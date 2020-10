Corona-Lockdown: Erstes EU-Land verkündet erneute Ausgangssperre - höchste Stufe im Kampf gegen das Virus

Als erstes EU-Land fährt Irland wieder härtere Geschütze auf und verhängt einen zweiten landesweiten Lockdown. Die sechswöchige Ausgangssperre betrifft bis auf Schulen alle Bereiche des Landes.

Ein erstes EU-Land verschärft die Corona-Maßnahmen drastisch.

verschärft die Irland verhängt einen erneuten Lockdown: Bis auf Schulen soll alles weitere geschlossen bleiben.

Bis auf Schulen soll alles weitere geschlossen bleiben. Die Bürger Irlands dürfen sich nur noch in einem Radius von fünf Kilometern rund um den eigenen Wohnort aufhalten.

Irland - Am kommenden Mittwoch (21.10.) tritt in Irland die höchste von fünf Risikostufen in Kraft: Die irische Regierung verhängt einen sechswöchigen Lockdown. Mitte September hatte die irische Regierung eine COVID-19 Strategie “Resilience and Recovery 2020-2021: Plan for Living with COVID-19” mit einer 6 bis 9 monatelangen Haltbarkeit beschlossen. Der neue Rahmenplan sieht fünf COVID-19 Risikostufen (Level 1-5 – Level 5 ist mit einem Lockdown gleichzusetzen) inklusive der in diesen Fall umzusetzenden Corona-Maßnahmen vor. Alle Bürger des Landes dürfen sich nur noch in einem im Umkreis von fünf Kilometern von ihrem Wohnort bewegen, darüber hinaus brauchen sie einen triftigen Grund. Von dem Lockdown ausgeschlossen sind Schulen.

Corona: Als erstes EU-Land verhängt Irlands Regierung einen erneuten Lockdown

Wie in vielen anderen Ländern verzeichnete auch Irland in den vergangenen Wochen einen hohen Anstieg der Fallzahlen*. Laut dpa meldete das irische Gesundheitsministerium am Montag (19.10.) mehr als 1.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Offiziellen Zahlen zufolge starben in Irland seit Beginn der Pandemie 1.852 Menschen an den Folgen einer Corona*-Erkrankung. Laut Johns-Hopkins-Universität sind in Irland insgesamt bislang knapp 51.000 Ansteckungen registriert worden. Das EU-Land* hat nur knapp fünf Millionen Einwohner.

Um die Fallzahlen wieder deutlich zu verringern, beschloss die Regierung am Montag wieder in den Corona*-Lockdown zurückzukehren. „Jeder im Land wird gebeten, zu Hause zu bleiben“, verkündete Ministerpräsident Michael Martin in einer nationalen Fernsehansprache. Ein Radius von fünf Kilometern rund um den eigenen Wohnort gilt für alle Bürger. Ausnahmen, wie etwa aus beruflichen Gründen seien im Notfall allerdings gestattet. Besuche aus fremden Haushalten in den Innenräumen sind jedoch nicht mehr gestattet. Auch Restaurants und Bars bleiben bis auf Weiteres geschlossen und dürfen nur noch Lieferservice anbieten.

Corona in Irland: Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sollen geöffnet bleiben

„Weil wir nicht zulassen können und wollen, dass die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen ein weiteres Opfer dieser Krankheit wird“, begründete Martin seine Maßnahme, die umfasst, dass Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen während des zweiten Corona-Lockdowns* weiterhin geöffnet bleiben. Die landesweit geltenden Corona-Maßnahmen gelten bis zum 1. Dezember. (mrf) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.