Sommerurlaub in Corona-Zeiten: Welche Länder lassen überhaupt Touristen rein?

Im Sommer machen die Deutschen Jahr für Jahr die Reisewelle. Das wird in Corona-Zeiten nur eingeschränkt möglich sein. Wo können wir diesmal urlauben?

Die Welt ächzt nach wie vor unter der Corona-Krise .

. Mit den Pfingstferien nähert sich aber auch die Urlaubszeit.

Das stellt sich die Frage: Welche Reiseziele sind trotz der Pandemie überhaupt möglich?

München - Sorgen um Gesundheit und Zukunft, Doppelbelastung mit Kinderbetreuung und viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden - so sehnlich wie in diesem Jahr haben viele den Sommerurlaub wohl noch nie herbeigesehnt.

Durch teils noch geltende Einreiseverbote werden Fernreisen wahrscheinlich noch nicht möglich sein - doch einige europäische Länder sowie innerdeutsche Ziele dürften dann wieder locken. Schon zu Pfingsten kann im Inland voraussichtlich wieder gereist werden.

Corona-Krise und Tourismus: Noch kein Datum für Grenzöffnungen

Über Grenzöffnungen will Innenminister Horst Seehofer vor Pfingsten entscheiden: Bis 15. Mai bleiben die Schlagbäume nach aktuellem Stand noch in der Waagerechten. Die EU plant zwar eine einheitliche Regelung, doch das dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen schwer durchsetzen lassen. Während in einigen Ländern auf zeitnahe Besuche von Touristen gedrängt wird, wollen andere Nationen nichts überstürzen.

Sehr offen präsentiert sich bereits seit einiger Zeit Österreich - inklusive der Hoffnung auf zahlreiche Urlauber aus Deutschland. Über eine Sonderregelung für Bürger der Bundesrepublik wurde bereits laut nachgedacht. Bundeskanzler Sebastian Kurz geht davon aus, „dass es zum Öffnen der Grenze zu Deutschland kommen wird noch vor dem Sommer“. Konkreter wurde er aber noch nicht.

Urlaub in der Corona-Krise: Italien, Niederlande, Belgien

In den Niederlanden könnten ab 1. Juli Campingplätze und Ferienparks öffnen. Dann soll auch die Anmietung von Unterkünften möglich sein. Auch Belgien bleibt vorsichtig. Private Reisen sind verboten, an der Grenze zu Deutschland wird kontrolliert.

Bessere Aussichten haben da die Italien-Freunde. In Südtirol etwa werden die Hotels wohl - auch auf Druck der Tourismusbranche - ab 25. Mai wieder Gäste aufnehmen. Laut FAZ werden die Vorbereitungen für eine Sommersaison unter Corona-Vorzeichen getroffen. Es soll ein bilaterales Reiseabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz angestrebt werden.

Corona-Sommerurlaub 2020: Spanien und Mallorca? Frankreich?

So weit ist Spanien - vom Virus ähnlich hart getroffen wie Italien - noch nicht. Dort erfolge die Rückkehr zur Normalität im Idealfall Ende Juni. Deutsche Urlauber sind wohl erst ab Juli denkbar, die Kanaren nahe der marokkanischen Küste hoffen bereits auf die Hochsaison im Herbst. Hotels auf Mallorca werden von der Erlaubnis zur Wiedereröffnung vorerst mangels Gästen wohl keinen Gebrauch machen, wie die Mallorca Zeitung vermutet.

Frankreich plant derweil eine schrittweise Öffnung der Grenzen ab 15. Juni. Fast überall im Land - mit Ausnahme einer Zone im Nordosten mit dem Elsass, Lothringen, dem Burgund sowie der Region rund um Paris - könnten Restaurants ab Anfang Juni wieder öffnen. Noch ist aber nicht sicher, ob davon auch Touristen profitieren werden. Entsprechend können auch Sommerurlaube noch nicht eingeplant werden.

Urlaub während Corona-Zeit: Pfingsten in die Türkei oder Griechenland?

Die Türkei befindet sich erst im Anfangsstadium der Lockerungen, die Hoffnung liegt auf regelmäßigen Urlaubsreisen ab Juli. Deutsche Reisende dürfen wohl ab 15. Juni wieder ins Land, könnten sich dann aller Voraussicht nach auch frei und ohne Einschränkungen bewegen. Ab 1. Juni können Hotels wieder Touristen beherbergen.

In Griechenland läuft alles auf den 1. Juli hinaus. Voraussetzung für die Einreise von Touristen ist jedoch ein negativer Corona-Test im Heimatland. Hier sollen „sichere Reisekorridore“ für Länder geschaffen werden, die der Pandemie ähnlich erfolgreich getrotzt haben.

Pfingst-Urlaub in der Corona-Krise: Kroatien oder Dänemark?

Auf der kroatischen Halbinsel Istrien sind Hotels und Campingplätze ab 11. Mai wieder geöffnet. Touristen können wohl im Juni wieder ins Land reisen - allerdings ebenfalls nur nach einem negativen Corona-Test vor Reiseantritt. Kroatien setzt wohl auf so genannte „Tourismuskorridore“, freies Umherreisen im Land werde nach FAZ-Informationen nicht gern gesehen.

Geduld brauchen Reisewillige mit einem Faible für Skandinavien. Aktuell gibt es keine Anzeichen für eine baldige Grenzöffnung. Dänemark will bis 1. Juni darüber entscheiden, Norwegen wohl im Laufe jenes Monats. Nach Schweden, das beinahe ohne Einschränkungen durch die Krise marschierte, ist die Einreise prinzipiell möglich, Touristen sollen im Land laut FAZ jedoch vorerst nicht willkommen sein.

Neues Erscheinungsbild: Immer mehr Menschen tragen einen Mundschutz.

Corona und Urlaub: Tschechien und Großbritannien?

Tschechien will über einen genauen Plan beraten, dort könnten sich die Grenzen im Juli wieder öffnen. In Polen sind zwar Hotels wieder geöffnet, doch die Entscheidung über die Möglichkeit einer baldigen Einreise von Touristen ist noch nicht getroffen worden.

Großbritannien rüstet sich offenbar ebenfalls für eine Öffnung, baut aber angesichts der Erfahrungen mit mehr Todesopfern als jedes andere europäische Land anscheinend eine Sicherheitsstufe ein. Laut Times und BBC will Boris Johnson eine zweiwöchige Quarantäne für Reisende verhängen.

Urlaub in der Corona-Krise: Maas will keine zweite Rückholwelle von Touristen

Auch in Berlin wird vor allzu viel Risiko zugunsten von besonderen Urlaubserlebnissen gewarnt. „Wenn man zurückschaut, kann man sehen, dass genau da die großen Ansteckungsgefahren lauern“, betont Kanzleramtsminister Helge Braun. Und Außenminister Heiko Maas verdeutlicht im Hamburger Abendblatt: „Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen.“

Egal, wohin der Urlaubsweg auch führen wird: Sicher dürfte sein, dass abgesehen von Reisen in die Einsamkeit der Natur überall Einschränkungen lauern werden. Das Einhalten der Abstandsregeln wird das A und O, große Gruppenveranstaltungen werden tabu sein. Und auf die Mundschutzmaske sollte besser auch nicht verzichtet werden.

