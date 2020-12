Corona: Bringt dieser völlig neue Test nun die Wende? Studie mit offenbar vielversprechendem Ergebnis

Die aktuellen „Antigen-Schnelltests“ sind als teuer und unzuverlässig verpönt: Ein neuer Corona-Test aus den USA könnte ihnen jetzt Konkurrenz machen. Viel billiger und einfacher in der Handhabung soll er sein.

Vermehrt setzt die deutsche Bundesregierung auf Antigen-Schnelltests . Doch die sind umstritten.

. Doch die sind umstritten. Ein Forscherteam aus den USA denkt jetzt in eine andere Richtung.

aus den denkt jetzt in eine andere Richtung. Sie wollen eine Infektion mit dem Coronavirus* künftig auf andere Weise nachweisen.

Colorado - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie* sollen künftig mehr Schnelltests zum Einsatz kommen. Laut der neuen Verordnung vom vergangenen Mittwoch soll in Pflegeheimen, Kliniken, sowie je nach Infektionsgeschehen auch an Schulen oder bei ambulanten Rettungsdiensten öfter getestet werden. Wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mitteilte, soll ab 15. Dezember der Corona-Test* für Reiserückkehrer* aus Risikogebieten im Ausland so nicht mehr kostenlos sein. Die Kosten für die zusätzlichen Schnelltests im Inland sollen hingegen von der Krankenkasse übernommen werden, sodass etwa Kontaktpersonen von Infizierten* die vorgeschriebene Quarantänezeit* von 14 auf zehn Tage verkürzen können, sofern der Test negativ ausfällt.

Die Antigen-Schnelltests, die das Ministerium für das Vorhaben angedacht hat, sind zwar inzwischen in größeren Mengen verfügbar und müssen nicht im Labor ausgewertet werden. Doch ihre Ergebnisse gelten als unsicherer als die der sonst genutzten PCR-Tests*. So fordert das Robert Koch-Institut (RKI), einen positiven Schnelltest immer auch durch einen PCR-Test zu verifizieren. Ebenso sollte man sich mit einem negativen Testergebnis nicht in "falscher Sicherheit wiegen", erklärte die Virologin Daniela Huzly gegenüber der DPA. „Denn diese Tests versagen oft in der Frühphase der Infektion", so die Ärztliche Leiterin der Diagnostik am Institut für Virologie des Uni-Klinikums Freiburg weiter.

Antigen-Tests sind nichts für Laien - Negativer Corona-Befund kann trügen

Ebenso wie um die Verlässlichkeit der Schnelltests sorgen sich Mediziner auch um die Durchführung. „Es ist kein Test für zu Hause wie etwa ein Schwangerschaftstest“, erklärte Huzly, weshalb die Abstriche in Rachen und Nase auch „in professionellen Einrichtungen durch Fachkräfte durchgeführt werden“ sollten. Doch den umstrittenen Antigen-Schnelltests* könnte jetzt ohnehin ein neues Testverfahren Konkurrenz machen. Wie Virologen bereits herausgefunden haben, sind Geruchsstörungen typische Covid-19-Symptome* - und genau hier würde auch der neue Corona-Test ansetzen.

Die US-amerikanische „Universität Colorado Boulder“ hat das Geruchs- und Geschmacksphänomen genauer untersucht. In einer Vorab-Studie präsentierten die Wissenschaftler jetzt ein erstaunliches Ergebnis. Ihren bisherigen Untersuchungen zufolge, sind die sogenannten Riechtests genauso wirksam wie Antigen-Schnelltests. Mit dem entscheidendem Vorteil, nicht nur weitaus günstiger, sondern auch einfacher in der Durchführung zu sein. Doch kann das wirklich funktionieren?

Im Kampf gegen das Coronavirus: Sind Geruchstests die Zukunft?

Glaubt man dem vorläufigen Ergebnis der US-Forscher, können Corona-Infizierte mit Hilfe der Riechtests tatsächlich aufgespürt werden. Dabei soll ein solcher Geruchstest nur rund 50 US-Cent kosten und somit erheblich billiger als ein Antigen-Schnelltest sein. Zudem komme dies auch ohne weitere besondere Gerätschaften aus.

Einen Haken hat das Test-Verfahren jedoch: Um maximal effektiv zu sein, müsste der Riechtest alle drei Tage wiederholt werden. Das wirft viele Fragen auf, die die Wissenschaftler um Professor Dan Larremore derzeit noch nicht beantworten können. Wie sollen Arztpraxen das Riechtest-Verfahren anwenden? Müssen mutmaßlich Infizierte so nicht auch mehrere Tage in Quarantäne verbringen, wenn sich der Test erst durch mehrmaliges Wiederholen als zuverlässig erweist?

Preprint: COVID-19 screening and surveillance are critical, but molecular tests haven't come close to meeting needs, and temperature checks fail. We modeled the epidemiological impacts of using loss of smell as a screening symptom. Here's what we found. 1/ https://t.co/IqcVCSLNvW — Dan Larremore (@DanLarremore) December 2, 2020

Laut dem Corona-Experten Alex Beisenherz laufen derzeit fünf klinische Studien zu Riechtests. Genauere, handfeste Ergebnisse liegen bis dato also so noch nicht vor. Auch bei der US-amerikanischen Studie handelt es sich erst um ein sogenanntes „Preprint“, also um eine Vorab-Untersuchung. Die Forscher von der Universität in Colorado müssen die Ergebnisse also noch länger diskutieren und genauer auswerten. Zudem gebe es Geruchsstörungen, die nicht mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden könnten, so die Experten. Auch das könnte es ihnen erschweren, die Studie schnell in die Tat umzusetzen und die Riechtests auf den Markt zu bringen. (cos) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.