Österreich lockert Corona-Maßnahmen: Doch Kanzler Kurz fürchtet bereits düsteres Szenario

Maskenpflicht fällt im Juli

Von Michelle Brey schließen

Österreich lockert. Wird die Zahl der Neuinfektionen in Deutschlands Nachbarland bald hochschnellen? In New York fand Kanzler Kurz deutliche Worte in Bezug auf die Impfung.

New York - Österreich geht in der Coronavirus-Pandemie voran. Erst am Freitag verkündete Kanzler Sebastian Kurz das Ende der Maskenpflicht. Statt auf staatliche Kontrolle will das Land auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen.

Dass die Corona-Fallzahlen im Herbst ansteigen würde, sei „sonnenklar“, so der Kanzler. Auch auf seiner Reise nach New York nahm Kurz Stellung zur aktuellen Lage im Land. Ein Anstieg der Neuinfektionen werde auch in Österreich stattfinden, sagte er am Sonntag. Das geht aus einem Bericht von oe24 hervor. Klare Worte fand er demnach auch in Bezug auf Corona-Impfungen.

Corona in Österreich: „Virus wird nicht verschwinden“ - Kurz appelliert, sich impfen zu lassen

„Das Virus wird nicht verschwinden, es wird bleiben. Es wird uns noch Jahre beschäftigen“, sagte Sebastian Kurz am Sonntagabend (Ortszeit) in New York, wie oe24 berichtete. Sein Appell: Impfangebote gegen das Coronavirus wahrzunehmen. Der österreichischen Zeitung zufolge habe der Kanzler seine zweite Impfdosis von dem Hersteller Astrazeneca erhalten.

Für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei. Für jeden, der nicht geimpft ist, ist das Virus ein massives Problem.

Bereits am Samstag hatte der Politiker gegenüber mehreren Regionalmedien wie der Kleinen Zeitung gesagt, dass man noch nicht Geimpften klarmachen müsse, dass sie sich früher oder später mit dem Virus anstecken würden.

Österreich: Wohl keine finanziellen Anreize für Corona-Impfung

Als „Gamechanger“ sehe er die Impfung, die es bei früheren Corona-Wellen noch nicht gegeben haben. Dem Bericht zufolge habe die österreichische Regierung ein Interesse an einer hohen Impfquote. Aktuellen Zahlen zufolge sind in Deutschlands Nachbarland 56,3 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Davon haben 41,7 Prozent den vollen Impfschutz erhalten (Stand: 12. Juli).

Finanzielle Anreize soll es in Österreich wie es scheint nicht geben. Auch in Deutschland wurde über diese Möglichkeit, die Impfquote zu erhöhen, diskutiert. „Wir haben bisher darauf gesetzt, die zu impfen, die das wollen“, so Sebastian Kurz in diesem Kontext laut oe24 (mbr)