Corona: Spanische Grippe als Warnung - Maskenpflicht-Gegner erlebten böses Erwachen

Wenn man bedenkt, dass das RKI noch Ende Februar erklärte, dass der Nutzen von Atemschutzmasken "nicht erwiesen" sei, und man sogar davon abgeraten hat... Hat das RKI jetzt seine Meinung geändert? Und immer wieder spannend, wie schnell die dt. Qualitätsmedien ihre Meinung anpassen und fröhlich nudgen. Welche Art Masken hat man denn vor 100 Jahren getragen bzw. erwerben können? Wohl kaum FFP2-Masken (die eigentlich nötig wären, die es damals aber noch gar nicht gab), sondern die, die man sich auch heute aus Stoff selbernähen muss, weil andere nicht zu haben sind. Und wie oft hat man vor 100 Jahren diese Stoffmasken gewaschen (welchen Sinn machte durchweichter Stoff vor Mund und Nase?)? Wohlgemerkt per Hand, denn Waschmaschinen gab es auch noch nicht. Genau so wenig, wie die Annehmlichkeit, dass jeder fließend Wasser hatte. Schon gar nicht fließend warmes Wasser, um sich x mal täglich gründlich die Hände zu waschen, was natürlich auch nur Sinn machte, wenn man Geld für Seife hatte. Da war es schon eine Tagesaufgabe so viel heißes Wasser auf dem Herd zu erwärmen, damit die 6 bis 12 Kinder einmal in der Woche baden konnten (also nacheinander im gleiche Wasser; das wurde erst ausgetauscht, wenn mehr Dreck als Wasser in der Zinkwanne war)... Meine Uroma (1893-1991) hatte uns Kindern ausführlich von dieser Zeit berichtet. Die hygienischen Bedingungen damals, mit den westl. und asiatischen Industriestaaten heute zu vergleichen, ist lächerlich. Heute reden wir von "Abstand halten". Damals wäre das ein Witz gewesen, wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen die meisten Menschen in den Großstädten gelebt haben, zumal gerade der 1. Weltkrieg zu Ende gegangen war. Da waren durchaus 10-14 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, mit der Toilette auf halber Treppe (für alle Bewohner des Stockwerkes), normal. Und die mediz. Möglichkeiten lagen, im Vergleich zu heute, ungefähr so, wie eine dt. Uniklinik zu einem Medizinmann eines Naturvolkes. Anders ausgedrückt: Den Vergleich hätte man sich sparen können, da er gewaltig hinkt. Nogger statt Nudging!