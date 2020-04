Corona-Krise in Deutschland: NRW-Polizei will zu italienischer Maßnahme an bekannten Treffpunkten greifen

Die Coronavirus-Fälle in Deutschland steigen. Die tatsächliche Zahl der Infektionen liegt wohl höher, haben Forscher jetzt berechnet. Kurz vor Ostern gab es nun einen Justiz-Hammer.

Das Coronavirus* beeinträchtigt das öffentliche Leben in Deutschland.

Die Zahlen der Infizierten und die Zahl der Todesfälle steigen.

Eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen* ist derzeit noch Zukunftsmusik.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die bisherigen Corona-News aus Deutschland zum Nachlesen. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.







Update vom 10. April, 13.01 Uhr: Covid-19-Patienten können schwere Symptome entwickeln. Ärzte der Uniklinik Aachen haben erstmals eine Studie über 50 Corona-Patienten vorgelegt. Dabei kommt gehen Erkrankte mit dem Thema Intubation unterschiedlich um.

Corona in Deutschland: Drohnen und Zeppelin gegen Corona-Verstöße

Update vom 10. April, 9.00 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus hat die italienische Polizei die Bevölkerung mit Drohnen überwacht. Die Polizei NRW testet aktuell den Einsatz von Drohnen, berichten Medien. Aus der Luft sollen besonders bekannten Treffpunkten in Düsseldorf und Dortmund die Kontaktsperren mit Drohnen überwacht werden. Die Polizei Baden-Württemberg hat bereits angekündigt Corona-Verstöße von einem Zeppelin aus zu überwachen.

Coronavirus in Deutschland: Zahl der Corona-Todesfälle in Deutschland steigt auf 2373

Update vom 10. April, 8.32 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) um 266 auf 2373 gewachsen. Mittlerweile wurden 113.525 Corona-Fälle registriert. 5323 mehr als am Tag zuvor.

Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 118.235 Infizierte und 2607 Tote. 52.407 Menschen sind demnach genesen.

Coronavirus in Deutschland: Kontaktsperre bringt Wende - sagen Forscher

Update vom 9. April, 22.31 Uhr: Diese Nachrichten sind wohl genau das, was viele Deutsche in der aktuellen Corona-Krise hören wollen: Laut einer Simulation von Göttinger Wissenschaftlerin können die Menschen in Deutschland schon bald auf eine Lockerung der Covid-19-Einschränkungen hoffen. „Wenn die Beschränkungen im sozialen Leben noch etwa zehn Tage aufrechterhalten werden, ist eventuell eine Lockerung der Maßnahmen möglich“, lautete eine Mitteilung des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation am Donnerstag. Es wurde aber auch betont, dass dazu die bestehenden Regeln zunächst weiter sehr sorgfältig eingehalten werden müssten.

Der Simulation zufolge haben die Kontaktbeschränkungen die gefürchtete exponentielle Ausbreitung des Virus gebrochen. „Wir sehen eine klare Wirkung der Kontaktsperre vom 22. März, und natürlich den Beitrag von jeder einzelnen Person“, sagte Viola Priesemann, Leiterin eines Forschungsteams des Max-Planck-Instituts. „Unsere Gesellschaft kann wirklich stolz darauf sein, dass sie diese Wende geschafft hat.“ Die gesamte Entwicklung sei ermutigend, aber noch keine Entwarnung. „Wenn jetzt die Beschränkungen aufgehoben werden, sind wir wieder ganz am Anfang“, warnte Priesemann. „Wir sehen ganz klar: Die Fallzahlen in zwei Wochen hängen von unserem Verhalten jetzt ab.“

Hoffnungsvoller Trend: Die #Corona-Epidemie in Deutschland schwächt sich ab. Das ergibt eine statistische Analyse von Leipziger Max-Planck-Mathematikern @mpiMathSci. Jedoch nur, wenn sich das Sozialverhalten nicht ändert https://t.co/uTjYH72W7G #StayHome #CoronaDeutschland pic.twitter.com/dU825PPErX — Max Planck Society (@maxplanckpress) April 8, 2020

Während sich in Deutschland die gesellschaftliche Diskussion zunehmend auf Exit-Strategien fokussiert, droht die ecuadorianische Metropole Guayaquil in katastrophalen Zuständen zu versinken. Dort liegen Corona-Tote teils tagelang auf der Straße - und die Regierung ist offenbar völlig überfordert.

Coronavirus in Deutschland: 112.600 Infizierte und 2301 Todesfälle offiziell bestätigt

Update vom 9. April, 20.51 Uhr: Bis Donnerstagabend sind in Deutschland mindestens 112.600 Corona-Infektionen registriert worden. Das ergab eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Zum Vergleich: Am Vortag waren bis 20.15 Uhr mehr als 108.100 Infektionen bestätigt. Zudem sind mindestens 2301 mit dem Coronavirus infizierte Menschen bundesweit gestorben. Diese Zahl belief sich am Vortag um 20.15 Uhr auf 2071.

Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts haben außerdem rund 46.300 Menschen die Corona-Infektion überstanden. Besonders hohe Infiziertenzahlen haben nach wie vor Bayern mit mehr als 29.200 Infektionen und mindestens 653 Todesfällen, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 23.600 Fällen und mindestens 456 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 22.200 Fällen und mindestens 564 Corona-Toten.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 223,8 die meisten Infektionen. Im Bundesdurchschnitt lag der Wert bei 135,5. Jedoch muss dabei berücksichtigt werden, dass die Anzahl der Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch ist. Nach wie vor gehen Experten außerdem von einer hohen Dunkelziffer aus.

