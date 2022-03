Omikron als mögliche Gefahr für die Urlaubsplanung: Wie wird der Corona-Sommer?

Von: Max Darga

Teilen

Oft hat man derzeit das Gefühl, dass die Pandemie eigentlich vorbei ist. Doch ist sie das? Wie sieht es mit Corona und der Omikron-Variante im Sommer aus?

Mainz - Die Temperaturen steigen, die Sonne kommt raus und mit dem Eintreffen des Frühlings rückt auch der Sommer näher. Das Coronavirus war in den vergangenen Jahren über den Sommer immer wieder in den Hintergrund gerückt. Wie wird es dieses Jahr aussehen?

Vor dem kommenden Herbst wird ja bereits immer wieder gewarnt. Laut Expertenmeinungen gibt es aber auch für den Sommer Dinge die zu beachten sind und schon jetzt Anhaltspunkte dafür, dass die warme Jahreszeit dieses Jahr etwas anders laufen wird, als 2020 und 2021.

Corona im Sommer 2022: Experte sieht Potenzial zur Entspannung der Lage

Noch bevor über die Lage im Sommer gesprochen werden kann, muss natürlich erwähnt werden, dass in Deutschland zum 20. März gelockert werden soll - umfassend und in vielen Bereichen. Einen regelrechten Freedom Day wird es dabei wohl nicht geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erteilte am Dienstag (15. März) dem „Freedom Day“ eine Absage. Angesichts der hohen Infektionszahlen meinte er: „Wir sind nicht in der Situation, als dass man jetzt alle Maßnahmen fallen lassen könnte.“

Eine ähnliche Ansicht wie Lauterbach teilt auch Martin Stürmer, Virologe und Leiter eines Medizinlabors in Frankfurt. Er sagte dem ZDF: „Jetzt zu lockern, wo die Fallzahlen am höchsten sind, ist natürlich der falsche Zeitpunkt.“ Er meint, dass es Potenzial für den Sommer gebe, dass er entspannt werden kann. Man dürfe aber nicht leichtsinnig sein. Es bleibe zunächst abzuwarten, wie sich die Lage mit den Lockerungen entwickelt. Dabei seien die nächsten Tage ausschlaggebend.

Dass einige Maßnahmen wegfallen, sieht Stürmer nicht per se als problematisch. Nur weil es die Maskenpflicht nicht mehr gibt, hieße das nicht, dass zwangsläufig niemand mehr Masken tragen wird. Er ist der Meinung, dass man mehr aufklären und weniger gängeln müsse.

Corona: Omikron-Subtyp BA.2 auch im Sommer gefährlich?

Was weniger optimistischen Menschen wohl gerade sauer aufstoßen könnte, ist der neue Subtyp BA.2 der Omikron-Variante. Dieser ist nach aktuellen Erkenntnissen nochmal deutlich ansteckender als der erste Subtyp BA.1. Könnte dieser Subtyp uns möglicherweise den Sommer sprichwörtlich verregnen?

Lesen Sie auch Über 2000! Bayern-Inzidenz erreicht vor MPK neuen Höchstwert - Söder erneuert Ampel-Kritik Die nächste MPK steht an: Bund und Länder diskutieren am Donnerstag über Corona – aber nicht nur. Söder äußerte vorher Kritik. Alle News im Ticker. Über 2000! Bayern-Inzidenz erreicht vor MPK neuen Höchstwert - Söder erneuert Ampel-Kritik „Herr Kanzler Scholz, ...“: Selenskyj erhebt vor dem Bundestag Vorwürfe - Streit im Plenum folgt Was tun im Ukraine-Krieg? Wolodymyr Selenskyj hat eine stark historisch geprägte Rede vor dem Bundestag gehalten - er sprach Olaf Scholz persönlich an. „Herr Kanzler Scholz, ...“: Selenskyj erhebt vor dem Bundestag Vorwürfe - Streit im Plenum folgt

Stürmer sieht hierbei keinen Anlass zur größten Sorge. Da der März eine Art Übergangsphase darstelle, könne sich gegen Ostern mit steigenden Temperaturen eine Entspannung der Lage andeuten. Hinzu komme, dass diejenigen, die sich bereits mit dem Subtyp BA.1 angesteckt haben, wohl auch relativ gut vor einer Infektion mit BA.2 geschützt sind. „Insofern bin ich immer noch optimistisch, dass wir - wenn der Omikron-Impfstoff und die warme Jahreszeit kommen - deutlich entspannter werden können.“

Corona: Sommerwelle unwahrscheinlich laut Experten

Ein erneutes rasantes Ansteigen der Neuinfektion im Sommer - also eine Sommerwelle -hält auch Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, für unwahrscheinlich. Doch dass sich Omikron nur bedingt von höheren Temperaturen von der Verbreitung abhalten lässt, zeigte es schon bei seiner Entdeckung in Südafrika. „Dass die Inzidenzen allerdings wie letztes Jahr im einstelligen Bereich sind, wage ich zu bezweifeln“, meint Watzl beim ZDF mit Blick auf den Sommer.

Viele schwere Verläufe erwarte Watzl nicht, wohl aber, dass Omikron für bestimmten Menschengruppen problematisch werden könnte. „Das sind zum einen Ungeimpfte mit Vorerkrankungen und zum anderen Menschen mit einer Immunschwäche, die nicht richtig auf die Impfung reagiert haben.“

Corona: Was ist die Einschätzung der Experten für den Urlaub im Sommer?

Die Frage, die wohl einige während der Sommerplanung umtreibt, ist, ob was das Virus außerhalb von Deutschland treiben wird. Wird es Risikogebiete geben? Auf welche Maßnahmen muss man sich einstellen? Im Detail lassen sich diese Fragen noch nicht beantworten und dennoch gibt sich Watzl optimistisch: „Auch in vielen anderen Ländern wird die Inzidenz über den Sommer gering sein.“

Sofern sich das Coronavirus nicht wieder verändert ist auch der kommende Herbst keine große Bedrohung. Behält Omikron die Oberhand könnte man nach Watzls Ansicht möglicherweise mit wenigen Maßnahmen und einem angepassten Omikron-Impfstoff auch mit wenigen Maßnahmen durch den nächsten Winter kommen.(mda)