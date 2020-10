Corona-Hotspot NRW: Bundesland beinahe komplett rot - Nur noch drei Kreise kein Risikogebiet

Beim Blick auf die RKI-Warnkarte leuchtet Nordrhein-Westfalen (NRW) inzwischen beinahe durchgehend rot. Nur noch drei Regionen sind kein Risikogebiet.

Nordrhein-Westfalen ist weiter das am stärksten von Corona betroffene Bundesland.

Bis auf drei Kreise gelten inzwischen alle Regionen als Risikogebiete.

Update vom 26. Oktober 2020, 16.39 Uhr: Die Klage von 19 Gastwirten gegen die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen wurde abgewiesen. Die Sperrstunde für Risikogebiete in Nordrhein-Westfalen bleibt somit bestehen. Wie das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht am Montag in Münster entschied, diene die Schutzverordnung dem "legitimen Zweck", die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. (Az. 13 B 1581/20.NE)

Demnach müssen Gaststätten in Gebieten, in denen die Siebentageinzidenz höher als 50 ist, zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr schließen. Zudem ist zu diesen Zeiten der Verkauf von Alkohol untersagt.

Beides leiste der Begründung des Gerichts zufolge einen Beitrag zur Reduzierung von Kontakten. Zwar griffen die Maßnahmen "in ganz erheblicher Weise" in die Berufsfreiheit von Gastwirten ein. Es sei aber zu befürchten, dass das Infektionsgeschehen ohne wirksame Gegenmaßnahmen "eine gefährliche Dynamik" entfalte, die das Gesundheitssystem über die Grenze seiner Belastbarkeit führe.

Corona in NRW: Karnevals-Novum für Kölner Dreigestirn

Update vom 26. Oktober 2020, 15.37 Uhr: Die Corona-Pandemie hat auch auf den Kölner Karneval Auswirkungen. Nicht nur, dass große Veranstaltungen erwartungsgemäß ausfallen müssen, auch für das sogenannte „Kölner Dreigestirn“ gibt es ein Novum: Erstmals wird das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau in der Stadt zwei Amtszeiten regieren. Das kündigte Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, am Montag an. Viele Höhepunkte der kommenden Session - etwa der Rosenmontagszug - könnten so nicht stattfinden, erklärte er. Daher habe man dem designierten Dreigestirn angeboten, „in die Verlängerung“ zu gehen. Nach Angaben des Festkomitees geschieht das zum ersten Mal in der Geschichte des Kölner Karnevals.

Corona-Hotspot NRW: Bundesland beinahe komplett rot - Nur noch drei Kreise kein Risikogebiet

Köln - Eine Sieben-Tages-Inzidenz* von 104,80 meldet das Robert-Koch-Institut* am Montagmorgen für Nordrhein-Westfalen. Nur Berlin hat von Deutschlands Bundesländern aktuell mit 122,61 diesbezüglich einen höheren Wert. Und das bei deutlich weniger Einwohnern. Bei den absoluten Fallzahlen liegt NRW mit 110.516 Corona-Fällen weiter an der Spitze. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland scheint im Bundesland von Armin Laschet besonders schwer zu bremsen zu sein. In den vergangenen 24 Stunden wurden dort 2757 Neuinfektionen von den Gesundheitsämtern gemeldet. Und das an einem Sonntag, wo die Fallzahlen erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird.

Corona in NRW: Fast alle Regionen jetzt Risikogebiet - Köln mit besorgniserregender Entwicklung

Besonders betroffen in NRW sind die Landkreise Düren, wo die Inzidenz inzwischen bei 200,7 liegt, Solingen (200,3) und in Duisburg (188,1).

Auch in Köln ist eine besorgniserregende Entwicklung der Fallzahlen zu beobachten. Dort ist die Inzidenz inzwischen auf einen Wert von 177,7 geklettert. Heißt: 177,7 Fälle wurden dort binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Der Wert war bereits in den beiden Tagen zuvor sprunghaft angestiegen - von 136,8 am Samstag auf 152,5 am Sonntag.

NRW: Diese zehn Regionen haben die höchsten Inzidenz-Werte

Kreis Düren 200,7 Solingen 200,3 Duisburg 188,1 Köln 177,7 Remscheid 176,9 Herne 154,7 Düsseldorf 136,2 Dortmund 134,6 Wuppertal 134,3 Rheinisch-Bergischer-Kreis 125,7

Wie auch im Rest von Deutschland treten in NRW mit erhöhten Sieben-Tages-Inzidenzen verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. Einzelheiten, wann welche Regeln vor Ort gelten, hat das Gesundheitsministerium NRW auf seiner Twitter-Seite veröffentlicht.

Corona-Regeln vor Ort

Landesweite Vorgaben für die Kommunen – je nach Gefährdungsstufe

Was gilt ab wann?

7-Tage-Inzidenz unter 35

7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 50

7-Tage-Inzidenz über 50

Alle Infos hier: https://t.co/dcb3Xr7fQn pic.twitter.com/uZwJ4xJpJZ — MAGS NRW (@MAGS_NRW) October 23, 2020

Nicht nur in Deutschland steigen die Zahlen wieder rasant. Die sogenannten zweite Welle* macht Ländern auf der ganzen Welt zu Schaffen. Auch in Europa und unserem Nachbarland Österreich steigen die Corona-Neuinfektionen rasant an. (va)