Coronavirus: Kommerzieller Rückflug für in der Türkei festsitzende Deutsche geplant

Gute Nachrichten gibt es unterdessen für Deutsche, die wegen der Corona-Krise in der Türkei festsitzen. Für sie soll es kurzfristig einen weiterenkommerziellen Direktflug in die Heimat geben. In einer am Donnerstag verschickten Mitteilung des deutschen Generalkonsulats in Istanbul hieß es, dass die Fluggesellschaft Eurowings für Samstag einen Flug von Istanbul nach Köln-Bonn plane.

Über die Website der Fluglinie könne der Flug gebucht werden. Das Konsulat empfahl, „diese kommerzielle Reisemöglichkeit zu nutzen“. Ein Rückholprogramm der Bundesregierung sei für die Türkei nicht vorgesehen. Zudem sei nicht gewiss, ob und wann es weitere Reisemöglichkeiten geben werde.

Coronavirus in Deutschland: Gericht kippt das Oster-Reiseverbot

Update vom 9. April, 18.06 Uhr: Obwohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch am Donnerstagnachmittag in der Bundespressekonferenz davor gewarnt hatte, zu schnell zur Normalität zurückzukehren, hat das Oberverwaltungsgericht Greifswald nun eine Einschränkung zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung wieder aufgehoben. Es kippte am Donnerstag überraschend in zwei Eilverfahren das von der Landesregierung verfügte Reiseverbot für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns.

Sie dürfen nun doch über Ostern Tagesauflüge zu den Ostseeinseln, zur Küste und in die Seenplatte machen. Paragraf 4a der entsprechenden Verordnung sei bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug gesetzt worden, teilte das Gericht mit. Unterdessen hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart eine Bitte des Landes Baden-Württemberg erreicht. Das Land möchte eine Entscheidung zu Diesel-Fahrverboten in der Landeshauptstadt, die eigentlich im April gefällt werden sollte, aufschieben. Als Grund dafür führt sie unter anderem die Corona-Pandemie an.

Coronavirus in Deutschland: RKI-Chef warnt vor Überbewertung der Zahlen

Update vom 9. April, 15.13 Uhr: Auch RKI-Präsident Lothar Wieler hat im Rahmen der Bundespressekonferenz davor gewarnt, die durchaus positiven Entwicklungen der vergangenen Tage überzubewerten. „Von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen“, sagte Wieler mit Verweis auf die Zahlen der Neu-Infizierten, die im Moment noch stark schwanken würden. Darüber hinaus kündigte Wieler an, dass das RKI drei große Studien durchführen wolle, welche Aufschluss über die Dunkelziffer der Infizierten geben sollen. Mit ersten Ergebnissen könne man schon im Mai rechnen. Die ausführlichen Aussagen des RKI-Präsidenten können Sie hier nachlesen.

Update vom 9. April, 14.37 Uhr: In diesen Momenten findet in Berlin die Bundespressekonferenz statt. Gesundheitsminister Jens Spahn, Familienministerin Franziska Giffey und RKI-Präsident Lothar Wieler äußern sich dort vor Ostern noch einmal zu der aktuellen Lage in der Corona-Krise.

Spahn betonte dabei, dass die Maßnahmen der Regierung Wirkung zeigen würden und ein Abflachen der Infizierten-Kurve bewirkt hätten. Zugleich warnte der Gesundheitsminister aber davor, zu schnell wieder zur Normalität zurückzukehren. Vor allem über die Osterfeiertage müssen man dafür sorgen, dass man das Erreichte nicht gefährde. Dann würden die Einschränkungen noch länger andauern.

Coronavirus in Deutschland: Erntehelfer aus Rumänien in Berlin-Schönefeld gelandet

Update vom 9. April, 13.43 Uhr: Die ersten Erntehelfer aus Rumänien sind am Flughafen Berlin Schönefeld gelandet. Zwei weitere Flieger werden noch erwartet, sagte eine Flughafensprecherin. Insgesamt sollen am Donnerstag rund 530 Arbeiter in Schönefeld ankommen.

Heute startet unsere neue Runde an #Erntehelfer-Flügen. Allein unser Flug von Craiova /Rumänien nach Berlin zählte 163 Passagiere. Auch hier gilt: Sicherheit geht vor! Danke an alle, die es möglich machten! Jetzt über #Erntehelferflüge informieren: https://t.co/jhgzc019G5 pic.twitter.com/hqDnqghZsu — Pro Sky Group (@ProSkyGroup) April 9, 2020

Coronvirus in Deutschland: Tausende Bundespolizisten wegen Corona-Verdacht in Quarantäne

Update vom 9. April, 13.33 Uhr: Das Coronavirus trifft die Bundespolizei. Wegen Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion waren 1.042 Angehörigen der Bundespolizei bis zum Stichtag 31. März in Quarantäne. Das geht aus einer Auskunft des Bundesinnenministeriums an den FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser hervor, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Coronavirus in Deutschland: Virologe Streeck stellt erste Ergebnisse vor

Update vom 9. April, 10.47 Uhr:Nordrhein-Westfalen infomiert in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Forschung im besonders betroffenen Kreis Heinsberg. Prof. Hendrik Streeck stellt ein Zwischenergebnis der Covid-19-Forschung vor. Demnach sind in der Gemeinde Gangelt 15 Prozent immun - also haben eine Coronavirus-Infektion durchgemacht hätten. Laut Virologe Streeck liegt die Sterberate bei Covid-19 mit unter ein Prozent, deutlich niedriger als bislang befürchtet.

