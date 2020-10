Neue Corona-Regeln in Spanien: Was im Notstand gilt

Spanien hat erneut den Notstand verhängt und neue Coronavirus-Regeln angeordnet.

Madrid - Am 25. Oktober hat Spanien* wegen der stark ansteigenden Coronavirus*-Zahlen erneut den Notstand ausgerufen. Seitdem gelten in ganz Spanien mit Ausnahme der Kanaren neue Corona-Regeln*, wie costanachrichten.com* berichtet.

Zu den neuen Auflagen zählen eine nächtliche Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr und ein Kontaktverbot. So dürfen nur noch maximal sechs Personen zusammenkommen, wenn nicht alle im selben Haushalt leben. Der erneute Corona-Notstand gilt in Spanien zunächst zwei Wochen lang, die Regierung Pedro Sánchez* will ihn aber bis Mai verlängern. *costanachrichten.com ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.