Corona in München: Party-Gruppe stellt Bierbank auf die Straße, um Geburtstag zu feiern - dann kommt die Polizei

Bei herrlichstem Frühlingswetter müssen sich die Menschen in München an die neuen Gegebenheiten gewöhnen - doch einige machen sich schon Gedanken über die Zeit danach.

Durch die Corona-Krise* muss sich München auf viele Umstellung einlassen.

Seit mehreren Wochen gelten die Ausgangsbeschränkungen* in München.

So wurden schon jetzt viele Veranstaltungen abgesagt, das Oktoberfest steht auf der Kippe.

Das Frühlingsfest, das eigentlich Ende April hätte starten sollen, wurde abgesagt.

Update, 13.32 Uhr: Ein Jogger hat im Münchner Stadtteil Haidhausen einen Fußgänger attackiert. Als dieser sich beschwerte, startete der Angreifer eine „Corona-Attacke“.

Coronavirus in München: Party-Gesellschaft feiert mit Biertisch auf der Straße

Update vom 15. April, 12.22 Uhr: Am Dienstag, 14.04.2020 wurde der Münchner Polizei gegen 18.00 Uhr gemeldet, dass in München-Neuhausen mehrere Personen auf der Straße feiern würden. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass auf dem Gehweg eine Biertischgarnitur aufgebaut war. Dort saßen insgesamt acht Personen (zwischen 24 und 53 Jahre alt) und feierten gemeinsam den 31. Geburtstag einer Beteiligten. Die Geburtstagsgesellschaft wurde nun aufgelöst. Alle Personen wurden wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Coronavirus: Irres Wiesn-Plakat mitten in München entdeckt - es dürfte die Meinungen spalten

Erstmeldung vom 15. April 2020

Harte Zeiten für München. Eigentlich sollte in wenigen Tagen das Frühlingsfest beginnen, auf dem tausende Menschen den Sommer mit literweise Bier aus Maßkrügen einläuten wollten. Die Theresienwiese steht heuer jedoch auf dem Trockenen - und wird als Test-Station für das Coronavirus verwendet. Dafür lassen es Münchner*Innen dieser Tage daheim „krachen“, was viele Bilder aus der Landeshauptstadt eindrucksvoll zeigen.

Coronavirus in München: Oktoberfest auf der Kippe - Wies‘n heuer für Einheimische?

Die gesamte Landeshauptstadt muss derzeit, wie der Rest Bayerns, Deutschland und der gesamten Welt, tapfer und geduldig sein. Die wohl alljährlich schwerste Geduldsprobe für viele, das Oktoberfest, dürfte in diesem Jahr jedoch aus mehreren Gründen eine Herausforderung werden. Nicht nur, da mancherlei Bierkönig*in die Tage nach dem letzten „Que serra“ zum Wiesnabschluss bis zum nächsten Anstich zählt, nein, in diesem Jahr könnte es im September auf der Theresienwiese gespenstisch still und leer bleiben - wie auch die Prognose eines renommierten Virologen vermuten lässt. Eine Idee, das Volksfest auf spezielle Art und Weise austragen zu lassen, wurde bereits heiß diskutiert.

Coronavirus in München: Unbekannter mit Mega-Plakat zum Oktoberfest

Unbekannte haben jetzt mit einem riesigen Plakat die Frage auf‘s Papier gebracht, die sich wohl viele stellen dürften: „Aba d‘Wiesn geht si zam, oda“, heißt es da - was so viel bedeutet wie „Trotz der Lage wird es doch wohl klappen, das Oktoberfest stattfinden zu lassen, oder?“

Das Portal „Mit Vergnügen München“ hatte das Bild auf Instagram geposted. Mit den Worten „ Vorhin erst aufgeschnappt: "Sechs Millionen Menschen, die aus schlecht gespülten Maßkrügen saufen? Schwierig." - Dann wohl eher die Message in rot!,“ deutet das Portal auf das Plakat hin, was beim genaueren Hinsehen eine ursprüngliche, schwer erkennbare Botschaft hat: „(...) Danke allen Helfern, München hält zam!“

Wie man die Oktoberfest Botschaft in diesem Kontext dann zu interpretieren hat, bleibt wohl jedem selbst überlassen.

