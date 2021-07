Ende der Corona-Maßnahmen in Bayern? Umfrage zeichnet deutliches Bild

In München steigt die 7-Tage-Inzidenz.

München-Inzidenz steigt weiter

Zurück zur Normalität - das wünschen sich die Münchner. Eine Umfrage zum Ende der Corona-Maßnahmen zeigt wie sehr. Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht.

München - Jeder Zweite in Bayern ist einer Umfrage im Auftrag der FDP zufolge für ein Ende aller Anti-Corona-Maßnahmen, sobald jeder Erwachsene ein vollständiges Impfangebot bekommen hat. 50 Prozent sind dafür oder eher dafür, 35 Prozent sind dagegen oder eher dagegen. Elf Prozent antworteten in der Erhebung mit „weiß nicht“, vier Prozent machten auf die entsprechende Frage keine Angaben.

Die Umfrage wurde vom Institut Insa Consulere im Auftrag der Landtags-FDP zwischen dem 12. und 19. Juli als Online-Befragung durchgeführt. 1000 Personen aus Bayern ab 18 Jahren nahmen teil.



FDP-Fraktionschef Martin Hagen sagte dazu: „Wir fühlen uns durch die Umfrage in unserer Position bestätigt: Wenn sich jeder durch eine Impfung eigenverantwortlich schützen kann, entfällt die Grundlage für staatliche Freiheitseinschränkungen.“ Es brauche jetzt „einen Paradigmenwechsel in der Coronapolitik, zurück zur Normalität“.

Corona -Inzidenz in München steigt weiter leicht

Die 7-Tage-Inzidenz in München liegt am Donnerstagmorgen bei 19,3. In den vergangenen 24 Stunden sind nach Angaben der Robert-Koch-Instituts (RKI) 51 Coronavirus-Neuinfektionen (Vortag: 36) und ein weiterer Todesfall verzeichnet worden.

Im Landkreis München liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 18,0. In den vergangenen 24 Stunden wurden laut den RKI-Daten 11 weitere Corona-Fälle gemeldet. (dpa/ml)