Wie geht es in Deutschland weiter in der Corona-Krise? Jens Spahn und das RKI geben am Donnerstag ein Corona-Update.*

Coronavirus: Die aktuellle Lage in Deutschland

Update vom 9. April, 9.56 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin vermeldet die aktuelle Fallzahlen in Zusammenhang mit Covid-19. In Deutschland sind demnach 108.202 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - ein Plus von 4974 seit dem Vortag. Bislang sind 2107 Todesfälle registriert. Das RKI berücksichtigt nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern und aktualisiert einmal täglich.

Bundesland Anzahl Differenz zum Vortag Fälle/ 100.000 Einw. Todesfälle Baden-Württem­berg 21.603 +923 195 519 Bayern 28.827 +1.263 220 635 Berlin 4.202 +174 112 37 Brandenburg 1.578 +106 63 30 Bremen 445 +21 65 11 Hamburg 3.320 +155 180 44 Hessen 5.242 +277 84 100 Mecklenburg-Vor­pommern 572 +17 36 11 Niedersachsen 6.804 +419 85 141 Nordrhein-West­falen 21.961 +1.032 122 384 Rhein­land-Pfalz 4.336 +188 106 50 Saarland 1.693 +56 171 23 Sachsen 3.261 +117 80 52 Sachsen-Anhalt 1.075 +55 49 16 Schles­wig-Holstein 1.932 +105 67 34 Thüringen 1.351 +66 63 20 Gesamt 108.202 +4.974 130 2.107



Bayern hat sich in der Coronavirus-Pandemie zu einem Hot-Spot entwickelt. Ministerpräsident Markus Söder hält eine Maskenpflicht für unumgänglich. In den Augen von Quelle: RKI Stand 9. April 00.00 UhrBayern hat sich in der Coronavirus-Pandemie zu einem Hot-Spot entwickelt. Ministerpräsident Markus Söder hält eine Maskenpflicht für unumgänglich. In den Augen von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery liegt der CSU-Chef falsch, berichtet Merkur.de* – nicht nur mit dieser Einschätzung.

Coronavirus in Deutschland: Fastenmonat Ramadan 2020 ohne Fasten

Update vom 9. April, 9.35 Uhr: Angesichts der Coronavirus-Pandemie rät der Islam-Dachverband Ditib Risikogruppen im islamischen Fastenmonat Ramadan zur Zurückhaltung. Kranke zum Beispiel seien ohnehin vom Fasten befreit und sollten diese Möglichkeit auch nutzen, sagte Generalsekretär Abdurrahman Atasoy gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Der Ramadan beginnt am 24. April und endet einen Monat später mit dem Zuckerfest.

Coronavirus in Deutschland: FC-Bayern Profi Arjen Robben warnt

Update vom 9. April, 6.11 Uhr: In Deutschland sind 113.296 Coronavirus-Fälle registriert, vermeldet die Johns-Hopkins-University. Die Zahl der Todesopfer liegt demnach bei 2.349 ( Stand: 9. April, 6.15 Uhr). Genesen an Covid-19 sind 46.300 Menschen.

Der ehemalige FC-Bayern-Profi Arjen Robben warnt jetzt davor, das Coronavirus zu unterschätzen, berichtet tz.de*. Zu seinem Leidwesen weiß der 36-Jährige, wovon er spricht.

Coronavirus in Deutschland: Dunkelziffer bei Corona-Fällen - nur jeder sechste Fall bekannt?

Update 8. April, 22.28 Uhr: Deutschland ist eines der Länder, die weltweit mit am meisten Corona-Infektionen und -Todesfälle verzeichnen. Doch nach Berechnungen von Göttinger Forschern liegt die Dunkelziffer wohl sogar noch um einiges höher. Unter Berücksichtigung dieser hohen Dunkelziffer hatten sich in Deutschland bereits bis Ende März mehr als 460.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Schätzungsweise seien bislang 15,6 Prozent der Infektionen festgestellt worden, errechneten die Entwicklungsökonomen Christian Brommer und Sebastian Vollmer, wie die Universität mitteilte.

Um die Qualität der offiziellen Fallaufzeichnungen zu prüfen, nutzten die Forscher unter anderem Daten aus einer Studie zur Mortalität von Covid-19 und zum Zeitraum bis zum Tod von Betroffenen. Die Ökonomen gehen basierend auf dieser Grundlage davon aus, dass die Zahl der Corona-Infektionen womöglich in allen betroffenen Ländern deutlich höher liegt, als bisher angenommen.

Coronavirus in Deutschland: 108.193 Infektionen und 2071 Todesfälle bestätigt

Die Wissenschaftler vermuten, dass bislang im Durchschnitt nur etwa sechs Prozent aller Infektionen nachgewiesen wurden. Ihren Berechnungen zufolge könnte die tatsächliche Zahl der Infizierten weltweit bereits mehrere zehn Millionen erreicht haben. Die offiziell bestätigten Coronavirus-Zahlen für Deutschland veröffentlichte die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend. Bis dahin sind mindestens 108.193 Infizierte sowie mindestens 2071 Todesfälle infolge von Covid-19 gemeldet worden. Zum Vergleich: Am Vortag waren es bis 20.15 Uhr 103.036 Infektionen und 1815 Tote.

Im Kampf gegen das Coronavirus scheint unterdessen auch in Deutschland eine Schutzmasken-Pflicht immer wahrscheinlicher zu werden. Zuletzt hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angedeutet, dass die Pflicht in Bayern wohl kommen wird. Im Netz wurde nun Kritik an Söder laut. Anlass dafür war ein Auftritt des CSU-Politikers am Flughafen München, wo er eine Schutzmasken-Lieferung in Empfang nahm.

