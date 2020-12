Mega-Wirbel um Impfstoff-Video: Galgenhumor? User spotten über Mini-Lieferung für NRW - Laschet bezieht Stellung

Historischer Corona-Moment! NRW präsentiert stolz die erste Impfstoff-Lieferung. Leider wirkt die Palette für viele Twitter-User doch recht kümmerlich.

Ein riesiger LKW bringt die ersten Corona -Impfdosen nach NRW . Es ist nur eine einzige Palette.

. Es ist nur eine einzige Palette. Auf Twitter lachen die User über die Mini-Lieferung . Manche gehen aber auch hart mit der Politik ins Gericht.

. Manche gehen aber auch hart mit der Politik ins Gericht. Ministerpräsident Armin Laschet bezieht Stellung zum Video und bleibt zuversichtlich.

Düsseldorf - „Heute Morgen, 05.05 Uhr: Der Corona-Impfstoff erreicht das Zentrallager des Landes Nordrhein-Westfalen und wird dort ausgeladen.“ Die Landesregierung präsentiert die historische Lieferung stolz bei Twitter. Ein Video zeigt die Ankunft des imposanten LKWs aus Belgien.

Corona-Impfstoff: Twitter-User lachen über Mini-Lieferung für NRW - „Hätte in jeden Kombi gepasst“

Mit der Lade klappen vielen Usern aber auch die Kinnladen herunter. Was ist das denn? Der 40-Tonner hat doch tatsächlich nur eine einzige Palette an Bord. „Was für eine Show. Das Zeug hätte doch in jeden Kombi gepasst“, amüsiert sich eine Frau.

Heute Morgen, 05:05 Uhr: Der #Corona-Impfstoff erreicht das Zentrallager des Landes Nordrhein-Westfalen und wird dort ausgeladen. Ab Sonntag, 27. Dezember, wird der Impfstoff in die 53 Kreise und kreisfreien Städte gebracht und durch mobile Teams verimpft. pic.twitter.com/EIDZ449aOo — Staatskanzlei NRW (@landnrw) December 26, 2020

Aber nicht alle können über den pompösen Spot schmunzeln. „Nicht euer Ernst!“, platzt einem der Kragen, „ein Riesen-LKW, beladen mit einer einzigen Palette, bestehend aus zwei Kisten, die nach dem Entpacken die Größe von fünf kleinen Pizzakartons haben? Und davon dann noch einen Werbeclip drehen?“ Natürlich sei er froh, dass der Impfstoff endlich in Deutschland zur Verfügung steht, der gigantische LKW im Bild ist für ihn aber einfach zu viel Tamtam.

NRW-Landesregierung blamiert sich mit Impfstoff-Clip: „Peinlich, unendlich peinlich“

„Wow, was für eine Show“, schließen sich einige an, „für das Palettchen hätte doch ein Transporter locker gereicht.“ Die Liste an Kleinwägen und PKW, in denen die User meinen, die Impf-Lieferung transportieren zu können, ist lang. „Ich kriege sechs solcher Kartons in meinen Kobi der oberen Mittelklasse“, führt ein User aus, „warum braucht man für zwei Kartons einen 40-Tonner?“

„Das Video soll Comedy sein, oder“, urteilt ein anderer sarkastisch, „Zwar ziemlich schlecht, aber lachen musste ich trotzdem. Ernsthaft: Ich finde es peinlich, unendlich peinlich.“ Ob der Laster vor Entstehen des Videos eben bereits andere Fracht verladen hatte, oder der spezielle LKW für die Kühlung notwendig war, hinterfragen die zahllosen Kommentatoren nicht. Ein PR-Flop ist der Clip für die NRW-Regierung so allemal.

Coronavirus: Zu wenig Impfdosen? Mini-Lieferung verunsichert User

Andere machen sich ob der Bilder allerdings auch wirkliche Sorgen. „Ich frage mich ernsthaft, ob die Menge ausreichend ist“, grübelt eine Frau, „Auch, wenn es die erste Lieferung ist. Unser Kreis Kleve bekommt 180 Dosen. Wir haben knapp 311.000 Einwohner. Und ich denke, wir haben mehr als 90, die der Risikogruppe in Altenheimen angehören.“ Sie beruft sich bei diesen Informationen auf Meldungen des SWR.

Konkrete Zahlen gibt es aber auch zur Impfstoff-Lieferung selbst. 9.750 Dosen wurden am Samstag angeliefert. Sie werden jetzt auf ganz Nordrhein-Westfalen (17,9 Millionen Einwohner) aufgeteilt. Für eine erfolgreiche Corona-Impfung sind jeweils zwei Dosen notwendig.

Impfstoff-Spot geht nach hinten los: Laschet dennoch guter Dinge - „Ein befreiendes Gefühl“

Eine geringe Menge, die NRW erreicht hat. Räumt auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegenüber der Bild ein. Er ist aber dennoch zuversichtlich. „Wenn wir nächstes Weihnachten hier stehen, könnte die Pandemie überwunden sein“, merkt er an, „das ist ein befreiendes Gefühl nach all diesen Monaten.“

Die Hoffnung ist nicht unberechtigt. Schließlich kommen die Lieferungen jetzt erst ins Rollen. Bis Jahresende soll NRW noch weitere 270.000 Dosen erhalten. Im Januar, das verspricht die Landesregierung, werde die Liefermenge auf 140.000 Dosen pro Woche gesteigert. Bis Ende Februar/Anfang März wolle man die Corona-Immunisierung in den Pflegeheimen abgeschlossen haben, erläutert Gesundheitsminister Karl-Josef Lautermann (CDU) der Bild. 1,2 Millionen Menschen im Alter von über 80 Jahren leben in Nordrhein-Westfalen.

Rubriklistenbild: © Roberto Pfeil/picture alliance/dpa/dpa pool