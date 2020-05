Sommerurlaub trotz Corona: Griechenland will Strände öffnen - aber nur für 40 Badende pro 1000 Quadratmeter 

Die Coronavirus-Krise hat viele Urlaubspläne über den Haufen geworfen. Doch langsam gibt es Hoffnung. In Griechenland sollen Strände am Samstag wieder öffnen.

Wegen der Corona-Krise bangen derzeit viele Menschen um ihren Sommerurlaub .

bangen derzeit viele Menschen um ihren . Doch Nachrichten aus Österreich und anderen EU-Ländern geben Grund zur Hoffnung.

und anderen EU-Ländern geben Grund zur Hoffnung. Nun will Griechenland seine Strände am Samstag wieder öffnen. Doch es gelten strenge Abstandsregeln .

Update vom 14. Mai, 11.29 Uhr: Eigentlich gute Nachrichten, aber mit einem faden Beigeschmack: Der griechische Corona-Krisenstab hat vor einer in den kommenden Tagen zu erwartenden Hitzewelle die Öffnung aller 515 organisierten Badeanstalten des Landes ab Samstag erlaubt. Doch es gibt strenge Auflagen für die Badenden: So sollen nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter zugelassen werden. Zwischen den Sonnenschirmen muss der Abstand mindestens vier Meter betragen. Außerdem dürfen die Strandbars nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Donnerstag.

Sommerurlaub trotz Corona: In Griechenland öffnen organisierte Küstenabschnitte wieder

Wegen der Corona-Epidemie war das Baden im Meer in Griechenland nur an nicht organisierten Küstenabschnitten erlaubt. Eigentlich sollten die organisierten Badeküstenabschnitte auch erst im Juni öffnen. Jedoch führte dies dazu, dass die Menschen in den nicht organisierten Stränden die Abstände nicht einhielten, berichteten griechische Medien.

+ Für die Wiedereröffnung der organisierten Küstenabschnitte in Griechenland gelten strenge Abstandsregeln - Bilder wie dieses wird man dort wohl nicht zu sehen bekommen. © dpa / Santi Palacios



Angesichts der vom Wetteramt (EMY) vorhergesagten heißen Luftmassen aus der Sahara, die in den nächsten Tagen den südlichen Balkan erreichen werden, werden nun auch die organisierten Küstenabschnitte bereits in wenigen Tagen freigegeben. Der Hitze-Höhepunkt soll am kommenden Wochenende mit Temperaturen bis 40 Grad Celsius in Südgriechenland erreicht werden.

Unterdessen haben Forscher offenbar neue Erkenntnisse zum Coronavirus entwickelt: Möglicherweise warnt ein einfacher Test vor schweren Krankheitsverläufen.

Update vom 13. Mai, 16.12 Uhr: Kann der Sommerurlaub stattfinden oder fallen bereits gebuchte Urlaube ins Wasser? Wie nun Spiegel Online berichtet, sollen sich deutsche Flughäfen offenbar auf Fieberkontrollen vorbereiten. Demnach sollen alle abfliegenden und ankommenden Passagiere flächendeckend einem Fiebertest unterzogen werden.

Wie Spiegel Online unter Berufung auf einen Insider aus der Luftfahrtbranche berichtet, sollen für die beiden Airports Frankfurt und München bereits Konzepte erstellt worden sein, diese könnten umgehend starten. Durch die Einführung der Kontrollen könnte dann das Reiseaufkommen an den Flughäfen gesteigert werden.

Sommerurlaub trotz Corona: Wer bucht, soll Extra-Garantie erhalten - Maas äußert sich zur Reisewarnung

Update vom 13. Mai, 13.51 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas teilte am Mittwoch mit, dass er die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie schrittweise aufheben will. Dabei soll mit den europäischen Ländern begonnen werden. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er aber noch nicht. „Für Europa wird es sicher früher möglich sein, die Reisewarnung aufzuheben als für andere Reiseziele - vorausgesetzt, dass sich der jetzige positive Trend in vielen Ländern verstetigt“, erklärte Maas.