Update vom 8. April, 17.52 Uhr: Bis Mittwochnachmittag sind in Deutschland mindestens 2007 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Das geht aus der täglichen Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Zum Vergleich: Am Vortag waren es bis 16.15 Uhr noch 1747.

Coronavirus in Deutschland: Mindestens 107.700 Infektionen bestätigt

Bundesweit wurden außerdem mindestens 107.700 Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert. Diese Zahl lag am Vortag noch bei 101.700 Infektionen. Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge haben hierzulande rund 33.300 Menschen die Corona-Infektion überstanden. Die Bundesregierung geht sogar von 46.000 Genesenen aus.

Besonders hohe Infiziertenzahlen haben Bayern mit mehr als 28.000 nachgewiesenen Covid-19-Infektionen und mindestens 589 Corona-Toten, sowie Nordrhein-Westfalen mit mehr als 22.600 Fällen und mindestens 408 Toten. Zudem sind in Baden-Württemberg mehr als 20.600 Corona-Infektionen und mindestens 464 Todesfälle registriert.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 214,5 die meisten Infektionen. Im Bundesdurchschnitt waren es 129,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Unterdessen könnte es im deutschen Bundestag zu einer bemerkenswerten Corona-Reaktion kommen: Verzichten die Abgeordneten auf die Erhöhung ihrer Diäten?

Coronavirus in Deutschland: Fällt der Sommerurlaub 2020 aus?

Update vom 8. April, 17.09 Uhr: Wer gerade in seiner Bude hockt, schmiedet vielleicht gerade Urlaubspläne. Experten verpassen dem Fernweh einen Dämpfer. Laut Ärztepräsident Klaus Reinhardt wird auch der Sommerurlaub in Deutschland noch mit massiven Einschränkungen verbunden sein.

„Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Selbst bei schrittweiser Rückkehr in den Alltag werde die Pandemie das Land noch beschäftigen. Derzeit sind die Corona-Regeln noch extrem strikt. Ob der Staat damit zu weit geht? Darüber sind sich auch Experten nicht einig.

Corona in Deutschland: Virologe macht wenig Hoffnung auf Normalität für alle

Update vom 8. April, 16.00 Uhr: Ostern und das traumhafte Wetter heizen die Debatte um die Lockerung der strengen Maßnahmen in Deutschland an. Einige Bundesländer lockern bereits ihre Corona-Regeln öffnen Baummärkte und Gartencenter, andere dagegen halten weiter akribisch daran fest. In Bayern ist es aktuell verboten ein Buch auf der Bank zu lesen*. Eine gültige Lösung für alle wird es wohl kaum geben, davon ist Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Nocht-Institut für Tropenmedizin überzeugt.

„Wir können gucken, was andere Länder machen, aber letztendlich gibt es zu viele spezifische Faktoren“, sagt Jonas Schmidt-Chanasit gegenüber ntv.de. Und die Liste dieser spezifischen Faktoren sei demnach lang. Dazu zählten sowohl die Art der Begrüßung, Familienstrukturen Einwohnerdichte und auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Neue Infektionsketten seien mit jeder Lockerung der Maßnahme möglich und zudem schwer vorherzusagen.

Laut Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sei es nur möglich sich schrittweise heranzutasten und dann zu schauen, wie sich die Zahlen entwickeln würden. Es ginge aber auch nicht darum alles laufen zu lassen, sondern die Oberhand zu behalten und im Notfall wieder zu bremsen, gezielte Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Coronavirus in Deutschland: Corona-Fälle - neue Zahlen

Update vom 8. April, 14.21 Uhr: In Deutschland ist nach Auswertung der Johns-Hopkins-Universität die Zahl der Coronavirus-Infizierten auf 107.663 angewachsen. 2.016 Todesfälle sind demnach registriert (Stand 8. April, 14.24 Uhr). Von Covid-19 genesen sind 36.081 Menschen.

Coronavirus in Deutschland: Konzerte, Theater und Fitnessstudio - Gutscheine, kein Bargeld

Update vom 8. April, 13.06 Uhr: Konzerte, Theatervorstellungen finden derzeit wegen der Coronavirus-Maßnahmen nicht statt. Auch Fitnessstudios sind geschlossen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen, dass Kunden mit Gutscheinen statt Bargeld Vorlieb nehmen müssen. Die Gutscheine sollen bis Ende 2021 befristet sein.

+ Gutscheine bei abgesagten Veranstaltungen und Reisen © dpa / Jan Woitas

Coronavirus in Deutschland: Niedersachsen lockert Corona-Regeln zu Ostern

Update vom 8. April, 12.07 Uhr: Niedersachsen hat seine Corona-Regeln zu Ostern gelockert. Osterbesuche von Familie und engen Freunden sind nun erlaubt. Baumärkte und Gartencenter haben seit Mittwoch wieder geöffnet. Es habe Baumarkt-Tourismus nach Bremen und Nordrhein-Westfalen gegeben. Andere Länder, wie Bayern können dabei nur neidisch werden.

Corona in Deutschland: „Corona-Maßnahmen“ durch „positiven Trend“ erkennbar

Update vom 8. April, 9.49 Uhr: In Deutschland sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) 103.228 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag sind es demnach 4003 Corona-Fälle mehr. 1861 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand: 8. April, 7.50 Uhr).

RKI-Chef Lothar Wieler äußerte sich erneut zuversichtlich in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Mittwoch. Die striken Maßnahmen zeigten seiner Meinung nach einen positiven Trend und seien in den Zahlen zu erkennen.

