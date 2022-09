EU-Kommission lässt angepassten Omikron-Impfstoff zu

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Die EU-Komission hat einen neuen Booster-Impfstoff zugelassen, der auf die Variante Omikron angepasst ist. (Symbolbild) © Imago/ M. Stolt

Die EU-Kommission hat einen weiteren, an Omikron angepassten Impfstoff zugelassen. Die EMA hatte zuvor eine Empfehlung für den Biontech Impfstoff ausgesprochen.

Brüssel - Die Europäische Kommission hat einen weiteren, an Omikron angepassten Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Der Booster der Unternehmen Biontech/Pfizer richte sich gegen die aktuellen Corona-Varianten, teilte Präsidentin Ursula von der Leyen am Montag auf Twitter mit.

EU-Kommission lässt neuen Omikron-Booster zu

„Wir wissen, dass Covid immer noch eine Bedrohung ist“, schrieb die Kommissionspräsidentin auf Twitter. Deshalb habe sie anlässlich der EMA-Empfehlung den neuen Booster-Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen. „Das wird uns helfen, im Herbst sicherer zu sein“, argumentiert von der Leyen.

Ein Expertenausschuss der EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte zuvor die Zulassung des an die Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 angepassten Vakzins empfohlen. Erwartet werde ein breiterer Schutz gegen verschiedene Corona-Varianten, teilte die EMA mit. Empfohlen werde die Impfung für Menschen ab 12 Jahren als Auffrischung. BA.4/BA.5 sind die Omikron-Sublinien, die derzeit nach Daten aus Stichproben quasi alle Corona-Infektionen in Deutschland verursachen.

Neuer Booster-Impfstoff auf Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepasst

Wegen der Aktualität gibt es zu dem BA.4/BA.5-Impfstoff noch keine abgeschlossenen klinischen Studien. Wie die EMA am Montag erklärte, berücksichtigte der Expertenausschuss alle verfügbaren Daten - zum Beispiel auch zu dem erst kürzlich in der EU zugelassenen angepassten Impfstoff, der auch auf die Omikron-Sublinie BA.1 abzielt. BA.1 zirkuliert in Deutschland mittlerweile nicht mehr. Die EMA nimmt an, dass der an BA.4/BA.5 angepasste Impfstoff vergleichbar sicher ist wie der an BA.1 angepasste Booster und der ursprüngliche Biontech/Pfizer-Impfstoff, zu dem es große Datenmengen gebe. (sf/dpa)