Coronavirus: Deutsche Forscher melden echten Durchbruch - Vermehrungs-Enzym des Virus entschlüsselt

Dass bei einem umhülten RNA Virus die virale Hauptprotease gehemmt werden muss, ist weder COVID 19 spezifisch, noch neu. Das ist bei allen Viren dieses Typs so. Die Protease baut das Capsidprotein auf, wie der Name schon sagt. Interessant dürfte sein, dass im Tierversuch die gleichen INhibitoren (Hemmstoffe) wie bei anderen Viren dieses Art wirksam waren. Es dauert Jahre, bis aus Kandidaten ein wirksames Medikament wird (wenn sich überhaupt eines findet).

Aktuell vielversprechender sind schon zugelassene Medikamente, die gegen andere Erreger wirksam sin. Bei denen kennt man die Verträglichkeit schon. Sollte sich darunter eines finden, dass auch Covid19 bekämft, kann es sofort off-label verwendet werden bzw. kann eine Zulassung viel rascher erfolgen.

Japan hat ein solches Grippemedikament (Favipiravir, auch bekannt als T-705, Avigan oder Favilavir) eingesetzt und Studien in CHina zeigen, dass es in der Frühphase das Virus erradizieren kann (bevor die Lunge befallen ist). Andere Ansätze sind Malaria-Medikamente, die in FRA in Pilotversuchen an Covid19 schon sehr wirksam waren.