RKI-Wochenbericht: „Eher Seitwärtsbewegung als sinkender Trend“

Dashboard des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag (28. Juli 2022): Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 630,4. Der Wochenbericht weist daraufhin, dass aktuell eher eine Seitwärtsbewegung als ein sinkender Trend besteht. © IMAGO/Rene Traut

Die Omikron-Sublinie BA.5 dominiert in Deutschland. Laut RKI-Wochenbericht findet sich BA.5 in neun von zehn Proben. Die Experten erwarten eine Zunahme der Covid-19-Intensivpatienten.

Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet für die kommenden Pandemie-Monate mit großen Problemen. Schon jetzt gebe es in Deutschland trotz eines Rückgangs der hohen Inzidenzen einen Anstieg bei den Hospitalisierungen, auch die Intensivstationen füllten sich, so Lauterbach am Freitag zum Kölner Stadt-Anzeiger. Der Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) bestätigt diese Befürchtungen - und weist darauf hin, dass es sich bei den fallenden Inzidenzen eher um eine Seitwärtsbewegung als um einen sinkenden Trend handelt.

RKI-Wochenbericht: Omikron in neun von zehn Proben enthalten

Wie aus dem RKI-Wochenbericht vom Donnerstag hervorgeht, hat sich die Omikron-Sublinie BA.5 des Coronavirus in Deutschland weitestgehend durchgesetzt: Nach den aktuellsten verfügbaren Daten findet sich die Linie in knapp neun von zehn positiven Proben. Die seit Mitte Juni in Deutschland dominierende Omikron-Sublinie BA.5 habe mit 89 Prozent die anderen Varianten aktuell fast vollständig verdrängt, so der Bericht.

Der weitere Verlauf der Pandemie und der Schutz von vulnerablen Gruppen hänge neben dem Auftreten neuer Virusvarianten und der Inanspruchnahme der angebotenen Impfungen wesentlich vom Verhalten der Bevölkerung ab, mahnt das RKI. Die Experten rufen weiter dazu auf, die Empfehlungen zum Vermeiden von Ansteckungen „unbedingt“ einzuhalten. Die Werte zu akuten Atemwegserkrankungen in der Gesamtbevölkerung wie die Zahl der Arztbesuche seien weiterhin höher als in den Vorjahren um diese Zeit.

RKI sieht Seitwärtsbewegung bei Corona-Inzidenzen - keinen sinkenden Trend

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank in der aktuellen Woche im Vergleich zur Vorwoche leicht: Momentan liegt sie bei 630,4, vor einer Woche waren es noch 740,1. Es sei „eher eine Seitwärtsbewegung als ein sinkender Trend zu beobachten“, so die Experten. Der Rückgang der Inzidenz sei in den jüngeren Altersgruppen zwischen 5 und 34 Jahren am stärksten gewesen. In den hohen Altersgruppen der über 80-Jährigen stieg die Inzidenz indes weiter an.

Das RKI rechnet „auch in den kommenden Wochen noch mit Fällen und, vor allem in den höheren Altersgruppen, mit Hospitalisierungen, der Zunahme intensivmedizinischer Behandlungen und mit Todesfällen“. Die Fälle, die mit einer schweren akuten Atemwegsinfektion und einer Covid-Diagnose im Krankenhaus behandelt wurden, habe sich auf einem „erhöhten Niveau“ stabilisiert. Insgesamt gab es demnach mehr Menschen, die mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation behandelt werden mussten: Mit Stand Mittwoch habe sich die Zahl auf 1587 Fälle erhöht. In der Vorwoche waren es noch 1330 Corona-Intensivpatienten. Bei den Corona-Todesfällen spricht das RKI von einem Plateau von wöchentlich knapp über 400.

Das Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als hoch ein - gleichzeitig sei auch die Belastung des Gesundheitswesens „hoch“. Die Politik will Deutschland nun für die Corona-Welle im Herbst wappnen und diskutiert derzeit die kommenden Corona-Regeln. Denn ab 23. September laufen die derzeit geltenden Maßnahmen aus. Mit Ergebnissen könne man „in sehr kurzer Zeit“ rechnen, versprach Lauterbach. (bme/dpa/AFP)