Corona in Italien: Nach neuen Rekord-Zahlen droht Lockdown - wieder trifft es die gleiche Region am härtesten

In der Corona-Pandemie steigt bei vielen Italienern die Furcht vor Engpässen in der Gesundheitsversorgung. Neue Ausgangssperren gelten bereits. Die News im Ticker.

In der Corona-Pandemie* hat die zweite Welle * das Mittelmeerland Italien bereits erreicht.

hat die zweite * das Mittelmeerland bereits erreicht. Im Kampf gegen das Sars-CoV-2 -Virus* warnt die Regierung vor einem neuen Lockdown - und greift zu drastischen Maßnahmen .

-Virus* warnt die Regierung vor einem neuen - und greift zu drastischen . Die Zahl der nachgewiesenen täglichen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus* hat in dem Land nun einen Rekordwert erreicht.

erreicht. Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Mailand - Die Pandemie-Lage in Italien spitzt sich weiter zu: Die Gesundheitsämter des Landes haben am Donnerstag mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet - ein Höchstwert. Einen Tag zuvor waren es knapp 15.200 gewesen.

Insgesamt haben sich in dem Mittelmeerland mit rund 60 Millionen Einwohnern bisher nachweislich mehr als 465.700 Menschen angesteckt, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus stieg am Donnerstag um 136 auf 36.968. Hotspot ist wie schon bei der ersten Welle die norditalienische Lombardei mit Mailand als Hauptstadt. Folgender Tweet der italienischen Zeitung Corriere della Sera zeigt eine aktuelle Szene aus der Metropole:

Coprifuoco a Milano: città deserta e presidiata dalle forze dell'ordine https://t.co/v555WGGaJY pic.twitter.com/KPaCV8NVm3 — Corriere della Sera (@Corriere) October 23, 2020

Coronavirus in Italien: Angst vor Engpässen - und einem erneuten Lockdown.

Die Dynamik der zweiten Corona-Welle sorgt in Italien zunehmend für Angst vor ernsten Engpässen in den Krankenhäusern. Ministerpräsident Giuseppe Conte forderte die Italiener am Donnerstag in einer Rede im Senat in Rom auf, alle nicht notwendigen Reisen zu unterlassen. Es gelte einen großen Lockdown wie im Frühjahr zu vermeiden.

Nun greift die Regierung allerdings zur striktesten Corona-Maßnahme seit dem nationalen Lockdown: Ab Freitagabend gilt eine nächtliche Ausgangssperre für die Region Lazio, zu der auch die Hauptstadt Rom gehört, sowie für Kampanien mit Neapel. In der Lombardei sollte die Ausgangssperre bereits am Donnerstagabend in Kraft treten. Die Ausgangssperren gelten für 30 Tage. Zwischen 23 Uhr und 05 Uhr ist das Verlassen des Hauses oder der Wohnung nur in Ausnahmefällen - wie aus medizinischen oder beruflichen Gründen - erlaubt.

+ Ein Musiker mit Mund-Nasen-Schutz in einer U-Bahn-Station in Mailand: Die Stadt ist wie schon bei der ersten Welle aktuell Corona-Hotspot. © Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Corona-Neuinfektions-Höchstand in Italien: Regierung reagiert mit landesweiter Sperrstunde

Am Sonntag hatte Conte bereits eine landesweite Sperrstunde ab Mitternacht für Bars und Restaurants verfügt. Maximal sechs Gäste dürfen noch pro Tisch in den Lokalen sitzen. Ab 18 Uhr werden keine stehenden Gäste mehr bedient. (AFP/dpa/frs)

