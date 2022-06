Corona-Maßnahmen im Herbst: Justizminister Buschmann zweifelt an Maskenpflicht

Von: Felix Durach

Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich kritisch zu einer Wiedereinführung der Maskenpflicht geäußert. Die Debatte in Berlin gewinnt an Fahrt.

Berlin – Die Diskussionen über eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in Deutschland prägen weiterhin das politische Geschehen in Berlin. Wie die Welt am Sonntag aus Regierungskreisen erfahren haben will, beschäftigt sich die Ampel-Regierung aktuell mit der Vorbereitung einer „O bis O“-Regel für das Tragen von Masken. Wie bei Winterreifen müssten Masken dann zwischen Oktober und Ostern wieder verpflichtend getragen werden. Aktuell gilt die Maskenpflicht nur im ÖPNV und in medizinischen Einrichtungen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bestätigte die Pläne der Regierung auf der Bundespressekonferenz am Freitag nur teilweise. „Es ist klar, dass wir mehr brauchen als Sommerreifen“, sagte der 59-Jährige mit Blick auf die mögliche Rückkehr einer Maskenpflicht im Herbst. Der Gesundheitsökonom rät der Bevölkerung jedoch bereits jetzt dazu, in Innenräumen Masken zu tragen.

Coronavirus: Wiedereinführung der Maskenpflicht? Justizminister Buschmann hat Zweifel

Kritische Stimmen gegen die Wiedereinführung einer Maskenpflicht kommen nun jedoch ebenfalls aus der Bundesregierung. Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich in einem Interview mit der Rheinischen Post zweifelnd über die Wirksamkeit einer solchen Pflicht geäußert. „Am 30. Juni legt der Ausschuss von unabhängigen Sachverständigen seine Stellungnahme mit der Evaluation der bisherigen Maßnahmen vor. Das werden wir uns genau ansehen. Danach entscheiden wir“, erklärte der 44-Jährige mit Blick auf mögliche Maßnahmen.

Marco Buschmann (FDP, l) steht der Wiedereinführung einer Maskenpflicht skeptisch gegenüber. Karl Lauterbach (SPD) fordert neue Maßnahmen für den Herbst. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Privat würden Buschmann und seine Frau im Supermarkt Masken tragen, erläuterte der Justizminister. Zweifel habe er dennoch an der Einführung und Wirksamkeit einer Pflicht. „Will der Staat Masken vorschreiben, etwa in Innenräumen, muss das evidenzbasiert und verhältnismäßig sein. Ob das der Fall ist, besprechen wir, wenn alle Gutachten vorliegen“, so der FDP-Mann weiter.

Montgomery kontert Buschmann: Evidenz für den Sinn der Maskenpflicht „erdrückend“

Kritik auf die Darstellungen Buschmanns ließ am Samstag nicht lange auf sich warten. Der Vorsitzende des Weltärzteverbands Frank Ulrich Montgomery widersprach dem Justizminister in einem Interview mit der Funke Mediengruppe deutlich. Die „wissenschaftliche Evidenz zum Sinn von Maskenpflicht und Impfen“ sei „erdrückend“, so Montgomery, mit Blick auf die Forderung Buschmanns nach evidenzbasiertem Handeln.

Frank Ulrich Montgomery, der Chef des Weltärzteverbandes, widerspricht Justizminister Buschmann. © Guido Kirchner/dpa

Fraglich ist darüber hinaus auch, ob die vom Justizminister angesprochene Stellungnahme des Ausschusses von unabhängigen Sachverständigen die gewünschte Wirkung erzielen kann. Gegenüber dem Spiegel warnte Stefan Huster, der Chef des Corona-Sachverständigenrats, vor zu hohen Erwartungen. „Wir werden keine Vorlage liefern, was die Politik im Herbst machen muss“, stellte Huster klar. Viel mehr gehe es in der Stellungnahme darum, Fragen nach Risikokommunikation oder einer nötigen Anpassung des Infektionsschutzgesetzes zu stellen.

Maskenpflicht in Deutschland: Zerreißprobe für die Ampel-Koalition?

Die Frage nach den notwendigen und angemessenen Maßnahmen im Herbst könnte somit noch vor ihrem ersten Geburtstag zur Zerreißprobe für die Ampel-Regierung werden – wenn die Positionen von Gesundheitsminister und Justizminister aufeinandertreffen. Grünen-Chef Omid Nouripour hofft jedoch auf einen gemeinsamen Kurs innerhalb der Koalition. „Ich setze darauf, dass wir gemeinsam vorsorgen und weitere Lockdowns verhindern werden“, sagte der 47-Jähriger t-online.

Coronavirus: Sommerwelle in Deutschland – Neuinfektionen steigen wieder

Kompromisse und gemeinsame Lösungen könnten schon bald notwendig sein. Die Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus in Deutschland haben in der vergangenen Wochen wieder stärker zugenommen. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit 445,1 an. In der Vorwoche lag die Kennziffer noch bei 348,9.

Experten gehen von einer weiteren Steigerung der Zahlen durch die ansteckendere Omikron-Variante BA.5 aus, die mittlerweile in Deutschland dominierend ist. Karl Lauterbach sprach mit Blick auf die Entwicklungen von einer Sommerwelle des Coronavirus in Deutschland. Sollte sich diese Sommerwelle bis in den Herbst hinein verlängern, könnten die Diskussionen über neue Maßnahmen wie eine Maskenpflicht wieder stärker an Fahrt aufnehmen. (fd/dpa)