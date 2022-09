Neue Corona-Subvariante in Österreich angekommen: „Prognose nach aktuellem Stand schwierig“

Von: Linus Prien

Die neue Corona-Subvariante BJ.1. (Symbolbild). © IMAGO/Christian Ohde

Mit dem Ende des Sommers wird wieder mehr über das Coronavirus gesprochen. In Österreich hat eine Expertenkommission unlängst eine neue Subvariante diskutiert.

Wien - Mit zunehmend niedrigeren Temperaturen kündigen sich der Herbst und der Winter in Deutschland an. Aus diesem Grund blicken auch einige mit Sorge auf die Corona-Lage im Land. Virologen sind sich in Deutschland derzeit uneins in ihren Prognosen über die kommenden Wochen und Monate.

Im Nachbarland Österreich hat die dort ansässige GECKO-Kommission einen Überblick über die Corona-Lage im Land gegeben. Laut der Krone-Zeitung war unter anderem eine neue Omikron-Subvariante, die Anfang September erstmals in Österreich nachgewiesen wurde, das Thema.

Coronavirus: Experten diskutieren neue Subvariante in Österreich

Die neue Subvariante BJ.1 ist eine Spielart von BA.2.10.1, die eine große Zahl zusätzlicher Mutationen am Spike-Protein aufweist: „Wie sehr BJ.1 aufgrund besonders zahlreicher neuer Mutationen den Immunschutz besser umgehen kann, ist aktuell noch unklar“, sagt der Virologe Andreas Bergthaler, der auch der GECKO-Kommission angehört. Der Experte führte weiter aus: „Die Prognose zur weiteren Ausbreitung von BJ.1 ist nach aktuellem Stand schwierig.“ Stand jetzt sei die Omikron-Variante international nicht verbreitet und BJ.1 in Österreich nicht dominant.

Corona-Impfung: mRNA-Impfungen als ausgereifteste Technologie

Zurzeit ließe sich in Österreich insbesondere ein Anstieg der Fallzahlen bei den Fünf- bis 14-Jährigen beobachten, wie die Krone-Zeitung weiter berichtete. Gleichzeitig zeigt sich jedoch in allen Altersgruppen ein gewisser Anstieg. Für diese Zahlen konnte bisher jedoch noch keine eindeutige Erklärung gefunden werden: „Inwiefern der Anstieg der Fallzahlen auf ein verändertes Testverhalten, das Ferienende oder epidemiologische Gründe zurückgeführt werden kann, ist noch unklar“, teilte die GECKO-Kommission mit.

Des Weiteren lobten die Experten der GECKO-Kommission die mRNA-Impfstoffe als ausgereifteste Technologie. Der Impfstoff könne schnell hergestellt werden und könne schnell an neue Corona-Varianten angepasst werden. Aus diesem Grund werden mRNA-Impfstoffe wohl die wichtigste Technologie bei der Immunisierung gegen Covid 19 bleiben.

Coronavirus: Kommender Winter könnte ausschlaggebend für künftige Corona-Regeln sein

Letztlich schaute die Kommission in die Zukunft. Der kommende Winter könnte als „Gradmesser“ für die zukünftigen Regeln im Umgang mit dem Coronavirus in Österreich agieren: „Ob die Covid-19-Schutzimpfung in Zukunft lediglich vor der kalten Jahreszeit für die breite Bevölkerung erforderlich sein wird oder ob mehrere Impfungen pro Person weiterhin nötig sein werden, lässt sich aus heutiger Sicht nicht eindeutig sagen, da sich das Auftreten neuer Virus-Varianten und sich daraus ergebende Veränderungen der Impfwirksamkeit nicht abschätzen lassen“, erläuterte Impf-Experte Herwig Kollaritsch.

Ältere Bürger und andere mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf könnten demnach mehrere Impfungen pro Saison benötigen. Nicht zuletzt, weil dies auch vor Long-Covid-Erkrankungen schütze. (lp)