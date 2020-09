Schulstart trotz Corona: Bayern legt neue Regeln für erkältete Schüler fest

In Bayern sollen die Schulen trotz der Corona-Krise Anfang September öffnen. Ministerpräsident Markus Söder verkündete nun allerdings weitreichende Neuerungen inklusive einer Maskenpflicht.

Die Schulen in Bayern öffnen am 8. September.

Der Termin fällt in eine Zeit, in der die Coronavirus-Zahlen wieder ansteigen.

Markus Söder gab deshalb nun weitreichende Neuerungen für den Schulstart im Freistaat bekannt.

Update vom 3. September: Das bayerische Kultusministerium hat nun die Regeln zum Schulbesuch erkälteter Schüler veröffentlicht. Demnach dürfen Kinder und Jugendliche bei leichten Symptome wie Schnupfen und gelegentlichem Husten erst dann in die Schule, wenn sie innerhalb von 24 Stunden kein Fieber entwickelt haben. Bis dahin müssen sie zuhause bleiben. Eine Ausnahme gibt es für Grundschüler, wie aus dem überarbeiteten Rahmen-Hygieneplan des Ministeriums hervorgeht. Kranke Kinder mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben.

Eine Ausnahme von dieser Grundlinie gibt es - analog zu den Kindertagesstätten - für Grundschüler und die Grundschulstufen der Förderzentren: Sie dürfen mit milden Krankheitszeichen wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten weiter in die Schule, sofern die Zahl der Neuinfektionen in der Region bei unter 50 je 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen liegt (sogenannte 7-Tage-Inzidenz*).



Sind sie schwerer erkrankt, müssen jedoch auch die Jüngsten zu Hause bleiben. Und zwar so lange, bis sie mindestens 24 Stunden lang höchstens noch leichte Symptome haben und seit 36 Stunden fieberfrei sind. Liegt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis des Betroffenen bei über 50 je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, dürfen die Schülerinnen und Schüler nur nach Vorlage eines negativen Tests auf das Coronavirus oder eines ärztlichen Attests wieder in die

Schule.

Schulstart in Bayern trotz Coronavirus: Söder mit Masken-Neuerung - der Überblick

Erstmeldung vom 31. August: München - Europaweit steigen die Coronavirus-Zahlen aktuell wieder an. Teilweise ist die Rede von einer zweiten Welle*. Besonders betroffen ist in Deutschland einmal mehr der Freistaat Bayern*. Hier naht nun der Termin für den Schulstart. Trotz der anhaltenden Pandemie will man im Freistaat am Termin (8. September) festhalten. Allerdings verkündete Ministerpräsident Markus Söder nach Beratungen mit Eltern, Lehrer- und Schüler-Vertretern am Montag weitreichende Maßnahmen, um einen Schulstart so sicher wie möglich zu gestalten.

Schulstart in Bayern: Söder verkündet Maskenpflicht im Unterricht - mit einer Ausnahme

Der Kernpunkt dabei ist, dass in Bayern mit dem Schulstart eine Maskenpflicht für alle Schüler im Unterricht besteht. Diese Pflicht gilt zunächst für neun Schultage, also für die ersten beiden Wochen des Schuljahres. Das Tragen von Masken wurde dabei als „Sicherheitspuffer“ bezeichnet. Ausgenommen von der Maskenpflicht im Unterricht sind einzig Grundschüler. Auch Lehrer müssen im Klassenzimmer Masken tragen.

Gipfel mit der Schulfamilie: Sicherheit zuerst! Daher besteht in den ersten zwei Schulwochen eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen. Danach regional begrenzt je nach Infektionsgeschehen. Danke für den konstruktiven Austausch an Schüler-, Eltern- und Lehrerverbände! pic.twitter.com/2wK0NgHje0 — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 31, 2020

Die Maskenpflicht ist Teil des bayerischen Hygienekonzepts, mit dem der Regelbetrieb trotz der anhaltenden Pandemie gewährleistet werden soll. Dazu gehört, dass zur Minimierung der Ansteckungsrisiken mit dem Coronavirus* zudem in den Gebäuden und überall dort, wo kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes gibt.

Corona in Bayern: Söder verkündet Neuerungen zum Schulstart

Nach Ablauf der neun ersten Schultage gilt die Maskenpflicht nach aktuellem Stand nicht mehr. Allerdings kann sie im Anschluss regional begrenzt verlängert oder insgesamt neu verhängt werden. Dies hängt von der Entwicklung der Fallzahlen ab*. Ziel sei es, den Regelunterricht auch in der Krise bestmöglich aufrecht zu erhalten. „Wir wollen wieder Schule haben in Bayern“, sagte Söder.

Formell wird Bayern sein Schulkonzept in der Kabinettssitzung am Dienstag beschließen. Da an dem Bildungsgipfel in der Staatskanzlei auch Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) teilgenommen hatte, ist die Zustimmung in der Koalition sicher.

Schulstart in Bayern trotz Corona: Weitere Neuerungen sollen kommen

Neben der Maskenpflicht will Bayern allerdings weitere Regelungen zum Schutz der Schüler einführen. Dazu zählt etwa, dass auf lange Sicht bessere Belüftungsanlagen in den Schulen installiert werden könnten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist demnach der Schulweg: Es sollen mehr Schulbusse eingesetzt werden, damit ein Gedränge auf dem Weg zur Schule verhindert werden soll. „Der Freistaat übernimmt die Mehrkosten, wenn mehr Busse eingesetzt werden“, teilte Markus Söder mit. Außerdem wird bei der technischen Ausstattung der Schulen nachgebessert: Nach Angaben Söders werden „bis zu 370.000 mobile Geräte für Schüler und Lehrer“ angeschafft.

In Bayern gilt: Präsenzunterricht geht vor Distanzunterricht. Daher helfen wir beim ÖPNV: Der Freistaat übernimmt die Mehrkosten, wenn mehr Busse eingesetzt werden. Bei der technischen Ausstattung legen wir nach und schaffen bis zu 370.000 mobile Geräte für Schüler und Lehrer an pic.twitter.com/GcqyNURxN5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 31, 2020

Der Freistaat geht damit im Kampf gegen das Coronavirus einen ähnlichen Weg wie Nordrhein-Westfalen. Auch hier hatte nach den Ferien für sogar 14 Tage eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen gegolten. Nachdem im bevölkerungsreichsten Bundesland die Fallzahlen entgegen dem Bundestrend jüngst rückläufig waren, endete die Maskenpflicht im Unterricht an diesem Montag. In ganz Deutschland steigen unterdessen die Corona-Zahlen wieder an. Für Aufsehen sorgte zudem eine große Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin. (rjs)