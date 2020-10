Corona-Albtraum an Schule: Positives Testergebnis führt zu Massen-Quarantäne - weitere Tests stehen aus

In einer Dachauer Schule müssen dutzende Schüler in Quarantäne. (Symbolbild)

Neuer Fall an der Grundschule Dachau-Ost

Ein Schüler der Grundschule Dachau-Ost ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. 58 Personen sind als Kontaktpersonen nun in Quarantäne, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte.