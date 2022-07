„Nur zur Info, Herr Gassen“ – Lauterbach watscht Kassenärzte-Chef öffentlich ab

Von: Bettina Menzel

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Februar dieses Jahres zusammen mit Andreas Gassen, dem Kassenärzte-Chef (links) bei einer Pressekonferenz. Lauterbach zeigt sich aktuell verärgert über eine Äußerung Gassens. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Karl Lauterbach ist verärgert über Impf- und Quarantäne-Äußerungen des Kassenärzte-Chefs. Die beiden Mediziner gehen öffentlich in den Clinch.

Berlin - Zwischen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ist ein öffentlicher Streit über die richtige Strategie im Kampf gegen das Coronavirus entbrannt. Uneinigkeit herrscht bei der Impfstrategie und der Quarantänepflicht. Der Epidemiologe Lauterbach zeigte sich am Wochenende verärgert über die Äußerungen von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen und bezeichnete diese als „nicht hilfreich“.

Kassenärzte-Chef Gassen will sich im Herbst kein weiteres Mal impfen lassen

KBV-Chef Gassen hatte dem Gesundheitsminister in der vergangenen Woche eine falsche Impfstrategie vorgeworfen. Dabei ging es vor allem um die Bestellmenge des Corona-Impfstoffs. Das Ziel der Bundesregierung von 50 bis 60 Millionen Impfungen halte er für unrealistisch, sagte Gassen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wenn Lauterbach wie von Medien berichtet mehr als 200 Millionen Dosen bestellt habe, „ist zu erwarten, dass Impfstoff im Wert von möglicherweise hundert Millionen Euro oder mehr weggeworfen werden muss“. Der 60-Jährige ergänzte, dass er selbst nicht vorhabe, sich im Herbst ein viertes Mal impfen zu lassen.

Zudem sei er für die Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänevorgaben. Wer krank sei, solle zu Hause bleiben. Und wer sich gesund fühle, solle zur Arbeit gehen, so der Vorschlag des Unfallchirurgen und Orthopäden. In der Vergangenheit hatte sich Gassen bereits teilweise Kritik der Ärzteschaft wegen umstrittener Äußerungen eingefangen – etwa zum „Freedom Day“ in Deutschland. Im September vergangenen Jahres hatte Gassen gefordert, sich Großbritannien als Vorbild zu nehmen und alle Beschränkungen aufzuheben. Patientenschützer Eugen Brysch kritisierte damals, die Kassenärztlichen Vereinigungen seien „immer für eine Schlagzeile“ zu haben.

Karl Lauterbach weist Äußerungen des Kassenärzte-Chefs zurück: „Nicht hilfreich“

Die Äußerungen Gassens hat nun auch Lauterbach - offenbar verärgert - zur Kenntnis genommen. „Nur zur Info, lieber Herr Gassen: ich habe nie behauptet, dass wir im Herbst 60 Millionen Menschen impfen müssen“, schrieb er am Samstag auf Twitter. „Auch ist es nicht hilfreich, wenn ein wichtiger Ärztefunktionär betont, er werde sich im Herbst nicht impfen lassen. Das schafft kein Vertrauen“, so die Kritik des Bundesgesundheitsministers.

Er halte es für problematisch, wenn der Eindruck erweckt werde, die Impfung für Ältere im Herbst sei nicht notwendig, sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) dann am Sonntag. Zumindest für die über 60-Jährigen sei unumstritten, dass die Booster-Spritze wichtig sei, „um schwere Krankheitsverläufe oder gar Todesfälle zu verhindern“. Von einem Ärztefunktionär erwarte er, „dass er das klarmacht“.

Vierte Impfung: Für wen ist sie sinnvoll? Die ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt derzeit die vierte Impfung für Vorerkrankte, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, für Pflegepersonal und für Menschen ab 70 Jahren (Stand: 24. Juli 2022). Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA rät bereits Menschen über 60 Jahren zur zweiten Corona-Auffrischungsimpfung. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach unterstützt die EU-Empfehlung: „Warten auf angepasste Impfstoffe dauert zu lange und ist zu riskant“, so der SPD-Politiker.

Karl Lauterbach erklärt Grund für hohe Corona-Bestellmengen

Dass zu viel Impfstoff bestellt worden sei, wies Lauterbach zurück. „Offenbar weiß Herr Gassen schon, welcher Impfstoff im Herbst benötigt und bevorzugt wird“, so Lauterbach ironisch. Tatsächlich sei das aber nicht bekannt. Die Regierung habe mehrere Impfstoffe parallel bestellt: Man habe so eingekauft, dass „wir auf jeden Fall den Impfstoff, der dann der beste sein wird, jedem anbieten können.“

Bezüglich der Abschaffung der Quarantänepflicht - wie von Gassen vorgeschlagen - hat der SPD-Politiker ebenfalls eine klare Meinung. „Infizierte müssen zu Hause bleiben“, entgegnete Lauterbach auf Twitter. „Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko.“ Unterstützung erhielt der Bundesgesundheitsminister etwa vom Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Die Aufhebung von Quarantäneregeln aus Arbeitsmarktgründen sei aus ärztlicher Sicht nicht zu vertreten, so der Weltärzte-Chef.

Mitten im Zwist der beiden Mediziner gibt es jedoch auch gute Nachrichten zum Thema Corona: Rund 90 Prozent der Menschen in Deutschland haben bereits Antikörper - Großteils aufgrund der Impfung. Eine Studie belegt auch, wie gut die Impfung schützt: Weltweit hat der „Pieks“ gegen das Coronavirus bereits im ersten Jahr 20 Millionen Menschenleben gerettet. (bm)