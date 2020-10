Corona in Österreich: Regierungsmitglied infiziert - neue Rekordzahlen bei Infizierten

Das Infektionsgeschehen entwickelt sich in Österreich dramatisch. Wien wurde nun als Coronavirus-Hotspot abgelöst, der liegt jetzt an der Grenze zu Deutschland.

Salzburg löst Wien als Hotspot des Infektionsgeschehens ab. Er liegt somit nun an der Grenze zu Deutschland.

Update vom 17. Oktober, 18.36 Uhr: In Österreich ist erneut eine Rekordzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Samstag 1.747 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Der bisher höchste Tageswert war am Donnerstag mit 1.552 Fällen gemeldet worden. Die Fallzahlen sind seit Anfang September stetig gestiegen - damals lagen sie noch bei unter 400 pro Tag. Die österreichische Regierung will am Montag mit Vertretern der neun Provinzen über neue Schutzmaßnahmen beraten.

Update vom 17. Oktober, 15.45 Uhr: Auch in Österreich spitzt sich die Infektionslage weiter zu. Nun wurde auch ein Mitglied der österreichischen Regierung positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, hat sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg mit Sars-CoV-2 infiziert. Der ÖVP-Politiker ist bisher symptomfrei und hat sich Quarantäne begeben.

+ Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg wurde positiv auf das Coronavirus getestet. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Es besteht der Verdacht, dass sich Schallenberg bei der Außenministerkonferenz am Montag in Luxemburg infiziert haben könnte. An dem Treffen hat auch der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) teilgenommen. Aus Sicherheitsgründen werden nun auch Tests bei allen weiteren Mitgliedern der Regierung vorgenommen.

Corona in Österreich: Infektionslage spitzt sich zu - Corona-Hotspot an deutscher Grenze

Orighinalmeldung vom 16. Okttober:

München - Europaweit erreichen die Corona-Infektionszahlen leider immer neue Höchstwerte. So kämpft auch Deutschland-Nachbar Österreich aktuell mit der wiedererstarkten Ausbreitung. Das Prinzip der Corona-Ampel* soll auch hier helfen. In vier Bezirken ist sie bereits auf rot gesprungen. In Hallein, Innsbruck-Stadt und -Land sowie Wels gilt die maximale Warnstufe.

Coronavirus in Österreich: Vier Bezirke im roten Bereich - fünf weitere an der Grenze

Fünf weitere - Wien, St. Pölten, Röhrbach, Imst, Schwaz und St. Johann - blieben bei Orange. Was auf den ersten Blick zumindest im Fall Wien sehr verblüfft, schließlich war die Hauptstadt bis vor kurzem der Corona-Hotspot in Österreich. Die Infektionscluster seien in den genannten fünf Bezirken allerdings abgrenzbar und gut nachzuverfolgen. Deshalb sprang die Ampel nicht um, berichtet oe24.de.

Innsbruck und Salzburg statt Wien: Corona-Hotspot in Österreich jetzt an der Grenze zu Deutschland

Darüber hinaus hat Wien die traurige Spitzenposition abgegeben. Das stärkste Infektionsgeschehen zieht sich mittlerweile an der deutschen Grenze entlang. Tirol und Salzburg weisen aktuell die höchsten Inzidenzwerte* auf. In Innsbruck ist er beispielweise auf 41,6 angewachsen.

Diese Entwicklung führt zu Quarantäne-Verordnungen unweit von Deutschland. Seit Samstag gilt für die Gemeinde Kuchl eine zweiwöchige Quarantäne. Der Ort liegt nur etwa 20 Kilometer vom deutschen Berchtesgaden entfernt. Eine Ausgangssperre droht aktuell auch in Tirol. Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi sprach von einer „dramatischen Situation“ und will die Maßnahme keinesfalls ausschließen. Auch deutsche Politiker haben darüber bereits sinniert. Kanzlerin Angela Merkel möchte einen zweiten Lockdown natürlich vermeiden, richtet sich nun aber mit einem dramatischen Appell an Deutschland.

Positiv ist, dass die Neuinfektionen in Österreich seit Donnerstag (15. Oktober) wieder rückläufig sind. 1.552 Neuinfektionen registrierten die Behörden an diesem Tag. 1.163 am Freitag. Zum Samstag meldete das Gesundheitsministerium mit 977 Neu-Infizierten erneut einen niedrigeren Wert. Zwischenzeitlich wurden insgesamt 63.621 Personen positiv getestet. (moe) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

