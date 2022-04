„Düstere Situation“ trotz Mega-Lockdown: Shanghai meldet neuen Höchstwert bei Corona-Todesfällen

Seit Anfang April ist Shanghai abgeriegelt: Mitarbeiter der Gesundheitsdienste sind in Schutzanzügen auf einer Straße in Shanghai unterwegs. © HECTOR RETAMAL/afp

Die chinesische Millionen-Metropole Shanghai ist seit Anfang April weitgehend abgeriegelt. Die Zahl der Todesfälle ist nun doch sprunghaft angestiegen. Peking schlägt Alarm.

Shanghai – Die Maßnahmen sind extrem streng. Trotzdem ist die Zahl der Corona-Toten in Shanghai deutlich gestiegen: Am Sonntag meldeten die Behörden 39 neue Todesfälle. Bislang war die Zahl der Corona-Todesfällen in der abgeriegelten Stadt erstaunlich niedrig. Die bisherige Rekordzahl von zwölf Toten am Vortag wurde jetzt deutlich überschritten. Auch in Peking sind die dortigen Behörden inzwischen über wachsende Infektionszahlen alarmiert.

Shanghai: 25 Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnung nicht verlassen

Seit Anfang April ist Shanghai weitgehend abgeriegelt. Viele der rund 25 Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Der Frust über den harten Lockdown in Shanghai wächst. Die Bewohner in Shanghai stellen den strikten Lockdown infrage. Der Stadt gelingt es kaum, Bewohner mit frischen Lebensmitteln zu versorgen oder ärztlich betreuen zu lassen. Die Gesundheitsdienste werden in erster Linie für Corona-Tests und -Behandlungen gebraucht.

Berichte: Barrieren um Wohngebäude errichtet

Zuletzt wurden offenbar Gitterzäune um einige Wohngebäude errichtet, berichtet der britische The Guardian. Bilder von Arbeitern in weißen Schutzanzügen, die Eingänge von Wohnblöcken versiegeln, verbreiteten sich am Wochenende in den sozialen Medien und lösten einen Aufschrei in der Bevölkerung aus. Die Barrieren seien an mehreren Orten aufgestellt worden, vor allem bei Gebäuden, in denen eine Person positiv auf Corona getestet worden sei.

Pekings Behörden: Virus breitet sich seit einer Woche „unsichtbar“ aus

Pekings Behörden warnen inzwischen ebenfalls vor „düsteren“ Zeiten, nachdem allein am Sonntag 22 neue Infektionsfälle gemeldet wurden. Erste Beobachtungen deuteten darauf hin, dass sich das Virus seit einer Woche „unsichtbar“ in der Hauptstadt ausgebreitet habe und „Schulen, Reisegruppen und viele Familien“ betroffen seien, sagte Gesundheitsbeamte Pang Xinghuo. Bei einem Viertel der Infizierten handelt es sich demnach um über 60-Jährige, von denen die Hälfte ungeimpft ist.

„Das Risiko einer fortgesetzten und versteckten Übertragung ist hoch, und die Situation ist düster“, sagte Tian Wei vom städtischen KP-Komitee vor Journalisten. „Die gesamte Stadt muss sofort handeln.“

Bisher haben die Behörden in Peking keine Schritte unternommen, die Hauptstadt abzuriegeln, aber in der ganzen Stadt wurde Fitnessstudios oder andere sportliche und außerschulische Aktivitäten untersagt, berichtete der britische The Guardian. Die Bewohner würden demnach Lebensmittel hamstern, da Gerüchte über strengere Maßnahmen kursierten.

Pekings Verwaltung hat außerdem strenge Kontrollen für die Einreise in die Stadt verhängt: Wer in die Stadt will, muss einen negativen Covid-Test vorweisen, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. Wer in den vergangenen zwei Wochen Städte oder Landkreise besucht hat, in denen mindestens ein Coronafall gemeldet wurde, darf gar nicht einreisen. (afp/ml)