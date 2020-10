Österreich: Corona-Alarm an deutscher Grenze - nirgends sind die Covid-19-Zahlen höher als in einer Stadt

Österreich reagiert in der Coronavirus-Pandemie auf die steigenden Corona-Zahlen mit strikten Covid-19-Beschränkungen. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Corona-Pandemie in Österreich : Die 7-Tage-Inzidenz liegt zwischenzeitlich bei 134,5 .

: Die liegt zwischenzeitlich bei . Kanzler Sebastian Kurz warnt vor 6.000 täglichen Corona-Neuinfektionen* im Dezember.

warnt vor im Dezember. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 22. Oktober, 19 Uhr: Corona-Alarm an den Grenzen zwischen Österreich und Deutschland. Insbesondere in den Grenzregionen zwischen Baden-Württemberg sowie Bayern und ihren österreichischen Nachbarn steigt die 7-Tage-Inzidenz an Coronavirus-Neuinfektionen schier ungebremst.

So wies Tirol zuletzt einen Wert von 177,7 auf, Vorarlberg kam auf einen Wert von 200,4 - nirgends war die 7-Tage-Inzidenz jedoch höher als in Salzburg (227,5), das nur knapp 30 Kilometer vom deutschen Corona-Hotspot Berchtesgadener Land entfernt liegt.

+ Ausblick auf Lindau: die Pfänderbahn an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. © Swr_Orf_Walser/dpa

Am Bodensee liegen indes das bayerische Lindau (rund 25.000 Einwohner) und die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz (ca. 30.000 Einwohner) in direkter Nachbarschaft - über die B31 sind es gerade mal 15 Kilometer.

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Wien wieder mit den meisten Corona-Neuinfektionen

Update vom 22. Oktober, 18 Uhr: Die Hauptstadt bleibt ein Corona-Hotspot in Österreich. So wurden an diesem Donnerstag die meisten Neuinfektionen mit dem heimtückischen Coronavirus einmal mehr in Wien gemeldet.

Donnerstag, 22. Oktober, nach Bundesländern Neuinfektionen mit dem Coronavirus (registrierte Fälle) Wien 659 Oberösterreich 471 Niederösterreich 403 Tirol 338

Update vom 22. Oktober, 17.45 Uhr: Die neue Corona-Verordnung Österreichs ist noch nicht raus, da sickern schon erste Details durch. Und die haben es in sich.

Wie das Nachrichtenportal oe24.at berichtet, sollen in der Alpenrepublik die umstrittenen Gesichtsvisiere verboten werden, die sogenannten „Face Shields“. Ferner soll wieder die Abstandsregeln von einem Meter wieder eingeführt werden.

Im Entwurf des Gesundheitsministeriums aus Wien heißt es demnach: „Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.“ Bundesgesundheitsminister Rudolf „Rudi“ Anschober (Die Grünen) bestätigte diesen Passus bereits als „rechtsverbindliche Vorgabe“.

+ Bundesgesundheitsminister Österreichs: Rudolf „Rudi“ Anschober. © Georg Hochmuth/dpa

Es wird spektakulär: So dürfen Getränke nach der Sperrstunde im Umkreis von 50 Meter rund um Lokale, Bars, Kneipen, Wirtshäuser und Restaurants nicht mehr konsumiert werden.

Mehr noch! Die Maskenpflicht soll ab Freitag auch für Mannschaftssportarten gelten. oe24.at zitiert aus dem Entwurf aus dem Gesundheitsministeriums: „Bei der Ausübung von Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt.“

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Neuer Rekord bei Corona-Infektionen

Erstmeldung vom 22. Oktober: Wien - Österreich, der 22. Oktober: Im ganzen Land wurden dem Gesundheits- und Innenministerium zufolge binnen 24 Stunden 2435 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert - ein neuer Rekordwert.

Die 7-Tages-Inzidenz* lag in der Hauptstadt Wien bei 163,4. Weitere Hotspots: Niederösterreich (107,8), Oberösterreich (132,3), Tirol (177,7), Vorarlberg (200,4) und Salzburg (227,5) - also fast alle Bundesländer.

1002 Infizierte in dem 8,8-Millionen-Einwohner-Land befinden sich demnach aktuell in der Klinik, 161 von ihnen auf Intensivstationen. Weitere Zahlen liefert das österreichische Corona-Dashboard.

Vor diesem Hintergrund berichtet das Nachrichtenportal oe24.at, dass die Kommission für die österreichische Corona-Ampel* erwägt, 21 weitere Bezirke auf die Alarmstufe „Rot“ zu schalten. Stand Donnerstag, 22. Oktober, waren vier Bezirke in dieser Warnstufe kategorisiert.

Coronavirus in Österreich: Kurz-Regierung beschließt striktere Corona-Maßnahmen

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am Donnerstag die Liste der Risikogebiete in Europa erneut deutlich ausgeweitet - aus Österreich sind nun acht von neun Bundesländern betroffen. Nur Kärnten gilt nicht als Risikogebiet.

Aufgrund der Infektionslage hat Österreichs Regierung diese Woche weitere Corona-Beschränkungen beschlossen: Von Freitag (23. Oktober) an soll die Teilnehmerzahl bei öffentlichen Veranstaltungen weiter begrenzt werden.

Unter freiem Himmel dürfen statt bisher 3000 maximal 1500 Menschen zusammenkommen, in Innenräumen gilt eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern. Für Großveranstaltungen gilt eine Maskenpflicht und ein Bewirtungsverbot.

+ Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat wegen der Corona-Infektionslage in dem Land strengere Restriktionen verkündet. © Olivier Hoslet/EPA Pool/AP/dpa

Coronavirus in Österreich: Kanzler Kurz warnt vor „6000 Neuinfektionen pro Tag“

Die neuen Einschränkungen betreffen unter anderem die österreichische Fußball-Bundesliga und Einrichtungen wie die Staatsoper. Bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze dürfen laut der Nachrichtenagentur APA künftig in Innenräumen höchstens sechs Menschen zusammenkommen und draußen maximal zwölf.

Bei höheren Teilnehmerzahlen muss die Veranstaltung den Behörden gemeldet werden. „Das gilt überall“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz laut APA. „Das betrifft das Restaurant genauso wie den Yoga-Kurs.“

Auch bei professionellen Veranstaltungen dürfen keine Speisen & Getränke verabreicht werden & die max. Personenanzahl wird auf 1.000 Indoor & 1.500 Outdoor reduziert. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 19, 2020

Kurz mahnte die Bürger eindringlich, zur Eindämmung der Pandemie beizutragen. Die nächsten Monate würden ein „rot-weiß-roter Kraftakt“, sagte der Kanzler mit Bezug auf Österreichs Landesfarben.

„Wenn der Trend so weitergeht, haben wir 6000 Neuinfektionen pro Tag im Dezember“, warnte Kurz. (dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Swr_Orf_Walser/dpa