Sommerurlaub trotz Corona: Maas will Reisewarnungen schrittweise lockern

Weiter deutete der Außenminister an, dass die Reisewarnung vielleicht nicht für den gesamten europäischen Schengen-Raum - in dem es üblicherweise keinen Grenzkontrollen gibt - gleichzeitig aufgehoben wird. Ziel müsse es sein, das Vorgehen in Europa so gut wie möglich abzustimmen, auch wenn sich die Lage von Land zu Land noch unterscheide. „Wir müssen nicht alle im selben Takt vorangehen, aber eben auch nicht im Wettlauf - und so, dass wir einander nicht auf die Füße treten“, betonte Maas.

Nachrichten zur Grenzöffnungen kamen am Mittwoch auch aus der Schweiz: Ab dem 15. Juni soll die Schweizer Grenze zu Österreich und Deutschland wieder offen sein. Das bestätigte das Justizministerium der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch. Die Bedingung dafür sei, dass die pandemische Entwicklung positiv bleibe.

Über den künftigen Umgang mit Touristen hat sich unterdessen auch Island Gedanken gemacht: Dort sollen Menschen bei der Einreise die Wahl zwischen einem Corona-Test oder einer zweiwöchigen Quarantäne haben. Die Beschränkungen für internationale Reisende wolle man spätestens ab dem 15. Juni lockern, teilte die isländische Regierung am Dienstagabend mit.

Eine Frau wird an einem Bahnhof in London von einem mutmaßlich Corona-Infiziertem angespuckt - nun ist sie tot.

Sommerurlaub trotz Corona: Bundesregierung will Grenzen ab Samstag lockern

Update vom 13. Mai, 11.43 Uhr: Grenzöffnungen, die vor allem der von der Corona-Krise extrem angeschlagenen Tourismusbranche helfen würden, sind schon seit einigen Tagen im Gespräch. Am Mittwochvormittag (13. Mai) hat die Bundesregierung nun beschlossen, der Grenzen bereits ab kommenden Samstag zu lockern. Vor allem der Grenzübertritt aus Luxemburg wird erleichtert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Berlin.

Ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten strebt das Bundesinnenministerium unter CSU-Politiker Horst Seehofer für den 15. Juni an.

Erstmeldung vom 13. Mai 2020:

Brüssel - Die Hoffnungen auf Sommerurlaub zumindest innerhalb Europas werden trotz anhaltender Coronavirus*-Krise immer größer. Neben der nachvollziehbaren Sehnsucht vieler Menschen nach Sonne, Strand und unbeschwertem Urlaubsglück geben vor allem die drohenden Einbußen der Tourismusbranche sowie damit einhergehende Arbeitsplatzverluste Grund dazu, das Reisen innerhalb Europas wieder möglich zu machen.

Sommerurlaub trotz Corona: EU-Kommission präsentiert Konzept

Wie das funktionieren soll, damit beschäftigt sich unter anderem die EU-Kommission intensiv. Am Mittwoch (13. Mai) will die Kommission ihre Empfehlungen präsentieren, wie der Tourismus wieder angekurbelt werden kann, ohne dabei das Thema Sicherheit zu vernachlässigen. Die Behörde von EU-Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen (CDU) mahnt in einem zehnseitigen Entwurf unter dem Titel „Europe needs a break“, der der Bild-Zeitung vorliegt (Artikel hinter der Bezahl-Schranke), dass „die Vorteile von Reisen und Tourismus mit den Risiken abgewogen werden, zu einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus beizutragen, die dann erneute Eindämmungsmaßnahmen* nötig machen würden“. Dies gelte so lange weder Impfstoff noch Medikamente vorliegen würden.

+ EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat mit den Mitarbeitern der Behörde ein Konzept entwickelt, um den Tourismus anzukurbeln. © dpa / Giannis Papanikos

Im schlimmsten Fall, steht im Dokument, drohe der Verlust von 6,4 Millionen Arbeitsplätzen in ganz Europa. Die Verunsicherung von Reisenden und Passagieren in puncto Kostenerstattung benennt das EU-Papier laut Bild als eines der größten Probleme. Daher schlägt die Behörde eine Aufwertung des Gutschein-Modells vor, das die Kunden vom Risiko eines insolventen Veranstalters befreit. Dadurch sollen die Buchungen in Schwung gebracht werden.

