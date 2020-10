Corona in Österreich: Kurz verschärft Regeln erneut und warnt - „Wenn dieser Trend nicht abreißt ...“

Die Zahlen der Coronavirus-Pandemie in Österreich steigen besorgniserregend. Ab Freitag gelten neue Corona-Regeln im Nachbarland. Kanzler Kurz warnt eindringlich.

Wien - Europaweit steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus derzeit rasant an. Dieser besorgniserregende Trend ist auch in Deutschlands Nachbarland Österreich zu erkennen. Insbesondere der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert, also die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus* in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, stieg in den vergangenen Tagen deutlich. Kanzler Sebastian Kurz warnte in einem Video, das er am Wochenende in den sozialen Medien teilte: „Die Lage in Österreich ist ernst!“

Corona in Österreich: Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 109,9

Am vergangenen Freitag lag der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für Österreich bei 94,8. In Deutschland gilt ein Gebiet bereits ab dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen als Risikogebiet. Am Montag wies das Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) einen noch höheren Wert von 109,9 für ganz Österreich aus.

Bis dato wurden 1.952.578 Testungen durchgeführt. Davon 66.314 positiv getestete Personen. #Covid19 — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) October 19, 2020

Die Sieben-Tage-Inzidenz der österreichischen Bundesländer im Überblick (Stand: 19. Oktober, 14.02 Uhr):

Salzburg : 177,9

: 177,9 Vorarlberg : 160,8

: 160,8 Tirol : 158,9

: 158,9 Wien : 143,6

: 143,6 Oberösterreich : 99,1

: 99,1 Niederösterreich : 82,7

: 82,7 Burgenland : 80,1

: 80,1 Steiermark : 65,7

: 65,7 Kärnten: 49,7

Corona in Österreich: Kanzler Kurz warnt eindringlich - ab Freitag neue Regeln in Kraft

Am Montagvormittag warnte Kurz in einer Pressekonferenz eindringlich: „Wenn dieser Trend nicht abreißt, bedeutet das 6.000 Neuinfizierte pro Tag im Dezember.“ Ab Freitag treten daher neue Corona-Regeln in Österreich in Kraft. Bei privaten Feiern gilt dann eine Obergrenze von sechs Erwachsenen in Gebäuden und zwölf Erwachsenen im Freien. Minderjährige Kinder sind dabei nicht eingerechnet. Veranstaltungen mit einer höheren Personenzahl müssen angemeldet werden.

Die Lage ist ernst! Wir haben in Österreich eine Verdoppelung der Neuinfektionen in ungefähr 3 Wochen. Sollte dieser Trend nicht abreißen, dann bedeutet das 6.000 Neuinfizierte pro Tag im Dezember. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 19, 2020

Bei professionellen Veranstaltungen, wie beispielsweise in der Staatsoper oder der Fußball-Bundesliga, sind künftig im Freien maximal 1.500 Zuschauer, in Gebäuden maximal 1.000 Zuschauer zugelassen. Hierbei dürfen allerdings keine Speisen und Getränke mehr serviert werden. Zudem herrscht eine Maskenpflicht, auch im Freien. In der Gastronomie dürfen ab Freitag nur noch sechs Personen an einem Tisch sitzen. Die vulnerablen Gruppen in Altersheimen sollen durch zusätzliche Maßnahmen ebenfalls verstärkt geschützt werden. Die Bundesländer können je nach Infektionslage die getroffenen Maßnahmen nachschärfen.

Corona in Österreich: Polizei kontrolliert Maßnahmen in Lokalen und Veranstaltungsstätten

Bereits am vergangenen Wochenende hat die österreichische Polizei die Einhaltung der Corona-Maßnahmen in 9.100 Lokalen und Veranstaltungsstätten in ganz Österreich kontrolliert, wie oe24.at berichtet. Das Innenministerium berichtete am Montag in einer Mitteilung, dass bei der Aktion 107 Anzeigen erstattet wurden. Neben 2.666 Polizisten seien auch Mitarbeiter von Bezirksverwaltungsbehörden im Einsatz gewesen. Zehn Überprüfungen erfolgten in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden.

Corona in Österreich: Bayerns Innenminister Herrmann denkt über Grenzkontrollen nach

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hält es angesichts der zugespitzten Corona-Lage* in Österreich und anderen Nachbarländern für möglich, dass man wieder über Grenzkontrollen sprechen muss. „Die Diskussion um verstärkte Grenzkontrollen könnte wieder aufflammen, falls das Infektionsgeschehen in den Nachbarländern außer Kontrolle gerät“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Gleichzeitig haben wir die engen wirtschaftlichen Beziehungen mit intensivem Pendelverkehr von Arbeitnehmern, etwa mit Tschechien und Österreich, im Blick“, erklärte Herrmann weiter.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte zuletzt vor Grenzschließungen aufgrund der Corona-Pandemie* gewarnt. Im Frühjahr habe man schlechte Erfahrungen mit der zu schnellen Schließung von Grenzen gemacht, so Maas. An vielen Grenzen zu Nachbarländern kam es im Frühjahr zu Chaos und langen Staus. Erst Mitte Juni wurden die Regeln für eine Einreise wieder gelockert. (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