„Die Maßnahmen, die von den politischen Entscheidern eingeführt wurden, diese Maßnahmen helfen. Das ist gut“, sagte Wieler. Er betonte jedoch auch, dass es sich lediglich um eine Momentaufnahme handele. Entwarnung könne noch nicht gegeben werden.

Aktuell liegt die sogenannte Reproduktionszahl laut Wieler bei 1,3 - mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Ziel sei es diese Reproduktionszahl unter den Wert unter 1,0 zu drücken.

Corona in Deutschland: Regierung organisiert „Luftbrücke“ zur Beschaffung von Schutzausrüstung

Update vom 8. April, 6.49 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Epidemie hat der Bund eine „Luftbrücke“ für Transporte mit dringend benötigter Schutzausrüstung aus China nach Deutschland organisiert. Damit ist man in der Lage, täglich eine Passagiermaschine der Lufthansa für 25 Tonnen Fracht nach Shanghai zu schicken, wie die Deutsche Presse-Agentur vom Bundesgesundheitsministerium erfuhr. Hinzu kommen demnach weitere Transport-Optionen über das Verteidigungsministerium. Beide Maßnahmen sollen dazu dienen, flexibel auf Warenströme reagieren zu können.

Schutzausrüstung für medizinisches Personal wie Atemschutzmasken und Anzüge sind derzeit weltweit knapp, der Markt ist außerdem massiv umkämpft. Die Bundesregierung ist daher in eine zentrale Beschaffung eingestiegen, um ergänzendes Material zum Weiterverteilen an Praxen, Krankenhäuser und Pflegeheime zu besorgen. Dabei bereiten Einkaufs- und Lieferbedingungen teils Schwierigkeiten - besonders in China, das für den Großteil der globalen Schutzmaskenproduktion steht.

+ Coronavirus - Airbus bringt Millionen Schutzmasken aus China © dpa

Corona in Deutschland: Inländische Unternehmen zur Maskenproduktion

Neben der Beschaffung auf den Märkten will der Bund Anreize setzen, um eine Herstellung von Masken und Vorprodukten wie Vlies-Material im Inland aufzubauen. Vorgesehen sind dafür Investitionszuschüsse, wenn Unternehmen ihre Produktion umstellen, und Abnahmegarantien. Ziel ist es laut Bundesregierung, einen nicht nur kurzfristigen Bedarf zu decken - sondern Nachschub für mehrere Monate.

Corona in Deutschland: Nicht zugelassener Wirkstoff soll bei Schwerkranken zum Einsatz kommen

Update vom 7. April, 22.01 Uhr: Mindestens 1.02.888 Personen sind laut offiziellen Angaben mittlerweile in Deutschland positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Anzahl der Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden erhöhte sich in Deutschland um weitere 219 Personen.

Update vom 7. April, 20.42 Uhr: Die Zahl der in Deutschland infizierten Personen steigt täglich weiter an, mittlerweile häufen sich auch die Infektionsfälle in deutschen Pflegeheimen. Wie das ARD-Magazin „Fakt“ am Dienstag berichtet, sollen bislang 226 Menschen in deutschen Pflegeheimen nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben sein. In mindestens 331 Pflegeheimen in Deutschland sind demnach mittlerweile Bewohner oder Arbeitskräfte positiv auf Covid-19 getestet worden.

Corona in Deutschland: Nicht zugelassener Wirkstoff soll bei Schwerkranken zum Einsatz kommen

Update um 16.54 Uhr: Wenn alle anderen Mittel versagt haben, dürfen besonders schwer erkrankte Corona-Patienten künftig mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff Remdesivir behandelt werden. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn nun genehmigt, bestätigte ein Sprecher am Dienstag.

Ursprünglich wurde der Wirkstoff von einem US-Pharmaunternehmen gegen Ebola-Infektionen entwickelt. Am vergangenen Freitag hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA mitgeteilt, dass es erste Anzeichen für eine Wirksamkeit auch gegen das Coronavirus gebe. Daraufhin hat die Behörde empfohlen, das Mittel bei Schwerkranken ohne Behandlungsalternative einzusetzen. Die deutsche Behörde folgte dieser Empfehlung nun.

Coronavirus in Deutschland: Noch keine Aussagen zur Wirksamkeit von Remdesivir möglich

Zur Wirksamkeit des Medikaments ließen sich aktuell aber keine Aussagen machen, betonte der Sprecher der deutschen Arzneimittelbehörde. Es gebe nur Anzeichen. „Die Ergebnisse laufender klinischer Prüfungen bleiben abzuwarten“, hieß es. Im März seien bundesweit drei klinische Prüfverfahren für den Wirkstoff als Mittel gegen Corona-Infektionen genehmigt worden. Es lasse sich aber nicht voraussagen, wie lange diese Studien dauern würden.

Update vom 7. April, 16.26 Uhr: Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Bevölkerung dazu auffordert, sich angesichts zurückgehender Corona-Neuinfektionen nicht in falscher Sicherheit zu wiegen, fordern zwei Pathologie-Fachverbände nun möglichst viele Obduktionen bei gestorbenen Coronavirus-Infizierten.

Dies sei nötig, um mehr über die Erkrankung „und deren oft erstaunlich fulminanten Verlauf“ zu erfahren, teilten der Bundesverband Deutscher Pathologen (BDP) und die Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP) am Dienstag mit. Aus den Erkenntnissen hoffen sich die Pathologen, weitere Optionen für die Behandlung abzuleiten.

