Coronavirus: Sachsen beschließt Ausgangsbeschränkung - Kompletter Ort in Thüringen unter Quarantäne 

Die Corona-Krise trifft die ganze Welt. Deutschland ist eins der am stärksten betroffenen Länder. Allerdings ist die Situation in Ostdeutschland nicht so schlimm wie im Westen.

Die Coronavirus-Pandemie trifft Deutschland hart.

Die Zahl der Infizierten ist eine der höchsten weltweit.

Die neuen Bundesländer im Osten sind aber, weniger betroffen, als der Westen.





22.02 Uhr: In Thüringen wurde ein kompletter Ort unter Quarantäne gestellt. Neustadt am Rennsteig in der Landgemeinde Großbreitenbach im Thüringer Ilm-Kreis wird zwei Wochen lang isoliert, das berichtet der MDR.

Die Sprecherin des Landratsamtes erklärte, dass die 900 Bewohnern per Lautsprecherdurchsage über die Quarantäne informiert wurden. Über das weitere Vorgehen berate ein Krisenstab. Die Versorgung der Bürger soll sichergestellt werden.

Grund für die Quarantäne sind sechs Personen aus Neustadt am Rennsteig, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Gesundheitsamt hat insgesamt 69 Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig gemacht. Es gelte ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Zutritt in den Ort werde laut dem Landratsamt nur in Ausnahmefällen und unter Vollschutz zugelassen.

Coronavirus: Sachsen beschließt Ausgangsbeschränkung

16.48 Uhr: Das Land Sachsen verschärft jetzt auch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Von Montag null Uhr an gilt für den gesamten Freistaat eine Ausgangsbeschränkung. Danach ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne triftigen Grund untersagt, wie Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) am Sonntag in Dresden sagte. Wege zur Arbeit und zum Einkaufen bleiben erlaubt. Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie der Besuch des eigenen Kleingartens sind weiter möglich.

Es gehe darum, die physischen Kontakte der Menschen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, sagte Wöller. Die Beschränkungen gelten zunächst für zwei Wochen.

Coronavirus: Deutschland beschließt Kontaktverbot

Update vom 22. März 2020, 16.01 Uhr: Bund und Länder wollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus* ein umfassendes Kontaktverbot beschließen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag bei einer Telefonkonferenz darauf, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Eine Gruppe von zwölf Ländern hatte sich bereits vor der Schaltkonferenz im Grundsatz auf ein umfassendes Kontaktverbot verständigt. Dazu gehörten Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Coronavirus: Ost-Bundesländer weniger von Coronavirus betroffen

Erstmeldung vom 22. März 2020:

Dresden - Die Coronavirus-Pandemie hat die ganze Welt im Griff. Das öffentliche Leben steht fast überall still. Die Zahl derInfizierten und Toten steigt täglich drastisch. Auch Deutschland ist stark vom Virus getroffen. In Europa gibt es nur in Italien und Spanien mehr Infizierte. Besonders stark betroffen sind Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die neuen Bundesländer im Osten der Republik gibt es deutlich weniger Infizierte.

Coronavirus: Ostdeutschland weniger stark betroffen

Den Daten der Johns Hopkins Universität zufolge sind in Deutschland 23.937 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 22. März 15.45 Uhr). Ein Großteil der Fälle stammt aus NRW (7.361), Bayern (4.457) und Baden-Württemberg (3.818). Im Osten sind die Zahlen viel geringer. Berlin (1.025) ist am stärksten betroffen, gefolgt von Sachsen (650), Brandenburg (315), Thüringen (307), Sachsen-Anhalt (269) und Mecklenburg-Vorpommern (182).

Ostdeutschland könnte aber von den wirtschaftlichen Folgen jedoch stärker getroffen werden als die westlichen Bundesländer. Knapp 30 Jahre nach der Wende ist die Wirtschaftsstruktur noch immer deutlich schwächer. Außerdem haben viele Unternehmen im Westen durch die meist längeren Firmen-Geschichte größere Reserven und können so Verluste besser auffangen.

Coronavirus: Maßnahmen zögerlicher als im Westen

Während einzelne Bundesländer wie Bayern* und das Saarland mit Maßnahmen wie kompletten Schulsperrungen oder Ausgangsbeschränkungen* vorpreschten und vor den anderen Bundesländer einführten, waren die meisten der neuen Bundesländer, wie auch andere aus dem Westen zögerlicher.

Zwar beschlossen sie ähnliche Maßnahmen jedoch später und teilweise nicht so drastisch. Sachsen beispielsweise zog aber schnell nach. Das Bundesland will mit Strafen gegen Menschenansammlungen in Zeiten der Corona-Krise vorgehen. Verstöße gegen Vorgaben der Behörden sollen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden können, teilte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag mit. Grundlage sei das Infektionsschutzgesetz. Eine Größenordnung für Ansammlungen wurde dabei nicht genannt.

