Coronavirus: Fakten über Inkubationszeit, Ansteckungsgefahr und Symptome

Fortlaufend werden wir mit dem sich global ausbreitenden Coronavirus konfrontiert. Viele Menschen haben Sorge, kein Winkel der Welt scheint sicher zu sein. Womit haben wir es eigentlich zu tun?

Schlagzeilen über Hamsterkäufe, Atemmasken, Quarantäne: Der neuartige Coronavirus hat sich in unseren Alltag gebrannt und stetig wird man mit Wasserstandsmeldungen, Statistiken und dramatischen Entwicklungen konfrontiert. Dies in Verbindung mit bedrohlichen Bildern macht vielen Menschen Angst. Was hat es mit dem Virus, der die Bezeichnung Sars-CoV-2 trägt, auf sich?

Coronavirus ist nur der Oberbegriff für den Erreger

Weltweit gibt es mittlerweile weit mehr als 100.000 Infizierte und mehrere Tausend Todesfälle, die auf das Konto des neuen Coronavirus gehen. Dass die Dunkelzimmer voraussichtlich noch wesentlich höher sein dürfte, ist allzu wahrscheinlich. Eine weitverbreitete These besagt, dass der Coronavirus Sars-CoV-2 im chinesischen Wuhan seinen Ursprung hat. Allerdings gibt es für diese Theorie bislang keinen Nachweis.

Was ist der bzw. das Coronavirus? Hierbei handelt es sich um eine Familie diverser Erreger, welche dem Oberbegriff Corona zugeordnet werden. Die Erkrankung, mit der es die Infizierten zu tun haben, trägt die Bezeichnung Covid-19 - eine Lungenkrankheit, die Fieber, trockenen Husten und Atemprobleme mit sich bringt. Hoch ist die Gefahr besonders für immunschwache Menschen. Was die Inkubationszeit betrifft, beträgt diese laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchschnittlich fünf bis sechs Tage. Maximal wird von einem Zeitraum bis zu 14 Tagen ausgegangen. Allerdings war teilweise auch von über 20 Tagen die Rede.

Vielen Menschen macht der neuartige Coronavirus Angst. Womit haben wir es genau zu tun?

Im Jahr 2002 gab es schon einmal ein weltweites Coronavirus-Problem: Die Sars-Pandemie entstand durch einen Virenstamm der gleichen Gattung. Der aktuelle Virus trägt die Bezeichnung Sars-CoV-2 und wurde mittlerweile als Pandemie heraufgestuft. Aufgrund der schnellen Grassierung hat die WHO vor wenigen Tagen den Status von Epidemie geändert.

Coronavirus Sars-CoV-2: Epidemie oder Pandemie?

Wo liegt eigentlich der Unterschied? Als Pandemie wird das Auftreten eines neuen Erregers bezeichnet, der sich leicht von Mensch zu Mensch ausbreitet und das über den gesamten Globus. Die vorherige Einstufung des Coronavirus als Epidemie datierte von 24. Februar - und bezog sich „nur“ auf unkontrollierte Krankheitsfälle, die zeitlich und regional begrenzt sind. Angesichts der jüngsten Entwicklungen war es äußerst wahrscheinlich, dass aus der Viruserkrankung eine Pandemie und globale Gesundheitskrise wird.

Die wichtigste Botschaft hinsichtlich einer Ansteckungsgefahr: Für den Einzelnen ist das Virus in der Regel relativ harmlos. Menschen sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen verinnerlichen und berücksichtigen. Denn die Erreger werden beim Husten, Niesen und auch Schnupfen übertragen. Die meisten Infektionen verlaufen mild, ein Großteil der Betroffenen hat kaum Symptome oder ist nach einigen Tagen wieder geheilt.

Umgang mit Coronavirus: Kindern keine Panik machen

Auch die Frage, wie man Kindern dieThematik Coronavirus näherbringt, ist von Bedeutung: Ganz Schweigen oder gar ausweichend antworten? Sollten Eltern lieber nicht machen, raten Experten. Denn solch ein Verhalten macht es eigentlich nur schlimmer: Wenn Erwachsene selbst verunsichert sind, überträgt sich das in der Regel auf den Nachwuchs. Klar, dass Kinder dann diffuse Ängste entwickeln.

Wann sollte eine Untersuchung durchgeführt werden?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät zu einer genauen Untersuchung auf eine Infektion durch SARS-CoV-2, wenn:

1. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere mit oder ohne Fieber oder Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und Kontakt mit einem bestätigten Fall mit COVID-19 hatten.

2. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere mit oder ohne Fieber und Aufenthalt in einem Risikogebiet waren.

