Corona-Lockerungen und Omikron: Kommt die Delta-Variante zurück?

Von: Felix Durach

Die Omikron-Variante hat sich quasi in ganz Europa als dominante Variante durchgesetzt.

Während europaweit trotz Omikron-Welle Lockerungen durchgeführt werden, stellt sich die Frage, wie es danach weiter geht? Droht sogar eine Rückkehr der Delta-Variante?

Berlin - Bereits seit längerer Zeit hat sich die Omikron-Variante des Coronavirus nun als dominante Mutation in weiten Teilen Europas durchgesetzt. Omikron ist weitaus ansteckender, als die vorhergegangenen Varianten, was sich aktuell auch in den täglichen Neuinfektionszahlen ablesen lässt, die in vielen Ländern auf absolute Rekordwerte angestiegen sind. 234.250 Neuinfektionen registrierte das Robert Koch-Institut für Deutschland alleine am Mittwoch. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 1450.

Trotz der hohen Zahlen droht aktuell jedoch wohl keine Überlastung des Gesundheitssystems. Das liegt einerseits an den durch Omikron ausgelösten milderen Krankheitsverläufen und andererseits an der steigenden Impfquote. Der Ruf nach Lockerungen wird somit in ganz Europa lauter. Während Länder wie Großbritannien oder Dänemark schon seit längerem auf weitreichende Maßnahmen verzichten, zieht nun auch Italien nach. Deutschland hält sich bisher noch zurück, was weitreichende Lockerungen angeht.

Coronavirus: Droht eine Rückkehr von Delta? Zahlen in der Schweiz steigen leicht

Ein Grund für diese Zurückhaltung ist auch die Sorge vor einer Zeit nach der Omikron-Welle. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnte zuletzt immer wieder davor, dass Omikron nicht die letzte Corona-Welle sein muss und neue Mutationen auftauchen könnten. Auch eine weitere Mutation der Delta-Variante hält Lauterbach für möglich. Andere Experten sorgen sich ebenfalls davor, dass die Delta-Variante zurückkommen könnte, wenn die Omikron-Welle überstanden ist. Die Münchner Virologin Ulrike Protzer schätzte die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios zuletzt gegenüber der Funke Mediengruppe als „absolut möglich“ dar.

Unsicherheit über die Zukunft der Delta-Variante herrscht auch in der Schweiz, wo Infektionen mit Delta im Vergleich zu Omikron zwar deutlich seltener vorkommen, jedoch nicht vollends von der Tagesordnung verschwunden sind. Die Delta-Variante mache nach Kalkulationen der ETH Zürich aktuell zwischen zwei und fünf Prozent der Neuinfektionen aus. Bei ca. 26.000 Neuinfektionen am Tag wären das bis zu 1000 Infektionen mit der Delta-Variante. Im Vergleich dazu gab das Robert Koch-Institut in seinem Wochenbericht am 3. Februar den Anteil an Delta-Infektionen in den gemeldeten Fällen mit 5,4 Prozent an - Tendenz sinkend. In der Schweiz stiegen die Delta-Fälle zuletzt nach Informationen des Schweizer Bundesamts für Gesundheit sogar wieder leicht an.

Coronavirus: Erneute Delta-Welle? „Wir können nicht sagen, ob Delta bleiben wird oder nicht“

Prognosen über die Zukunft gestalten sich dennoch schwierig. „Wir sehen in manchen Ländern noch Überbleibsel von Delta, aber wir können noch nicht sagen, ob Delta bleiben wird oder nicht“, so die Epidemiologin Emma Hodcroft gegenüber der Luzerner Zeitung. Auch die in der Schweiz eingesetzte Taskforce Coronavirus verhält sich vorsichtig und wage bei Ausblicken in die Zukunft. „Es können keine eindeutigen Schlüsse über eine eventuelle Rückkehr von Delta gezogen werden“, so die Taskforce gegenüber der Luzerner Zeitung.

Für die Zeit nach Omikron sind jedoch auch andere Szenarien denkbar. Der Berliner Virologe Christian Drosten sprach zuletzt von der Möglichkeit einer neuen Corona-Variante, die Elemente von Omikron und Delta in sich vereinen könnte. Der Höhepunkt der Omikron-Welle in Deutschland steht nach Einschätzung diverser Experten noch bevor. Ein Blick auf die Zahlen könnte dann verraten, ob sich die Delta-Variante weiter halten kann. (fd)