Coronavirus-Studie: Neun von zehn Menschen in Deutschland haben Antikörper

Von: Bettina Menzel

Teilen

Wartende vor einer Teststelle in Hannover: Aktuell haben rund 90 Prozent der Menschen in Deutschland Antikörper gegen Corona - die meisten dank der Impfung (Archivbild, November 2021). © picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Über 90 Prozent der Menschen in Deutschland hatten Ende 2021 Antikörper gegen das Coronavirus. Doch nur rund ein Drittel war gut vor einer schweren Erkrankung geschützt.

Berlin - Ende 2021 hatten neun von zehn Erwachsenen in Deutschland Antikörper gegen das Coronavirus. Das geht aus der Studie „Corona-Monitoring bundesweit - Welle 2“ hervor, die das Robert-Koch-Institut (RKI) in Zusammenarbeit mit dem Sozio-oekonomischen Panel am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung am Donnerstag veröffentlichte. Gut vor einer schweren Corona-Erkrankung geschützt war jedoch nur jeder Dritte.

Antikörper gegen Coronavirus: Fast alle Erwachsenen haben sie, doch nur ein Drittel davon ausreichend

Bis zum Jahreswechsel 2021/22 wiesen neun von zehn der Erwachsenen in Deutschland Antikörper gegen das Coronavirus auf. Etwa 90 Prozent der Erwachsenen waren demnach mindestens einmal geimpft und hatten einen weiteren Antigenkontakt durch Impfung oder Infektion - galten damit also als grundimmunisiert. „Bei fast einem Drittel der über 18-Jährigen konnte mindestens eine zweimalige Impfung und ein weiterer Antigenkontakt nachgewiesen werden“, so die Autoren der Studie weiter. Entsprechend war bis Ende des vergangenen Jahres geschätzt nur rund jeder dritte Erwachsene in Deutschland ausreichend gegen eine schwere Erkrankung an Corona geschützt.

Coronavirus-Impfung sorgt für geringere Infektionszahlen

Bis Ende des vergangenen Jahres hatte sich laut der Studie nur etwa jeder zehnte Erwachsene in Deutschland mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. „Diese relativ niedrige Infektionsquote nach einer etwa zweijährigen Pandemiedauer ist als Erfolg der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu werten“, heißt es im Fazit der Forscher. Die Ergebnisse sprechen laut den Autoren auch dafür, weiterhin einen Fokus auf die Verbesserung des Impfschutzes zu legen, insbesondere in Hinblick auf die Auffrischimpfungen.

Denn Experten zufolge ist ein guter Schutz vor einer schweren Erkrankung nur durch eine mehrmalige Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Spikeprotein von SARS-CoV-2 möglich. Dies kann durch eine dreimalige Impfung oder durch eine Kombination von Impfungen und Infektion erreicht werden. Die Impfung und insbesondere der dritte „Pieks“, die sogenannte Booster-Impfung, sind demnach entscheidend für einen guten Schutz vor einem schweren Verlauf.

Coronavirus-Studie: Auf diesen Daten beruht die Untersuchung

Die Untersuchung im Rahmen der „Corona-Monitoring bundesweit - Welle 2“-Studie bestand aus einer Befragung sowie der Analyse einer Trockenblutprobe. Teilnehmen konnten Menschen ab 14 Jahren, die per Zufallsstichprobe ausgewählt wurden. Es beteiligten sich 11.160 Menschen aus 6760 Haushalten. Die Probanden schickten hierzu Kapillarblut ein, das sie selbst aus der Fingerkuppe entnahmen und beantworteten Fragen zu ihrem Impf- und Infektionsstatus.

Diese Viren und Bakterien machen uns krank Fotostrecke ansehen

Datengrundlage waren zum Großteil Proben aus den Monaten November und Dezember 2021 und damit aus einer Zeit, als die Omikron-Welle erst begann. Entsprechend sind die Millionen Omikron-Infektionen seither in der Studie nicht berücksichtigt. Die Autoren selbst weisen auf methodische Limitationen hin, wie sie bei allen seroepidemiologischen Studien vorliegen. Dennoch könnten die Ergebnisse zu einer Einschätzung zum Impf- und Antikörper-Status in der Bevölkerung beitragen, hieß es.

Coronavirus: So ist die aktuelle Lage

Aktuell steigen die Corona-Zahlen wieder. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitagmorgen laut RKI bei 729,3, im Vormonat waren im Vergleich nur 488,7 Menschen pro 100.000 Einwohner in Deutschland nachweislich mit Corona infiziert. Die Zahlen liefern jedoch nur ein unvollständiges Bild, da längst nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen - doch nur diese Ergebnisse fließen in die Statistik ein.

Die Omikron-Welle sorgt an deutschen Kliniken schon jetzt für extreme Belastungen. „Eine solche andauernde Belastungsphase mit so hohen Patientenzahlen gab es seit Beginn der Pandemie noch nicht“, sagte etwa der Ärztliche Direktor Professor Jens Maschmann vom Uniklinikum Würzburg am Freitag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte bereits, dass die derzeit dominante BA.5-Variante etwas gefährlicher sei als Omikron (bme mit Material von dpa).