwa La Repubblica. Allerdings sind schon erste Details durchgesickert. Demnach soll ein neues Dekret noch in der Nacht oder am Sonntagmorgen unterzeichnet werden und dann ab Montag, 26. Oktober gültig sein. Dem Bericht nach enthält der Entwurf des Dekrets folgende Neuerungen:

Restaurants, Bars, Pubs, Konditoreien und Eisdielen werden an Wochenenden komplett geschlossen. Wochentags dürfen sie zwischen 5 und 18 oder 20 Uhr öffnen. Die Uhrzeiten werden noch diskutiert.

In Restaurants oder Bars dürfen während der Öffnungszeiten maximal vier Personen an einem Tisch sitzen. Außer es handelt sich um einen Haushalt.

Nach 18/20 Uhr ist es verboten Getränke oder Essen an öffentlichen Orten zu konsumieren oder zu verkaufen.

Fitnessstudios, Schwimmbäder, Kinos und Theater werden komplett geschlossen.

Schulen bleiben offen. Allerdings wird verstärkt auf Schule zuhause gesetzt.

Außerdem soll es eine Empfehlung an die Bevölkerung geben, die eigene Gemeinde möglichst nicht zu verlassen.

Update vom 24. Oktober, 9.21 Uhr: Gegen Ausgangssperren, gegen den geplanten Lockdown: In der süditalienischen Metropole Neapel sind in der Nacht zum Samstag Hunderte Menschen Slogans skandierend, Feuerwerkskörper werfend und Rauchbomben zündend auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte demnach unter anderem Tränengas gegen die Protestierenden ein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Zuvor hatte Regionalpräsident Vincenzo De Luca als Reaktion auf schnell steigende Corona-Infektionszahlen die Lockdown-Pläne für die Region Kampanien angekündigt (siehe Update vom 23. Oktober, 17.38 Uhr). „Wir werden nun alles schließen“, sagte De Luca. Der Shutdown könne einen Monat oder 40 Tage dauern. Die Situation sei schwierig, aber keine Tragödie, sagte er weiter. „Aber die Tragödie ist nur einen Schritt entfernt.“

+ Prostete gegen Corona-Ausgangssperren in Neapel. © Fabio Sasso/dpa

Corona in Italien: Nach neuen Rekord-Zahlen droht Lockdown - wieder trifft es die gleiche Region am härtesten

Update vom 23. Oktober, 17.38 Uhr: In Italien steigen die Coronazahlen weiter an. 16.000 Neuinfektionen an einem Tag wurden zuletzt verzeichnet. Einen erneuten Lockdown will die italienische Regierung unbedingt vermeiden. Doch im Vergleich zur ersten Welle gibt die Altersstruktur ein wenig Hoffnung. Denn anstatt eines mittleren Alters von 71 Jahren bei Corona-Positivgentesten zur Hochphase der ersten Welle lag das Durchschnittsalter Ende August bei 30 Jahren, so das italienische Gesundheitsamt. Dies erkläre auch die niedrige Fallsterblichkeit zu Anfang der zweiten Welle.

Und nicht nur die Sterblichkeit war gering. Den Sommer über lagen auch die Zahlen in Italien bei unter 200 Fällen pro Tag. Der Leibarzt von Silvio Berlusconi erklärte den Virus gar für „klinisch tot“, so n-tv. Doch nun steigen wie in ganz Europa auch in Italien wieder die Zahlen. Damit einher geht auch eine erhöhte Auslastung der Intensivbetten und vor allem in Regionen wie Kampanien, die von der ersten Welle quasi verschont blieben, herrscht der Notstand, so n-tv.

Coronavirus in Italien: Mittelmeerland meldet 16.000 Neuinfektionen - wieder trifft es die gleiche Region am härtesten

Erstmeldung vom 23. Oktober, 9.41 Uhr: Mailand - Die Pandemie-Lage in Italien spitzt sich weiter zu: Die Gesundheitsämter des Landes haben am Donnerstag mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet - ein Höchstwert. Einen Tag zuvor waren es knapp 15.200 gewesen.

Insgesamt haben sich in dem Mittelmeerland mit rund 60 Millionen Einwohnern bisher nachweislich mehr als 465.700 Menschen angesteckt, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus stieg am Donnerstag um 136 auf 36.968. Hotspot ist wie schon bei der ersten Welle die norditalienische Lombardei mit Mailand als Hauptstadt. Folgender Tweet der italienischen Zeitung Corriere della Sera zeigt eine aktuelle Szene aus der Metropole:

Coprifuoco a Milano: città deserta e presidiata dalle forze dell'ordine https://t.co/v555WGGaJY pic.twitter.com/KPaCV8NVm3 — Corriere della Sera (@Corriere) October 23, 2020

Coronavirus in Italien: Angst vor Engpässen - und einem erneuten Lockdown.

Die Dynamik der zweiten Corona-Welle sorgt in Italien zunehmend für Angst vor ernsten Engpässen in den Krankenhäusern. Ministerpräsident Giuseppe Conte forderte die Italiener am Donnerstag in einer Rede im Senat in Rom auf, alle nicht notwendigen Reisen zu unterlassen. Es gelte einen großen Lockdown wie im Frühjahr zu vermeiden.

Nun greift die Regierung allerdings zur striktesten Corona-Maßnahme seit dem nationalen Lockdown: Ab Freitagabend gilt eine nächtliche Ausgangssperre für die Region Lazio, zu der auch die Hauptstadt Rom gehört, sowie für Kampanien mit Neapel. In der Lombardei sollte die Ausgangssperre bereits am Donnerstagabend in Kraft treten. Die Ausgangssperren gelten für 30 Tage. Zwischen 23 Uhr und 05 Uhr ist das Verlassen des Hauses oder der Wohnung nur in Ausnahmefällen - wie aus medizinischen oder beruflichen Gründen - erlaubt.

+ Ein Musiker mit Mund-Nasen-Schutz in einer U-Bahn-Station in Mailand: Die Stadt ist wie schon bei der ersten Welle aktuell Corona-Hotspot. © Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Corona-Neuinfektions-Höchstand in Italien: Regierung reagiert mit landesweiter Sperrstunde

Am Sonntag hatte Conte bereits eine landesweite Sperrstunde ab Mitternacht für Bars und Restaurants verfügt. Maximal sechs Gäste dürfen noch pro Tisch in den Lokalen sitzen. Ab 18 Uhr werden keine stehenden Gäste mehr bedient. (AFP/dpa/frs)