Coronavirus in Deutschland: Pathologie-Verbände fordern viele Obduktionen bei Corona-Toten

Mit ihrer Forderung widersprechen die Verbände eigenen Angaben zufolge den Empfehlungen der Robert-Koch-Instituts (RKI), wonach eine innere Leichenschau und andere Maßnahmen, bei denen winzige Tröpfchen produziert werden, vermieden werden sollten. Zwar sei das vom RKI betonte Infektionsrisiko ein wichtiger Aspekt, „aber als Entscheidungsgrundlage zu schmal“, erklärten die Pathologen. Bei Obduktionen werde der Schutz der Mitarbeiter sichergestellt, betonten die Verbände.

„BDP und DGP bitten das RKI darum, die Gesundheitsbehörden entsprechend zu informieren“, hieß es in der Mitteilung der Verbände weiter. Demnach entstehe an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen derzeit ein Register für Covid-19-Obduktionen im deutschsprachigen Raum.

Coronavirus in Deutschland: Lieferung von acht Millionen Schutzmasken auf dem Weg nach Bayern

Update vom 7. April, 14.02 Uhr: Schutzmasken sind wegen der Corona-Krise auch in Deutschland aktuell Mangelware. Nun gibt es aber erneut gute Nachrichten: Ein großes Frachtflugzeug bringt derzeit acht Millionen Schutzmasken für die Bundesregierung ins Land. Die Maschine war am Dienstagmorgen im chinesischen Shanghai gestartet und ist nach einer Zwischenlandung im südkoreanischen Seoul auf dem Weg nach München, wie die Lufthansa mitteilte. Am späten Nachmittag soll die Maschine planmäßig landen.

Und auch der Autozulieferer Prevent liefert eigenen Angaben zufolge angesichts der Corona-Pandemie Schutzausrüstung in die Bundesrepublik. „Die ersten Lieferungen nach Deutschland sind bereits auf dem Weg“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Demnach sollen die Lieferungen an ein großes Pharmaunternehmen sowie mehrere Klinikbetreiber gehen. Das Unternehmen konnte zwar keine exakten Angaben zur Stückzahl machen. Allerdings sollen noch in diesem Monat Schutzmasken und Schutzanzüge im siebenstelligen Bereich geliefert werden.

Update vom 7. April, 13.06 Uhr: Anlässlich der Corona-Krise hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Statement abgegeben. Spahn betonte, das Baden-Württemberg nach Bayern und Nordrhein-Westfalen mit am stärksten vom Coronavirus betroffen sei. „Corona kennt keine Landesgrenzen und keine Parteigrenzen - wir spüren, wie wichtig die Zusammenarbeit auf allen Ebenen ist“, betonte Spahn.

Coronavirus in Deutschland: Spahn lobt Erfolge - warnt aber vor falschem Sicherheitsgefühl

Weiter warnte er angesichts der zuletzt gesunkenen Rate an Neuinfektionen: „Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Die Lage ist ernst.“ Zwar sei durchaus etwas erreicht worden, betonte Spahn. Die Zahl der Neuinfektionen sei gesunken, die Zahl der Genesenen gestiegen und das Gesundheitssystem könne mit der aktuellen Lage umgehen. Doch diese Erfolge dürften nun nicht verspielt werden. „Ostern und die nächsten Tage werden sehr entscheidend sein, wenn es darum geht, das fortzusetzen, was wir die letzten Tage sehen“, kündigte Spahn an.

Update vom 7. April, 10.47 Uhr: Auf Nachfrage mehrer Journalisten ging Wieler bei der Pressekonferenz des RKI erneut auf die Sterblichkeitsrate unter Corona-Erkrankten ein. „Wir berechnen ja ganz simpel die Zahl der offiziell amtlich gemeldeten Infektionen und darunter die Zahl der Verstorbenen - das ist ein simpler Dreisatz“, erklärte Wieler. Das RKI gehe jedoch davon aus, dass es eher mehr Todesfälle infolge von Covid-19 gebe, als das Institut aktuell erfasse.

+ RKI-Chef Lothar Wieler © dpa / Michele Tantussi

Coronavirus in Deutschland: RKI-Chef ist sich nicht sicher, ob Kapazitäten künftig reichen werden

„Die Zahl derjenigen, die wirklich an Covid-19 verstorben sind, werden wir erst in einigen Monaten berechnen können“, kündigte Wieler an. Der entscheidende Punkt sei jedoch, dass wir genug Betten haben, um alle Erkrankten behandeln zu können. Und das sei momentan der Fall. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob die Kapazitäten auch in Zukunft reichen werden, antwortete Wieler allerdings relativ zurückhaltend. „Zurzeit reichen die Kapazitäten, ich kann jedoch keine Prognose abgeben. Ich hoffe, dass sie reichen werden, bin mir aber nicht sicher.“

Wieler sei froh über jedes Bett und jedes Beatmungsgerät, das wir in Deutschland haben. „Denn jeder dieser Plätze wird Menschenleben retten“, betonte er. Deshalb sei es auch gut, dass viele Krankenhäuser ihre Kapazitäten hochgefahren haben.

Weiter stellte Wieler bei der Pressekonferenz des RKI auch eine neue App vor, die dem Institut ab sofort bei der Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung helfen soll. Die „Corona-Datenspende“-App arbeitet mit Informationen, die Nutzer von Fitnessarmbändern und anderen Tracking-Geräten freiwillig zur Verfügung stellen können. Wie die App genau funktioniert lesen Sie ebenfalls auf Merkur.de*.

