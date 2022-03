Omikron überstanden und dann schon wieder positiv? Experten erklären wie das passieren kann

Von: Max Darga

Ist die Corona-Erkrankung ist man fürs Erste sicher vor einer erneuten Erkrankung, oder? Eine Studie hält Reinfektionen mit Omikron für gut möglich.

Berlin - Vor kurzem war es noch eine recht verbreitete Ansicht, dass man nach einmaliger Erkrankung mit dem Coronavirus recht gut geschützt sei. Wer die Krankheit durchgemacht hat, sollte zumindest mittelfristig nicht noch einmal erkranken, so der mutmaßliche Gedankengang. Doch laut einer US-Studie könnte sich bald ein Trend abzeichnen, wonach sich Menschen immer öfter erneut mit Corona anstecken - bei früheren Varianten war dies so nicht zu beobachten. In Deutschland ist laut dem RKI aktuell noch kein Fall bekannt.

Die Vermutung von Experten ist aber, dass die Omikron-Variante durch ihren generell gesehen milderen Verlauf für einen solchen Trend verantwortlich sein könnte. Sie kann sich der körpereigenen Immunantwort entziehen und macht eine neuerliche Infektion innerhalb kurzer Zeit möglich, so die Theorie. Aktuell setzt sich auch noch der Omikron-Subtyp BA.2 in Deutschland durch.

Reinfektion mit Omikron? Schwächere Immunantwort könnte Grund sein

„Die Situation ist jetzt wirklich anders. Wir haben es hier mit einer Variante zu tun, die viele immunvermeidende Eigenschaften hat“, sagt Laith Abu-Raddad, ein Epidemiologe für Infektionskrankheiten bei Weill Cornell Medicine-Qatar in Doha, dem Nature Magazin. In Studien wurde festgestellt, dass Omikron den Immunschutz der Impfung überlisten kann. „Die Fähigkeit von Omikron, Menschen mit einer durch Impfung oder Infektion hervorgerufenen Immunität zu infizieren, ist einer der Hauptgründe für den jüngsten Anstieg“, sagt Marm Kilpatrick von der University of California, Santa Cruz. Von dieser Universität stammt auch die Studie, die die Gefahr von Reinfektionen mit Omikron aufzeigte und damit eine Diskussion startete.

Der ehemalige Harvard-Epidemiologe Eric Feigl-Ding erklärt auf Twitter, dass es viele Anekdoten hinsichtlich einer Reinfektion mit Omikron gebe. „Es ist auf jeden Fall möglich, sich nochmal mit Omikron anzustecken, wenn Ihre erste Infektion eine leichte war, die Ihr Immunsystem nicht ausreichend angeregt hat oder Sie immungeschwächt sind.“

Gegenüber FOCUS Online teilt der Virologe Friedemann Weber eine ähnliche Sicht: „Wir nehmen an, dass bei einer Infektion die Stärke der Immunantwort mit der Stärke der Symptome korreliert“, erklärt er. „Die Omikron-Infektion verläuft ja in vielen Fällen milder als bei Delta.“ Er weißt aber auch darauf hin, dass erneute Infektionen mit Omikron klar von chronischen Erkrankungen abgegrenzt werden müssten. Was diese Erkenntnisse für das Thema Long-Covid bedeuten, ist dabei noch nicht klar.

Reicht eine Omikron-Infektion aus, um geschützt zu sein oder braucht es die Impfung zusätzlich?

Nach der Einschätzung des Virologen gegenüber FOCUS Online bringt der Genesenen-Status nach einer Omikron-Infektion auch ohne Impfung eine gute Basis mit sich, um eine bessere Immunantwort auf eine weitere Omikron-Infektion zu haben. Das Immunsystem reagiere demnach immer noch stärker auf eine Infektion, als bei Fehlen von Impfung und vorheriger Corona-Erkrankung. Einen gewissen Schutz gibt es also, trotz Gefahr einer Reinfektion.

Wer bereits die Impfung mit einem Corona-Impfstoff und danach eine Omikron-Infektion hatte, hätte einen klaren Vorteil, so Weber. Die Antikörperbildung werde durch die Omikron-Infektion verbreitert, was zu einem besseren Schutz vor anderen Varianten führe. Ein milder Verlauf, da sind sich die Experten recht einig, führt wohl zu weniger Antikörpern - sowohl gegen Omikron als auch gegen Delta. (mda)