Trotz Quarantäne-Anordnung: Hunderte Briten verschwinden aus einem Schweizer Skiort

Mehrere hundert Briten sind über Nacht aus dem Schweizer Wintersportgebiet Verbier verschwunden. Eigentlich hätten sie dort unter Quarantäne gestellt werden sollen.

Verbier /Schweiz - Die Briten lieben Verbier – und diese Liebe wird durchaus erwidert. Dennoch hat sich jetzt ein kleiner Knacks in dieser innigen Beziehung aufgetan. Denn hunderte Briten sind plötzlich aus dem Schweizer Nobelskiort verschwunden. Doch von Anfang an: Viele Touristen aus Großbritannien verbringen ihren Winterurlaub gerne in dem Wintersportgebiet, das zur Gemeinde Bagnes gehört. Auch von der grassierenden Corona-Pandemie haben sie sich zunächst nicht abhalten lassen.

Doch seit im Vereinigten Königreich eine hochansteckende Mutation des Coronavirus aufgetreten ist, kühlte die Liebe der Schweizer merklich ab. Flugverbindungen wurden eingestellt, bereits eingereiste Briten sollten auch rückwirkend zehn Tage lang in Quarantäne. Ob sie dann wieder nach Hause kämen, blieb unklar.

Skurrile Szenen in Verbier: Mindestens 200 Briten sind über Nacht verschwunden

Daher entschieden sich in Verbier zahlreiche Touristen trotz der angeordneten Quarantäne zu einer überstürzten Abreise. Die Behörden haben vor Weihnachten 420 Gäste aus Großbritannien identifiziert, die in Selbstisolation gemusst hätten. Schweizer Medienberichten zufolge sind mindestens 200 Personen in einer Nacht- und Nebelaktion einfach verschwunden. „Viele von ihnen blieben einen Tag in Quarantäne, bevor sie unbemerkt im Schutz der Dunkelheit aufbrachen“, sagte Jean-Marc Sandoz, Sprecher der Gemeinde Bagnes, zu der Verbier gehört zur Schweizer SonntagsZeitung. Aufgefallen sei den Hoteliers die heimliche Abreise ihrer Gäste erst, als die Anrufe in den Quarantäne-Zimmern wiederholt unbeantwortet blieben oder die vor den Zimmern deponierten Mahlzeiten nicht angerührt worden waren.

Einige hätten sich inzwischen aus Frankreich gemeldet, so der Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Doch bei vielen ist weiterhin unklar, wohin sie gefahren sind. Sandoz kritisierte die überstürzt und rückwirkend eingeführten Quarantänepflichten für Reisende aus Großbritannien scharf. Für Verbier sind die Einnahmen durch die britischen Gästen sehr wichtig.

Aus der Corona-Quarantäne – hunderte Briten verschwunden: Hohn und Spott im Netz

Das spurlose Abtauchen der nervös gewordenen Gäste ist natürlich auch den Schweizern im Netz aufgefallen. Viele finden den eigenwilligen Vorfall amüsant. „Gibt es Finderlohn wenn man einen Verbier-Briten findet?“, fragt sich ein Nutzer zum Beispiel. Eine andere verweist für die Suche süffisant auf andere Schweizer Skipisten, die trotz Corona noch geöffnet sind.

Wie und wohin verschwinden 200 Briten unbemerkt aus Verbier? Sind die nach Hogwarts appariert? — Bergfee reicht es jetzt (@bergfee42) December 27, 2020

Auch Verbier selbst muss sich einiges anhören. In der Vergangenheit hatte das Skigebiet nämlich behauptet, man werde in Zeiten von Corona ein Vorbild für andere Wintersportregionen sein. Zu dieser Rolle passt das unerklärliche Verschwinden von 200 Briten natürlich nicht so ganz. (mam/dpa)

