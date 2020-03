Hamsterkäufe: Virologe widerspricht der Bundesregierung und gibt Risikogruppen einen dringenden Rat

Gleich vorneweg, ich gehöre zur Risikogruppe, da ich Diabetiker bin. Doch will ich mal bei all den Menschen hier, die in den Kommentaren Bilder zeichnen, die einer Auslöschung der Menschheit gleichkommen, bzw., die Verhaltensmaßnahmen aufzeigen die man bei einem Killervirus eventuell aufrufen sollte, wieder die Vernunft in Gewissen zurückholen!

Die aktuellen Maßnahmen dienen ausschließlich dazu unser Gesundheitssystem so zu "entlasten" das nicht Menschen sterben müssen die man mit moderner, uns aktuell zur Verfügung stehender Medizin durch diese Infektion bringen kann.

Die hochgerechneten Zahlen der Toten, die durch den Virus sterben werden, werden auch sterben (aud der aktuell basierenden Datenbasis sind dass dann ca. ausgehend von den 70% von 81 Mio. (56,7 Mio.) und der aktuellen Mortalitätsrate von 0,3% = 170 000.

Sollten wir es nicht schaffen die Kurve ab zu flachen werden aus den 170000 zwischen 250.000 und 500.000.

Dazu dienen nun diese Maßnahmen.

Aber um gleich allen die Luft aus den Segeln zu nehmen:

Im Jahr 2017 starben Herz-Kreislauf Erkrankungen 344.500, an Krebs 227.600. All das lässt die Bevölkerung "kalt" da man sich an diesen Krankheiten nicht anstecken kann.

Aber auch die Influenza hat 2017/2018 ÜBER 25.000 Tote gefordert obwohl wir keine Pandemie hatten und Impfstoffe und keine Kapazitätsgrenzen.

Was will ich damit sagen?:

1. Das Leben ist ein Risiko, auch wenn wir Menschen immer noch denken alles beherrschen zu können....

2. Jedes Jahr sterben mehr als doppelt so viele Menschen an unheilbaren Krankheiten als durch Corona (eventuell), selbst wenn wir einfach alles laufen lassen würden.

Hört auf mit der Panikmache!

Handelt vernünftig im Sinne der Gesellschaft. Alle die, die nicht zu einer Risikogruppe gehören haben die Verantwortung auf die zu achten die nun in großer Gefahr sind und ihnen zu helfen. Das schaffen wir aber nicht, wenn jede weiß wie es besser geht oder mit dem Finger auf andere zeigt und mitteilt was die schon wieder falsch gemacht haben. Selbst wenn dem so ist, ändert dieses sinnlose Anprangern nichts.

Fant an zu helfen, meldet euch freiwillig in der Nachbarschaftshilfe zum einkaufen für Menschen auf Risikogruppen.Folgt dem Aufruf des RKI die Händeringend nach "Containment Scouts" suchen (bezahlt).

Hört auf zu jammern und alles besser zu wissen, packt einfach mal an!