Update vom 7. April, 10.25 Uhr: Neben den aktuellen Fallzahlen informierte RKI-Leiter Wieler auch über die Reproduktionszahl, also die Anzahl der Personen, die ein Covid-19-Infizierter ansteckt. Diese Reproduktionszahl, genannt R0, liege derzeit (Stand 7. April, 0 Uhr) zwischen 1,2 und 1,5. Das heißt, ein Corona-Infizierter steckt derzeit im Durchschnitt 1,2 bis 1,5 weitere Personen mit dem Virus an. Es sei „sehr erfreulich“, dass die Reproduktionszahl in den letzten Wochen zurückgegangen sei, sagt Wieler. Jedoch sei R0 aktuell wieder etwas höher als in der vergangenen Woche. „Dabei handelt es sich jedoch um eine Momentaufnahme“, betonte Wieler.

Coronavirus in Deutschland: Sterblichkeitsrate steigt an - aktuell bei 1,6 Prozent

Update vom 7. April, 10.18 Uhr: Häufigste Symptome der Corona-Infektion sind laut RKI-Chef Wieler Husten (bei 52 Prozent der Erkrankten), Fieber (bei 42 Prozent der Erkrankten) und Schnupfen (bei 22 Prozent der Erkrankten). Wie das RKI bereits in den vergangenen Tagen ankündigte, ist der Anteil der Todesfälle an den Corona-Erkrankten in den vergangenen Tagen gestiegen. Dieser Anteil liege aktuell bei 1,6 Prozent, sagt Wieler.

Als Gründe für die steigende Sterblichkeitsrate nennt Wieler immer mehr Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen sowie generell eine steigende Anzahl älterer Erkrankter. Wieler kündigte außerdem an, dass die Anzahl der Todesfälle sowie die Sterblichkeitsrate in den nächsten Tagen weiter steigen werde. „Die verstorbenen Erkrankten sind im Durchschnitt 80 Jahre alt“, berichtet der RKI-Chef. „von den 1607 Todesfällen sind 1400 Personen 70 Jahre und älter.“ Die jüngste Person, die in Deutschland infolge einer Covid-19-Infektion verstorben sei, sei 28 Jahre alt und habe an Vorerkrankungen gelitten.

Update vom 7. April, 10.11 Uhr: Wieler informierte außerdem, dass die Anzahl der neu übermittelten Fälle in Deutschland aktuell etwas geringer ausfalle. Man müsse jedoch abwarten, ob es sich dabei um einen Trend handele, oder ob es lediglich eine Schwankung ist. Weiter berichtete Wieler, dass im Bundesdurchschnitt 119 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner kommen. Dabei gebe es jedoch starke regionale Unterschiede. So kommen in Bayern durchschnittlich 200 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 33 Infektionen auf 100.000 Einwohner. Wieler sagte bei der Konferenz außerdem, dass das Durchschnittsalter der erkrankten Personen bei 48 Jahren liegt, wobei Männer und Frauen gleich häufig betroffen sind.

Coronavirus in Deutschland: RKI-Leiter Wieler referiert die aktuellen Covid-19-Zahlen

Update vom 7. April, 10.05 Uhr: Lothar Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts, informiert nun wieder über die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland. Derzeit gibt es hierzulande insgesamt 99.225 gemeldete Covid-19-Infektionen sowie offiziell 1607 bestätigte Todesfälle infolge der neuartigen Lungenerkrankung. Die Todesfälle sind im Vergleich zum Vortag damit um 173 Fälle angestiegen.

Update vom 7. April, 8.00 Uhr: In Deutschland sind bis Dienstagmorgen (8.00 Uhr) 103.375 Corona-Fälle registriert worden, teilt die Johns-Hopkins-University mit. 1.810 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Genesen sind 36.081 Erkrankte. Neben diesen registrierten Zahlen schätzt Virologe Professor Alexander S. Kekulé die Dunkelziffer an Corona-Infektionen deutlich höher* ein.

Innerhalb Deutschlands ist Bayern aktuell das Bundesland mit den meisten Corona-Infektionen und -Todesfällen. Ministerpräsident Markus Söder will sich am Dienstag erneut in einer Pressekonferenz zur Corona-Lage in Bayern äußern. Außerdem informiert auch das Robert-Koch-Institut um 10 Uhr wieder in einer Pressekonferenz über die neuesten bestätigten Fallzahlen und den weiteren Umgang mit der Pandemie. Unterdessen sorgt ein Foto im sozialen Netzwerk für Belustigung. Es dokumentiert, wie sich offenbar einige Münchner in der Corona-Krisenzeit zu Hause beschäftigen*.

Corona-Pandemie: Deutsche haben relativ wenig Angst vor Corona-Erkrankung

Update vom 7. April, 7.48 Uhr: Das neue Coronavirus hat die Ängste der Deutschen vor einer schweren Erkrankung laut einer aktuellen Umfrage bisher kaum befeuert. Im Vergleich zu 2019 stieg diese Sorge lediglich moderat um 6 Punkte von 35 auf 41 Prozent, heißt es in einer repräsentativen Sonderumfrage der R+V-Versicherung zu den Ängsten der Deutschen. Das sei in diesem Bereich der zweitniedrigste Wert seit 1992.

Indes wird die Kritik an Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise immer lauter. Führt es direkt in eine „Katastrophe“?

Corona in Deutschland - Weitere Todesopfer in Pflegeheimen

Update vom 6. April, 19.45 Uhr: In einem stark vom Coronavirus betroffenen Pflegeheim in Hamburg sind in der vergangenen Woche drei Bewohner durch Covid-19 gestorben. „Den Zusammenhang können wir bestätigen“, erklärte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde am Montag. Bei den drei Todesopfern soll es sich um Bewohner mit Vorerkrankungen gehandelt haben.

