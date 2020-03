Durchbruch bei Coronavirus-Medikament? Ärzte melden: Mittel „mildert Erkrankung um 90 Prozent“

Bislang gibt es noch kein wirksames Medikament gegen das neuartige Coronavirus. Ein Präparat aus China wird nun offenbar mit Erfolg in Österreich getestet.

Das Coronavirus* breitet sich immer weiter aus.

Forscher wollen nun ein zumindest teilweise wirksames Medikament haben.

Salzburg - Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Vor allem in Europa* sorgt der Erreger für immer mehr Infizierte und Tote. Besonders Italien und Spanien sind aktuell von der Pandemie gebeutelt. Die Maßnahmen der Regierung, wie etwa Ausgangssperren, haben bislang das Ziel die Ausbreitung des Coronavirus lediglich zu verlangsamen. Damit soll eine Kollaps des Gesundheitssystems, wie er in Italien* bereits teils eingetreten ist, etwa in Deutschland noch vermieden werden. Damit will man sich vor allem eines kaufen: Zeit. Das betonte auch Angela Merkel in ihrer TV-Ansprache* in der vergangenen Woche.

Corona-Medikament wird in Salzburg (Österreich) getestet

Mit der Verlangsamung der Ausbreitung verschafft die Politik der Forschung Zeit, um einen Impfstoff und ein wirksames Medikament gegen das Virus zu finden. In Sachen Medikament, das bei der Behandlung von infizierten Corona-Patienten zum Einsatz kommen könnte, scheint sich nun ein Durchbruch anzubahnen.

Die Salzburger Landesklinik vermeldet nun erste Erfolge bei der Behandlung von Covid-19. Das berichtet oe24.at. Demnach gibt es nach Angaben von Richard Greil, dem Vorstand der Universitätsklinik, zwei neue Medikamente und „vorsichtig gute Nachrichten“.

Durchbruch bei Corona-Medikament? „Mildert um 90 Prozent“

„Ein Medikament kann den sogenannten Entzündungssturm bremsen. Die entsprechenden Daten sind noch nicht publiziert. Sie werden aber demnächst publiziert. Sie zeigen, dass damit eine Verminderung von 90 Prozent in der Schwere der Erkrankung zu erreichen ist“, wird Greil von dem Portal zitiert.

Beide Präparate sind demnach bereits zuvor in China* zum Einsatz gekommen und werden nun eben auch in einem Testprogramm in Salzburg angewendet. Die Mittel sollen schon in den kommenden Tagen bei schweren Fällen zum Einsatz kommen. Es handelt sich demnach um Infusionen.

