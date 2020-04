Neue Corona-Regeln in NRW: Schulen und Geschäfte öffnen - kritisierter Laschet geht auf Merkel zu

Das Coronavirus sorgt auch in NRW für Einschränkungen. Anträge für Corona-Soforthilfen können nun aber wieder abgegeben werden.





Coronavirus in NRW: So verteidigt Laschet unter anderem die Öffnung von Möbelhäusern

Update vom 20. April, 12.46 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die weitergehenden Lockerungen in seinem Bundesland nach der scharfen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) verteidigt. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer, sagte Laschet am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums am Montag. Von anderen Teilnehmern hieß es zudem aber auch, Laschet habe Merkel grundsätzlich unterstützt.

Coronavirus in NRW: Viele Geschäfte sind seit Montag wieder offen

Update vom 20. April, 9.36 Uhr: Viele Geschäfte in NRW dürfen am Montag (20. April) wieder öffnen. Hier finden Sie die neuen Coronavirus-Regeln in Deutschland.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen wieder öffnen. In Nordrhein-Westfalen zusätzlich auch Kfz-Händler , Fahrradhändler , Buchhändler , Einrichtungshäuser und Baby-Fachmärkte unter bestimmten Auflagen öffnen.

dürfen wieder öffnen. In Nordrhein-Westfalen zusätzlich auch , , , und unter bestimmten Auflagen öffnen. Einkaufszentren, Shopping Malls und vergleichbare Einrichtungen dürfen, wie auf der NRW-Webseite zu lesen ist, öffnen, damit die Geschäfte, die darin liegen und öffnen dürfen, aufgesucht werden können. Auch die Gastronomie darf für den „Außer-Haus-Verkauf“ geöffnet sein. Aber: Der Verzehr von Speisen und Getränken ist im gesamten Einkaufszentrum untersagt.



Auch Schulen in NRW sind ab dem 20. April jedenfalls für Lehrkräfte und Schulleitung wieder geöffnet. Ab dem 23. April soll der Schulbetrieb schrittweise wieder aufgenommen werden. Dafür müssen jedoch Hygiene-Vorgaben umgesetzt werden. Prüfungen sollen stattfinden. Ab dem 4. Mai sollen dann auch die Grundschulen ihren Schulbetrieb wiederaufnehmen, sollte die Entwicklung der Infektionsraten dies zulassen. Die Abiturprüfungen sollen am 12. Mai beginnen.

Trotz aller Lockerungen gilt das Kontaktverbot jedoch weiterhin bis zum 3. Mai . Das Picknicken und das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen sind weiterhin untersagt.

. Das Picknicken und das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen sind weiterhin untersagt. Weiterhin bleiben in NRW viele Einrichtungen wie Bars, Theater, Kino und Amüsierbetriebe geschlossen. Das gilt unter anderem auch für Friseure, Fitness-Studios sowie Sport und Bolzplätze. Allerdings sollen sich Friseurbetriebe auf eine Öffnung (4. Mai) unter strengen Hygieneregeln vorbereiten, heißt es.

Coronavirus in NRW: Laschet schwer in der Kritik - Schüler nur „Testobjekt“?

Update vom 19. April, 22.35 Uhr: Wegen des Planes, die Schulen in Nordrhein-Westfalen langsam wieder zu öffnen, muss sich Armin Laschet Kritik gefallen lassen. „Ich glaube, dass Herr Laschet tatsächlich die Schüler so ein bisschen als Testobjekt benutzt“, griff der junge SPD-Politiker Dario Schramm den Landesvater im ZDF-Magazin „Berlin direkt“ an. Dies dürfe „in keiner Weise passieren“.

Schramm ist Referent bei der Bundesschülerkonferenz und geht in die zwölfte Klasse. Der 19-Jährige bezweifelt, dass seine Schule ausreichende Schutzmaßnahmen ergreifen könne. Seiner Erfahrung nach sei auf der Toilette „die Seife um elf Uhr wirklich alle“. Zudem sei die Angst unter den Schülern groß.