Nach Angaben der Behörde vom Montag haben sich in der Einrichtung im Stadtteil Wellingsbüttel mittlerweile 47 Menschen mit dem Coronavirus infiziert: 38 Bewohner sowie neun Pflegekräfte. Um die negativ auf Covid-19 getesteten Bewohner zu schützen, insgesamt 19 Senioren, wurden diese laut Behörde in eine andere Pflegeeinrichtung verlegt.

Coronavirus in Deutschland: Können Polizisten das Virus weitergeben?

Update vom 6. April, 18.55 Uhr: Überall in Deutschland kontrollieren Einheiten der Landespolizeien und der Bundespolizei die Einhaltung des Kontaktverbots - teils in Gruppen. Das Social Distancing, das sie überwachen sollen, können sie selbst kaum einhalten.

Geht dabei eine Ansteckungsgefahr von den Polizisten aus? Mehr noch: Sind sie vereinzelt regelrechte Corona-Superspreader *? Eine Spurensuche.

Update vom 6. April, 16.49 Uhr: In einer Pressekonferenz am Montagnachmittag sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel über eine mögliche Lockerung der aktuellen Corona-Maßnahmen.

„Wir wären eine schlechte Bundesregierung, wenn wir nicht intensiv darüber nachdenken würden, wie wir, auch bei Einhaltung des Gesundheitsschutzes, das Leben wieder hochfahren könnten“, sprach Merkel einen möglichen Exit-Plan an. Die Bundesregierung sei gleichzeitig aber auch schlecht, wenn sie jetzt ein konkretes Datum nennen würde, so Merkel weiter. Es sei jedoch auch klar, dass der Gesundheitsschutz auch bei Öffnung des öffentlichen Lebens immer oberste Priorität habe. „Wir leben weiter in einer Pandemie.“ Das Virus werde nicht einfach verschwinden.

Die Fallzahlen würden jedoch zeigen, dass man einen Schritt vorangekommen sei, so Merkel. Die Zeit sei jedoch noch nicht gekommen, um Entwarnung zu geben.

Coronavirus in Deutschland: Bundeskanzlerin Merkel über mögliche Lockerungen

„Sobald es die gesundheitliche Situation nachlässt, werden wir selbstverständlich zu dem freien Leben, wie wir es kennen, zurückkehren“, sagte die Bundeskanzlerin. Das werde Schritt für Schritt passieren. Details oder ein konkretes Datum nannte Angela Merkel jedoch nicht.

Eine Mundschutzpflicht sei bislang noch kein Thema - insbesondere weil es aktuell auch gar nicht genug Masken gebe.

Unsere Erstmeldung: Corona in Deutschland: Über 100.000 Infizierte - Merkel veröffentlicht neue Details zum „Exit-Stichtag“

Berlin - Das Coronavirus* hat Deutschland fest im Griff. Das öffentliche Leben steht still, die Menschen bleiben weitgehend zu Hause und folgen den Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.

Coronavirus in Deutschland: Lockerungen der Corona-Maßnahmen? - Seibert bezieht Stellung

Deutschland befindet sich im Standby-Modus und die Menschen warten sehnlichst auf eine Lockerung der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus*. Schulen und viele Geschäfte sind geschlossen, Fußballspiele wurden abgesagt. Folgt Deutschland schon bald Österreich und vollzieht eine Lockerung der Schutzmaßnahmen?

Aktuell sieht es nicht danach aus. Denn anders als Österreich, nennt die Bundesregierung weiter keinen festen Termin für eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Montag auf die Äußerungen von Kanzlerin Merkel (CDU) vom Wochenende, wonach aus den Infektionszahlen noch kein sicherer Trend abzulesen sei. Er verwies auf Merkels Aussage, es sei unverantwortlich, jetzt falsche Hoffnungen zu wecken.

Coronavirus: Bundesregierung nennt „keinen Exit-Stichtag“ für Deutschland

Die Einhaltung aller Regeln bleibe daher "absolut notwendig". Seibert warb um Verständnis, "dass die Bundesregierung jetzt keinen Exit-Stichtag, keinen festen Termin nennen kann", ab dem die Maßnahmen gelockert werden könnten. Es sei „nicht sinnvoll, über einzelne mögliche Schritte zu sprechen“, fügte der Regierungssprecher hinzu.

Merkel hatte in ihrem am Freitagabend veröffentlichten wöchentlichen Podcast gesagt, es gebe erste Anzeichen für eine Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus*. Es sei aber "definitiv viel zu früh, um darin einen sicheren Trend zu erkennen, und erst recht ist es viel zu früh, um deswegen auch nur an irgendeiner Stelle die strengen Regeln, die wir uns gegeben haben, schon wieder zu lockern", betonte die Kanzlerin.

Coronavirus in Deutschland: Mehr als 100.000 Infektionen

Nach wie vor breite sich das Virus "mit hoher Geschwindigkeit" in Deutschland aus, so Merkel. Und das zeigen auch die aktuellen Corona-Fallzahlen. So hat Deutschland am Montagnachmittag der John-Hopkins-University zufolge mehr als 100.000 Infektionen (Stand: 6. April, 15.32 Uhr). 1.584 Menschen seien der Statistik zufolge an Covid-19 gestorben.

In Italien fürchtet man indes eine zweite Virus-Welle. Unterdessen hat Spanien Italien überholt. Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer.

*Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Ronny Hartmann