Sommerurlaub trotz Corona: Extra-Garantie für Touristen geplant

Konkret bedeutet das: Staaten sollen für die Gutscheine haften. Durch besonders flexible Umbuchungs- und Übertragungsmöglichkeiten sollen diese zudem attraktiver gemacht und am Ende der Laufzeit erstattungsfähig sein, heißt es bei der Bild-Zeitung. Hinter diesem Vorschlag der EU-Kommission steckt die Befürchtung, dass Unternehmen pleitegehen, wenn sie im Falle einer zweiten Infektionswelle, die viele Wissenschaftler für wahrscheinlich halten, zu viele Stornierungs-Erstattungen auf einmal auszahlen müssen.

Für die Touristen wäre eine solche staatlich garantierte Gutschein-Versicherung sicherlich von großem Vorteil. Das EU-Papier bietet allerdings nicht nur Antworten auf die Haftungsfrage in Storno-Fällen, sondern schlägt auch einen Plan für die Grenzöffnungen vor.

So empfiehlt die Kommission keine sofortige Wiedereröffnung der Grenzen im Schengen-Raum, sondern ein flexibles Stufen-Modell. Das Ziel bleibe aber nach wie vor „die Wiederherstellung der Vollständigkeit des Schengen-Raums“ mit seiner Reisefreizügigkeit, heißt es dem Bericht zufolge. In Deutschland steht als geplanter Termin der 15. Juni im Raum. In Übereinstimmung hieß es am Mittwoch (13. Mai) aus Österreich, dass die Grenzen zu Deutschland und der Schweiz voraussichtlich im Juni geöffnet werden sollen. Auch wenn das für die Pfingstferien in Deutschland* zu spät kommt, werden sich viele Reiseanbieter über diese Nachricht wohl freuen.

+ Wanderurlaub in Österreich wird vermutlich auch diesen Sommer nicht ausfallen. Die Grenzen sollen bald geöffnet werden. © dpa / Johann Groder

Sommerurlaub trotz Corona: Grenzkontrollen sollen in der EU gelockert werden

Dann sollten zunächst die Kontrollen zu Ländern mit einer vergleichbaren Virus-Situation gelockert werden. Wichtig seien dabei genügend Test- und Krankenhauskapazitäten. Des Weiteren müssten Infektionsketten effektiv verfolgt werden können und Abstandsgebote eingehalten werden. Ein weiterer Schlüsselfaktor: Wo Grenz-Maßnahmen gelockert werden, müssten für alle EU-Bürger die Rechte gleich sein, unabhängig davon, welche Nationalität sie haben.

Diese Forderung hatte bereits zuvor der Chef der größten Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (EVP) im Gespräch mit der Bild-Zeitung erhoben: Es dürfe keine Diskriminierung, „keine Europäer erster und zweiter Klasse geben“. Weiter forderten die 18-Mitglieder der EVP-Fraktion gegenüber Ursula von der Leyen, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre Quarantäne*-Regelungen für einreisende EU-Bürger aufheben müssten.

Sommerurlaub trotz Corona: Tui-Chef plant „Mini-Kreuzfahrten“

Einen kreativen Ansatz zur Ankurbelung des Tourismus hat auch Tui-Chef Fritz Joussen am Mittwoch mitgeteilt. Der Reisekonzern, der wegen der Corona-Krise wohl weltweit 8000 Arbeitsplätze abbauen werden muss, plant „Mini-Kreuzfahrten“ mit Schiffen, die von Norddeutschland ablegen. Es gehe dabei um „Kurz-Kreuzfahrten in der Nordsee mit nur 1000 Gästen auf dem Schiff, um auch hier die Sicherheit zu gewährleisten“, erklärt Joussen.

Angesichts der Entwicklungen innerhalb der EU und dem Ansporn von Vertretern der Reisebranche, Tourismus auch im Sommer 2020 zu ermöglichen, kann man wohl damit rechnen, dass die Urlaubssaison dieses Jahr nicht komplett ausfällt. Doch die nach wie vor weltweit äußerst ernste Corona-Situation macht auch deutlich: Es ist Vorsicht geboten.