Schramm hat eine Online-Petition ins Leben gerufen. Darin wird ein „Durchschnittsabitur“ auf Basis der Vornoten sowie eine Schulöffnung erst Ende Mai gefordert. Diese wird bislang von mehr als 9400 Menschen unterstützt.

Update vom 19. April, 14.51 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Gotteshäuser wie Kirchen, Synagogen und Moscheen möglichst bald wieder zu öffnen. „Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten“, sagte Laschet am Sonntag im Deutschlandfunk. Es sei eine massive Einschränkung der Grundrechte, dass sich Menschen nicht zu Gottesdiensten treffen dürften, sagte der CDU-Politiker weiter. Diese müsse man jeden Tag aufs Neue begründen. Von Montag an dürfen vielerorts kleinere Geschäfte sowie Auto- und Möbelhäuser wieder die Türen öffnen.

Update vom 19. April, 13.15 Uhr: Es knirscht immer lauter in Bayerns Koalition. Die Freien Wähler fordern von Ministerpräsident Markus Söder eine sofortige Maskenpflicht - und das ist noch nicht alles.

+ NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. © dpa / Federico Gambarini

Update vom 19. April, 11.42 Uhr: In Nordrhein-Westfalen wurden bis Sonntagvormittag mehr als 29.100 Coronavirus-Infektionen und mindestens 862 Corona-Todesfälle registriert. Damit ist das Bundesland hinter Bayern und neben Baden-Württemberg nach wie vor innerhalb Deutschlands mit am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

Die aktuellen Zahlen sind Teil einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur. Sie bezieht sich auf die bestätigten Corona-Fälle, die beim Robert-Koch-Institut gemeldet wurden. Neben den aktuellen Corona-Zahlen teilte das RKI in seiner letzten Pressekonferenz wiederholt mit, dass es äußerst wichtig ist, die Reproduktionszahl der Corona-Infektionen unter 1 zu halten. Was das genau bedeutet und warum die Kennzahl ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Corona ist, lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

Die harten Einschränkungen der letzten Wochen zeigen Wirkung. Nun gehen wir die ersten vorsichtigen Schritten hin zu einer verantwortungsvollen Normalität. Dabei gilt weiterhin: Hygieneregeln beachten. Abstand halten. Kontakt möglichst vermeiden. #NRWkanndas #COVID19 pic.twitter.com/MhdWQtgx4T — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 18, 2020

Corona in NRW: Sitzen bleiben wird wegen Corona-Krise vorerst abgeschafft

Update vom 18. April, 18.46 Uhr: Hessen hat es vorgemacht, bald soll NRW nach ziehen. Im von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) regiertem Bundesland wurde das Sitzenbleiben abgeschafft. Schülerinnen und Schüler in Hessen müssen während der Corona-Krise also nicht um ihre Versetzung in das nächste Schuljahr bangen. In Nordrhein-Westfalen könnte bald ähnliche Regelungen bekannt gegeben werden.

Geht es nach der Opposition um Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sollen auch in NRW Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt werden.

Bezogen auf Prüflinge erklärte die FDP-Politikerin zudem, dass Kinder, die vor Abschlussprüfungen stehen, wieder zur Schule gehen können - es jedoch nicht zwingend müssen. Das Angebot beruhe auf Freiwilligkeit.

„Für den absoluten Notfall“ werde das Bundesland darüber hinaus auch schulrechtliche Vorkehrungen für ein Abitur 2020 ohne Abschlussprüfungen treffen, wie Gebauer erklärte.

Die Schulministerin gab außerdem Auskunft über den Umgang mit Lehrkräften sowie der generellen Einordnung für die Grundschulen des Landes, wie wa.de* berichtet.

Corona in NRW: Onlineantragsverfahren für Corona-Hilfen trotz Betrug wieder angelaufen

Update vom 17.April 19.10 Uhr: Gleich mehrere Bundesländer melden Fälle von Betrug mit staatlichen Corona-Soforthilfen. Nach Nordrhein-Westfalen und Hamburg berichteten am Freitag auch Berlin, Sachsen und Bremen von solchen Fällen. Verdachtsmomente auf versuchten Betrug gibt es laut dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zudem in Bayern und Baden-Württemberg. Die Betrüger versuchen meist, über gefälschte Webseiten Daten für Anträge auf Soforthilfen abzugreifen.

Dennoch ist in NRW das Onlineantragsverfahren auf Corona-Hilfen für kleine und mittlere Unternehmer wieder angelaufen, wie Wirtschaftsminister Pinkwart am Freitag erklärte. Um sich in Zukunft besser gegen Betrüger schützen zu können, sei eine "Sicherheitsschleife" im Antragssystem aktiviert worden.

Corona in NRW: Bisher noch kein Geld an Betrüger geflossen

Demnach werden fortan die von den Firmen für die Zahlung angegebenen Iban-Nummern mit denjenigen Kontonummern der Antragsteller abgeglichen, die den Finanzämtern vorliegen. Die Landesregierung stuft dies als probates Mittel im Kampf gegen die Betrüger ein. Pinkwart bezeichnete die Maßnahme sogar als „sichersten Weg.“

Zudem versicherte er, dass die NRW-Regierung "alle Hebel nutzen“ werde, damit das Geld der Steuerzahler ausschließlich bei wirklich Betroffenen lande. Dem Minister zufolge gingen bislang 576 Anzeigen bei der NRW-Polizei wegen Fakeseiten ein. Geld sei in diesen Fällen bisher jedoch nicht geflossen, so Pinkwart.

Corona in NRW: Galeria Karstadt Kaufhof klagt gegen Laschets Sonderregelung - Ehemann (82) mit rührender Aktion

Erstmeldung vom 17.April: Essen/Moers - Um das Coronavirus weiter eindämmen zu können, treten ab Montag bereits die nächsten Beschränkungen in NRW in Kraft. So gelten beispielsweise neue Vorgaben für den Einzelhandel, durch die nur Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder unter bestimmten Sicherheitsauflagen öffnen dürfen.

Coronavirus in NRW: Kaufhauskette klagt nun gegen Sonderregel

Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat Klage gegen die Sonderregeln des Landes Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise eingereicht. Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Coronaschutz-Verordnung, teilte das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag in Münster mit. Das Land hat Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen. Eine Entscheidung soll in dieser Woche nach Angaben des Gerichts nicht mehr fallen.

Grund der Klage: obwohl große Kaufhäuser wie Karstadt und Kaufhof demnach weiter geschlossen bleiben, hat das Land Nordrhein-Westfalen einen Sonderweg eingeschlagen: Es erlaubt zusätzlich die Öffnung von Möbelhäusern - darunter auch die der großen Kette Ikea - sowie von Babyfachmärkten. Mehrere Handelsketten und Verbände hatten bereits kritisiert, dadurch entstehe eine willkürliche Wettbewerbsverzerrung.

Corona in NRW: 82-Jähriger mit emotionaler Aktion

Währenddessen rührt ein 82-jähriger Mann aus NRW mit einer emotionalen Aktion zu Tränen. Wie die Rheinische Post berichtet, besuche Alfred Schroeter täglich seine todkranke Frau im Krankenhaus in Moers. Da der 82-Jährige sie täglich jedoch nur für eine Stunde besuchen dürfe, musiziere er zusätzlich jeden Tag im Garten des Krankenhauses.

Mit seiner Trompete sorge Alfred Schroeter täglich für gute Stimmung, eine Kliniksprecherin erklärte gegenüber dem Portal: „Auch die anderen Patienten freuen sich über die musikalische Einlage.“ Demnach würden die anderen Patienten am Fenster lauschen und ihm nach der Vorstellung applaudieren. Die 83-jährige Ehefrau des Trompeters befinde sich auf der Palliativstation des Krankenhauses.

